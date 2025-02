Zelenskyj řekl, že se nebude řídit dohodami dosaženými bez účasti Ukrajiny

14. 2. 2025

Kyjev neuzná výsledky jednání mezi Spojenými státy a Ruskem o ukončení války na Ukrajině, pokud proběhnou bez účasti ukrajinské strany. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. U jednacího stolu by měly být zastoupeny i evropské země, dodala hlava státu: "Dnes je důležité, aby se události nevyvíjely podle Putinova plánu, který chce udělat vše pro to, aby byla jednání bilaterální."

Když se novináři zeptali Zelenského, jak se cítí ohledně toho, že americký prezident Donald Trump nejprve telefonicky hovořil s Vladimirem Putinem a poté s ním, ukrajinský prezident zdůraznil, že Trump si je vědom svého postoje. "Opravdu věřím, že Ukrajina by měla být prioritou. Probíhá válka a Putin je proti nám," řekl Zelenskyj. Donald Trump podle něj vyjádřil přání vést současně dialog s Ukrajinou i Ruskem. "V rozhovoru neřekl, že Putin a Rusko jsou pro něj prioritou. Dnes těmto slovům věříme," dodal prezident.

Zelenskyj také zdůraznil, že udržení podpory Spojených států amerických je pro Ukrajinu nesmírně důležité. "Nevnímám tuto výzvu jako znamení, že Rusko je pro Trumpa prioritou. I když je to samozřejmě nepříjemné, protože my všichni – ukrajinská společnost, naši evropští partneři – očekáváme, že v první řadě by měla být Ukrajina. Nic, co se týká Ukrajiny, se bez Ukrajiny nemůže stát," řekl Zelenskyj.

12. února měl Donald Trump telefonický rozhovor s Vladimirem Putinem. Jak později řekl americký prezident, dohodli se na "okamžitém zahájení jednání" o ukončení války na Ukrajině. Ke koordinaci těchto snah Trump jmenoval klíčové členy své administrativy: ministra zahraničí Marca Rubia, ředitele CIA Johna Ratcliffa, poradce pro národní bezpečnost Michaela Waltze a zvláštního zástupce Steva Witkoffa.

Poté Trump zavolal Volodymyru Zelenskému. Během rozhovoru byly diskutovány otázky související s přípravou bezpečnostních dohod pro Ukrajinu a také témata související s ukrajinskými přírodními zdroji. Donald Trump poznamenal, že ukrajinský prezident "stejně jako Putin usiluje o uzavření míru", a slíbil, že bude Zelenského informovat o průběhu diplomatického procesu.

Po zprávách o telefonátech mezi Trumpem a Putinem vydali ministři zahraničí Německa, Francie, Polska, Itálie, Španělska, Spojeného království a EU společné prohlášení. Zdůraznilo: "Ukrajina a Evropa musí být součástí jakýchkoli jednání."

Jak evropští diplomaté řekli agentuře Bloomberg, administrativa Donalda Trumpa neinformovala spojence v EU o plánech zavolat Putinovi. Výsledky rozhovorů mezi oběma vůdci vyvolaly vlnu nespokojenosti v evropských hlavních městech: mnozí považovali tento krok za "zradu" a vyjádřili obavy, že by Spojené státy mohly Moskvě udělat ústupky, uvedl jeden ze zdrojů.

