Synergie – maličkosti, na nichž velmi záleží

14. 2. 2025 / Karel Červený

V knize Synergie – Proč se věci dějí tak, jak se dějí se autor zabývá synergiemi. Učí top manažery v programech MBA a DBA. Kdykoliv se jich zeptá, co to je, téměř nikdo to neví. Přitom jsou všude okolo nás a zásadně ovlivňují běh tohoto světa. V knize se autor zabývá stovkami situací a jevů. Jsou zajímavé. Lidstvu hrozí zhloupnutí Málokdo si uvědomuje, že mezi nejvíce palčivá témata patří Zhoubná kombinace internetu, chytrých mobilů a sociálních sítí. Lidstvu hrozí zhloupnutí… a závislost stovek miliónů lidí na telefonech a sociálních sítích.

Spojením internetu, chytrého telefonu a sociálních sítích vzniklo něco, co se tváří jako přínos a požehnání, ale je to skrytá i zjevná zhouba i pro další stamilióny lidí na celém světě. Mnozí psychologové, adiktologové před touto závislostí stále varují. Mobilní telefon vytváří závislost. Sociální sítě také. Maminky dávají svým malým dětem mobil na hraní už od jednoho či dvou let. Odborníci varují před jejich poškozením mozku – poruchami vývoje mozku. Nevratném. Proč to rodiče dělají, když mají své děti rádi? Patrně se utěšují myšlenkou, že kdyby to bylo tak moc škodlivé, někdo by to zakázal. Čím dál více vlád začíná chytré mobily a sociální sítě pro děti v různé míře omezovat. Po Číně už některé další vlády zákonem omezují používání mobilu (Itálie, Británie) a sociálních sítí. Před několika měsíci to razantně udělala Austrálie. Australský senát schválil zákon, který zakazuje používání sociálních sítí dětem mladším 16 let. Zákaz se bude týkat všech hlavních platforem –⁠⁠⁠ TikToku, Facebooku, Instagramu, X či Redditu. Mohohé země se snaží omezit používání mobilu ve školách.

Míru škodlivosti mobilů a chytrých sítí popisují ve svých knihách autoři Manfred Spitzer (Digitální demence) a Mary Aiken (Nebezpečný efekt). Karel Červený z nich obsáhle cituje v knize SYNERGIE. Červený se také věnuje i tématu chytlavosti Fake News a sociálních sítí.

Kdo trpí chytlavostí?

Faktory ovlivňující míru chytlavosti (přitažlivosti) informací na sítích jsou opomíjeny. Vytváří ji tzv. trvalé synergické pozadí každého z nás, což je nejdůležitější vliv. Jde v podstatě genetickou dispozici a také o všechny dopady událostí, co jsme kdy prožili. Většina lidí používajících chytrý telefon připouští závislost. Kdo je náchylný k závislosti? Jsou to lidé s vysokou mírou ovlivnitelnosti (manipulativnosti) a nízkým sebevědomím. Lidí s vysokým (zdravým) sebevědomím a odolností před indoktrinací je málo… Ti současně závislí vždycky vzhlíželi k celebritám, psychopatům či k silným osobnostem. Jaká je charakteristika těchto lidí?

Potřebují stálou pozornost,

Mají závislost na uznání druhých

Od malička se nechávají ovlivňovat reklamou (závislost na módnosti čehokoliv).

Potřebují patřit do nějaké názorové bubliny, kde všichni smýšlí stejně (sdílená móda, instantní názory či naopak výstřednost);

K chytrým telefonům se postupně přidá další nebezpečný efekt, který ty první tři (internet, chytrý telefon a sociální sítě) - umělá inteligence (AI) posílí o řád či dva. Brzo se připojí i aplikace poznatků kvantové fyziky (QP). To bude závislých. Máme svobodu? Na jak dlouho?

Mylně se domníváme, že se svobodně rozhodujeme. Mnohé aplikace rozhodují za nás tím, že nám doporučují určitá řešení. Odevzdáváme rozhodovací proces umělé inteligenci – algoritmům. Lidem chybí vymýšlení alternativ. AI tak může s člověkem manipulovat tím, že mu nachystá na výběr takové možnosti, které budou pro někoho z ovladatelů na sítích výhodné. Mnozí lidé proto přemýšlejí, jak ochránit sebe i své blízké…je to těžké.

Vyhořelá společnost – synergie a její efekty

Lidé jsou dlouhodobě zklamáni soustavným nenaplňováním slibů politiků. Celá desetiletí jenom sliby a fabulace i výmluvy, proč to nejde. Když už se občas objeví nějaká nová strana či hnutí, brzo se mnozí její politikové zkazí. Lidem vadí spolupráce politiků a nadnárodních společností i mafií. Vadí jim globalizace a moc korporátů. Poměrně mnoho lidí nechce do tohoto světa přivést děti. Kvůli sociálním sítím probíhá eroze společnosti. Ztrácí se soudržnost, roste nepřátelské vymezování. Jaká je naděje na změnu? Spíše beznaděj. Ztráta jistot – trvalý pocit nejistoty a ohrožení. Nastává bod zlomu.

Před pěti lety trpělo úzkostí cca 25 % obyvatel EU. Letos to je 33 % (jde o trend). Málokdo si uvědomuje, že v Evropě hrozí občanská neposlušnost, nepokoje, může dojít i k občanské válce. Když bude přibývat útoků migrantů na obyvatele EU, a vlády nic efektivního neudělají, budou smeteny. K moci se dostanou extrémisté a fašisté. Je zde důležitá otázka ohledně migrantů, kterou si nikdo neklade: Kdy připluje poslední loď? Nepřijede. Možné řešení? Podle některých odborníků by EU mohla v Severní Africe stavět továrny a města pro migranty. Aby se uchránila Evropa. Migranti si vydělají, budou peníze posílat domů. Celou produkci z továren bude vykupovat EU. Problém s odlišnou (často násilnou) kulturou se nebude dále přenášet do Evropy. V evropských městech bude zase bezpečno. Právě toto je oblast, kde je těch výrazných synergických vlivů opravdu hodně a málokdo si je uvědomuje. Aktivisté pomáhají pašerákům lidí a jdou tím proti zájmům svých spoluobčanů.

Chyby v lidském úsudku

Vliv zkreslení a šumu v životech našich i společnosti je enormní, ale málokdo si to uvědomuje. Šum a zkreslení jsou v justici (hlavně v USA), ve zdravotnictví, ve školství, ve vědě, ve společenském životě, ve filozofii, v paradigmatech, v komunikaci a hodnotách. Zkreslení a šum skrývají velmi mnoho synergií. Může to být až šokující. Nehledejte u soudu spravedlnost. Nedočkáte se. Například v americké justici se většina soudců prokazatelně rozhoduje podle momentální nálady: ráno jinak než odpoledne, v pondělí jinak než v pátek, jinak, když má soudce či obžalovaný narozeniny; jinak když je obžalovaný sympatický či hezky oblečen, když je pokorný a uctivý než drzý a nesympatický. Když byly v rámci vědeckých studií rozeslány desítkám soudců v celých USA podklady - pravdivé kauzy, v nichž bylo přesně doloženo, kdy a za jakých okolností se zločin stal, naprostá většina soudců se na verdiktu neshodla. Někdo uložil velmi vysoký trest odnětí svobody, někdo směšně nízký trest, další za stejný čin udělil podmínku. Nikdo z pachatelů si nemohl být jist, jaký trest za zločin obdrží. Čas od času se najde nějaký reformátor, ale po jeho smrti snahy učinit americkou justici spravedlivější vezmou za své.

Vliv sítí na budoucnost společnosti

Existuje stará moc a nová moc. Starou moc reprezentují hlavně instituce, úřady (ministerstva, univerzity, církve apod. Novou moc reprezentují různé typy sítí, hlavně sociální sítě, což je entita s obrovským vlivem bez odpovědnosti. Stará klasická moc oslabuje, nová razantně posiluje – od zájmových názorových skupin až po fankluby celebrit. Téměř všichni jsou napojeni na sociální sítě - média, instituce, řízení státu i měst, kritická infrastruktura. Když se k nim přidá umělá inteligence (AI) a poznatky kvantové fyziky (QP), pak se vytratí svoboda a masy lidí budou indoktrinovány.

Synergie mezi sourozenci

Pozorovali jste někdy delší dobu vztahy mezi čtyřmi sourozenci? Jaké jsou mezi nimi synergické vlivy a synergické efekty? Na rozdíl od dvou sourozenců velmi bohaté. Samozřejmě, že bude rozdíl, jestli jsou to samí kluci, samé holky, dva kluci a dvě holky nebo jeden kluk a tři holky či jedna holka a tři kluci. Významné je i to, v jakém pořadí se narodili. Kdo je nejstarší a kdo nejmladší. To je docela jasné. Avšak ti dva prostřední si občas prohazují role. Záleží také na genetické výbavě každého z nich, na temperamentu. Velmi významnými každodenními vlivy je přístup rodičů i prarodičů ke každému z nich.

Jaké si každý zvlášť vytváří své vlastní trvalé pozadí? A všichni dohromady? Kdo se kterému rodiči (prarodiči) podobá? Kdo z rodičů koho rozmazluje a proč? Kteří dva sourozenci spolu stále drží a proč? Kdo je mezi nimi největší diplomat? Jak se k nim chovají vrstevníci? Jaké má kdo ambice? Jaké má kdo zdraví? Umíte si představit to množství synergií? Výsledkem po pětadvaceti letech jsou hotoví lidé. Jaká bude u každého z nich výsledná rodina? Jaké jim zůstanou vztahy?

Synergické varianty

Jak budou vypadat synergické varianty mezi sourozenci, když:

jeden z rodičů záhy zemře

zemřou oba rodiče

jeden z rodičů (prarodičů) jednoho ze sourozenců zneužívá? Nebo dva – tři?

co když někdo ze sourozenců vážně onemocní?

nebo když jeden z nich zemře?

co když bude rodina chudá nebo naopak velmi bohatá?

co když se někdo ze sourozenců dá buď k ISIS (Islámský stát), Svědkům Jehovovým či k Adventistům sedmého dne? Jak to ovlivní ostatní?

Další zásadní vliv na čtyři sourozence nastane, když se někteří vdají, ožení a jeden (a) zůstane sám(a). Obvykle se někdo z partnerů s někým nesnese a pak spolu nemluví. Po smrti rodičů se mohou rozkmotřit ve sporu o dědictví. Někdo je na peníze více, jiný méně. A peníze dělají vždycky „horkou krev“. I takový pohled může být na synergie. Umíte všechny popsané synergie rozklíčovat, pojmenovat, dát jim váhu, přiřadit synergickou sílu i synergickou vnímavost a odhadnout, který synergický vliv se prudce a významně zvyšuje a který se stává nicotný?

Synergie na pracovišti

Jaké vzájemné synergické vlivy má například dobrá firemní kultura, dobrý styl řízení, osobní příklad vedoucího, řízení nadšením, smysl práce, systém hodnocení, atmosféra na pracovišti…? Tyto věci jsou zdarma a bez investic. Obvykle ty nejúčinnější synergie nic nestojí a vytvářejí významné kladné či záporné synergické efekty. Když dvě firmy podobné velikosti, podobného předmětu podnikání pracují v jednom regionu, pak firma s výraznou firemní kulturou se na hospodářský výsledek málo „nadře“ a zaměstnanci jsou spokojenější. Ti druzí se hodně nadřou a jejich lidé jsou „vyšťavení“.

Jak se synergie projevují ve vzájemném mixu? Jak potencuje jedna událost druhou? Jaké jevy a situace je tlumí či násobí? Umíme je identifikovat? Pojmenovat a počítat s nimi? Nebo si jen všímáme prvoplánových věcí, které vidí všichni? V knize SYNERGIE – Proč se věci dějí tak, jak se dějí, jsou stovky faktů, příkladů i provokací.

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA, DBA

