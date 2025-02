Další násilný útok v Německu, který posílí tamější hysterii proti uprchlíkům a proruskou ultrapravicovou stranu AfD krátce před volbami

13. 2. 2025

čas čtení 3 minuty

Nejméně 28 osob bylo zraněno po nárazu auta do odborářského shromáždění v Mnichově



Mezi zraněnými jsou i děti poté, co 24letý Afghánec najel vozidlem do demonstrace, uvedla policie



24letý Afghánec najel autem do odborové demonstrace v Mnichově a zranil nejméně 28 lidí včetně dětí, některé z nich kriticky, uvedla německá policie.



Bavorský zemský premiér Markus Söder novinářům řekl, že se jedná o „podezření na útok“, a to deset dní před německými parlamentními volbami, v nichž kampaň ovládla vášnivá debata o veřejné bezpečnosti a přistěhovalectví.



<br> 24letý Afghánec najel autem do odborové demonstrace v Mnichově a zranil nejméně 28 lidí včetně dětí, některé z nich kriticky, uvedla německá policie.





„Ukazuje to, že se v Německu musí něco změnit,“ řekl Söder.



Regionální hlavní město již začalo zavádět přísnější bezpečnostní opatření před Mnichovskou bezpečnostní konferencí, která začíná v pátek a na kterou se sjíždějí vrcholní představitelé zahraniční a bezpečnostní politiky z celého světa. Úřady uvedly, že se nedomnívají, že by útok autem souvisela s konferencí.



Zpravodajský web Spiegel uvedl, že podezřelý, identifikovaný pouze jako Farhad N, přišel do Německa jako žadatel o azyl v prosinci 2016, a citoval zdroje, podle nichž před incidentem zveřejňoval na sociálních sítích islamistický obsah.



Vůz Mini Cooper kolem půl jedenácté dopoledne během stávky zaměstnanců veřejného sektoru zrychlil a vjel do zadní části shromáždění odborového svazu Verdi. Do stávky, která požadovala vyšší platy a delší dovolenou, se zapojili zaměstnanci mateřských škol, nemocnic, hygienických zařízení a veřejných bazénů. Na místě bylo údajně více než 1 000 lidí.



Snímky médií ukazovaly poškozený Mini Cooper a několik těl ležících na zemi, která byla posetá botami a potřísněná krví.



„Jak bylo oznámeno, zajištěnou osobou je řidič vozu,“ uvedla policie na Twitteru. “Spekuluje se o zapojení dalších osob. To v tuto chvíli nemůžeme potvrdit.“



Před dvěma měsíci při najetí autem na vánoční trh ve východoněmeckém Magdeburgu zahynulo šest lidí. Policie zadržela Saúda, který na sociálních sítích často vyjadřoval sympatie ke krajní pravici.



Mnichovský incident se odehrál v době, kdy Afghánec s podezřením na islamistické sympatie stanul před soudem kvůli obvinění z vraždy a pokusu o vraždu po útoku nožem, jehož terčem byl loni v květnu politický mítink ve městě Mannheim na západě země.



Obviněný, kterého prokuratura identifikovala jako Sulaimana A, je obviněn z toho, že při útoku na protiislámskou demonstraci pobodal a vážně zranil šest lidí, včetně 29letého policisty, který na následky zranění zemřel.



Během předvolební kampaně slibovala zejména středopravá a krajně pravicová strana po sérii násilných útoků v posledních měsících tvrdší zásah proti kriminalitě imigrantů.





Deset dní před všeobecnými volbami v Německu tento další útok zřejmě posílí ultrapravicovou protiimigrantskou a proruskou stranu AfD právě v době, kdy je Německa zapotřebí jako hlavní síly v EU pro obranu Ukrajiny v době, kdy ji Spojené státy s Trumpem v čele zrazují.







Zdroj v angličtině ZDE

0