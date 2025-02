Zpráva Hamásu obviňuje Izrael z rozsáhlého porušování příměří v Gaze

13. 2. 2025

Zatímco Netanjahu hrozí obnovením války, Hamás v dokumentu, který získal server Drop Site, popisuje rozsáhlé izraelské porušování příměří.

Představitelé Hamásu v úterý předložili zprostředkovatelům diplomatických jednání dvoustránkovou zprávu, v níž je uvedena celá řada izraelských porušení příměří v Gaze od 19. ledna, kdy dohoda vstoupila v platnost - včetně zabíjení civilistů, opakovaných pozemních a leteckých vpádů, bití a ponižování palestinských zajatců při jejich propouštění a deportace některých z nich bez jejich souhlasu a odepření humanitární pomoci. Web Drop Site News získal kopii zprávy doručené zprostředkovatelům z Kataru a Egypta.

„Hamás je odhodlán dodržovat dohodu o příměří, pokud se k ní zaváže i Izrael,“ uvádí Hamás ve svém prohlášení. „Potvrzujeme, že Izrael nedodržuje své závazky, a nese odpovědnost za veškeré komplikace a zpoždění.“

Tento krok přichází v reakci na obvinění amerického prezidenta Donalda Trumpa a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, že Hamás porušil dohodu, zatímco hrozí plným obnovením války - přitom právě téměř každodenní porušování dohody ze strany Izraele přimělo Hamás k prohlášení, že odloží další propuštění izraelských zajatců.

V pondělí Abú Obeida, mluvčí brigád Al-Kassám, vojenského křídla Hamásu, oznámil, že další propuštění tří izraelských zajatců, plánované na sobotu, bude odloženo na neurčito. Abú Obeida uvedl, že dochází ke zpoždění při umožnění návratu vysídlených Palestinců do severní Gazy, jejich napadání leteckými údery a střelbou v různých oblastech pásma a také k blokování přísunu humanitární pomoci.

Hamas krátce poté vydal prohlášení, v němž zopakoval, že Izrael porušuje dohodu blokováním pomoci, útoky na civilisty a omezováním pohybu v Gaze, a zároveň varoval, že další propuštění zajatců bude odloženo, dokud Tel Aviv dohodu nedodrží. „Vydáním tohoto prohlášení celých pět dní před plánovaným předáním zajatců chce Hamás poskytnout zprostředkovatelům dostatek času, aby mohli vyvinout tlak na Izrael a přimět ho ke splnění jeho závazků,“ uvádí se v prohlášení.

Tři izraelští představitelé a dva zprostředkovatelé jednání, kteří anonymně hovořili s deníkem New York Times, potvrdili, že Izrael nesplnil své závazky a neposlal do Gazy dostatek humanitární pomoci. Tato skutečnost byla zmíněna až v devátém odstavci článku v Timesech.

V reakci na to prezident Trump v pondělí novinářům řekl, že příměří by mělo být zrušeno, pokud Hamás do sobotního poledne nepropustí všechny zbývající zajatce, které v Gaze drží, a varoval, že „vypukne peklo“. V úterý izraelský premiér Benjamin Netanjahu Trumpovy výroky zesílil. „Pokud Hamás nevrátí naše rukojmí do sobotního poledne,“ uvedl Netanjahu ve videoprohlášení, “příměří skončí a IDF se vrátí k intenzivním bojům, dokud nebude Hamás definitivně poražen.“ Netanjahu údajně nařídil armádě, aby do Gazy a jejího okolí poslala další vojáky a připravila se na všechny scénáře, pokud by zajatci nebyli propuštěni. Nebylo bezprostředně jasné, zda měl na mysli tři Izraelce, kteří měli být původně propuštěni v sobotu, všechny zbývající zajatce nebo všechny žijící Izraelce, kteří mají být propuštěni během první fáze příměří.

Izrael opakovaně porušuje dohodu o příměří od doby, kdy vstoupila v platnost, a téměř denně útočí na Palestince v Gaze. Dokument uvádí informace o obětech izraelských útoků, včetně zabití 26 Palestinců a zranění 59 dalších. Zdá se, že počet zabitých je dramaticky podhodnocený ve srovnání s oficiálním počtem obětí, který zdokumentovalo ministerstvo zdravotnictví v Gaze. Generální ředitel ministerstva zdravotnictví Dr. Monir al-Barsh v úterý oznámil, že od 19. ledna, kdy vstoupilo v platnost příměří, bylo při přímých útocích izraelské armády zabito 92 Palestinců a 822 jich bylo zraněno.

Zpráva rovněž uvádí opakované pozemní vpády do Gazy mimo stanovené nárazníkové pásmo, zejména ve Filadelfském koridoru - 14kilometrovém pásu země, který vede podél hranice s Egyptem. Tyto vpády byly doprovázeny střelbou a měly za následek smrt civilistů a demolici domů, uvádí zpráva.

Zpráva rovněž obvinila izraelské orgány z toho, že palestinské zajatce během jejich propuštění podrobují bití a ponižování, násilně deportují propuštěné zajatce do Gazy bez koordinace nebo jejich souhlasu, brání rodinám deportovaných zajatců opustit Západní břeh Jordánu, aby se k nim připojily, a zpožďují propuštění zajatců o několik hodin.

Zpráva rovněž říká, že do Gazy bylo denně vpuštěno méně než 25 kamionů s pohonnými hmotami, což je polovina z 50 kamionů s pohonnými hmotami denně, jak je uvedeno v dohodě. Přísun komerčních pohonných hmot byl podle zprávy zcela zablokován, což je opět v rozporu s dohodou.

Zpráva také uvádí, že do Gazy byly vpuštěny zásilky s jen málo stany a žádné mobilní obytné jednotky. Podobně byla zablokována i těžká technika pro odklízení obrovského množství trosek a vyprošťování těl, přičemž do Gazy byly vpuštěny pouze čtyři stroje.

Nebyly poslány žádné zdravotnické zásoby, sanitky ani vybavení pro týmy civilní obrany. Banky mezitím nesměly přijímat hotovost na doplnění vážného nedostatku měny.

Zpráva kritizuje prohlášení izraelského premiéra a jeho ministrů, kteří otevřeně vyzývají k vyhnání obyvatel Gazy, čímž vysílají jasný signál, že Izrael nechce dodržovat dohodu a usiluje o realizaci Trumpova plánu na vysídlení obyvatel Gazy. Kritizuje také záměrné zdržování zahájení rozhovorů o 2. fázi příměří a zavádění nesplnitelných podmínek.

