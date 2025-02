Mnichov 2.0: Americký rozvod

14. 2. 2025 / Fabiano Golgo

Chamberlain, mávající kusem papíru, slibující "mír pro naše časy" poté, co předal Sudety Hitlerovi. Nyní, rychlý posun vpřed. Trump, na telefonu s Putinem, kující plány na ukončení války na Ukrajině, vyměňující si návštěvy jako staří kamarádi. Je to mrazivé echo, nový Mnichov, kde se o osudu národa jedná přes hlavu jeho lidí. Evropské americké století? Finito. Dvě hromové rány, středa, a transatlantická romance je u konce. Trumpův člověk, Hegseth, v Bruselu, říká Evropě: "Jste na to sami, kontinente."

Trumpovo "Amerika na prvním místě" není jen slogan; je to účetní bilance. Každá aliance, každá otázka, se scvrkává na dolary a centy. Zbavil se zahraničněpolitických guruů, "mytologie Západu", protože je vidí jako překážky. Jistě, Hegseth něco zamumlal o NATO, ale půda se posunula.



Amerika, ten obr, který dvakrát zachránil Evropu před sebou samou, se nyní ptá: proč za tuhle party stále platíme? Trump, opakuje prezidenty z minulosti a ukazuje na oceán mezi námi. Hegsethova přímost je ohromující. 5 % HDP na obranu, požaduje, hvězdami a pruhy zdobený kapesníček se leskne. Čína je skutečný nepřítel, hranice jsou skutečný problém. Evropské sociální výdaje převažují nad obranou? Smůla. Názor Marca Rubia: Amerika jako "zadní vrátka", ne "přední linie". Evropa chce sociální dávky, ne válku? Vybrali si.



Trumpova neúcta k dosavadnímu řádu je hmatatelná. Chválí Putina a Si, vidí je jako sobě rovné, hodné protivníky. Trumpova agenda není o evropské bezpečnosti: jde o to, že si myslí, že USA by neměly platit za evropskou bezpečnost. Tohle není nová éra transatlantických vztahů, je to nová éra globálních vztahů velmocí.



Ukrajina je první zkouškou. Trump, po svém přátelském rozhovoru s Putinem (Zelenskyj, nápadně chybějící), mluví o "okamžitých" jednáních. Mrazivé znamení. Hegseth stanovuje pravidla: Ukrajina nezíská zpět své hranice před rokem 2014, žádné členství v NATO, žádné americké vojáky. Pouze evropští mírotvorci a žádný deštník NATO. Biden se obával jaderného střetu s Ruskem; Trump to posouvá dál. Dává Putinovi, co chce.



Trump, jako dohazovač, nechává Ukrajinu bez všeho. Odměňuje ruskou agresi, nebezpečný precedent. Francie, Německo a ostatní Evropa varuje: Ukrajina a Evropa musí být u stolu. Ale Trump, zdá se, chce dohodu za každou cenu.



Možný výsledek? Nové východní Německo. Ukrajina rozdělená, přičemž Západ směřuje k EU, ale bez americké ochrany. Putin, důstojník KGB, který sledoval rozpad Sovětského svazu, by mohl dostat svou pomstu, s pomocí Ameriky.

