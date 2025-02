Putin, Si a nyní Trump zahajují novou imperiální éru

14. 2. 2025

Během posledních několika týdnů nový americký prezident Donald Trump opakovaně tvrdil, že Spojené státy by si měly "vzít zpět" Panamský průplav a že by měly převzít kontrolu nad Grónskem – tak či onak. Mluvil o tom, že se Kanada stane 51. americkým státem a nyní chce dokonce "převzít" pásmo Gazy, aby ho přeměnil v "Riviéru" ve východním Středomoří.

Je to, jako by americký prezident věřil, že jeho země by měla být impériem. Zdá se, že v tomto ohledu Trump napodobuje čínského Si Ťin-pchinga a ruského Vladimira Putina, vůdce, o kterých řekl, že je obdivuje a kteří sami v posledních letech projevili některé jasné imperiální tendence.

Za Putina Rusko podporuje separatistické regiony, jako je Podněstří a Abcházie, bojovalo ve válkách v Gruzii a na Ukrajině a aktivně se vměšovalo do záležitostí Sýrie a různých afrických zemí.

V roce 2022 Rusko dokonce zahájilo totální invazi na Ukrajinu a tvrdilo, že Ukrajina je historicky neoddělitelná od Ruska, ale že se tuto jednotu snaží zničit nepřátelské západní vlivy.

Čína mezitím militarizovala řadu malých neobydlených ostrovů v Jihočínském moři. Vybudovala 27 zařízení na sporných ostrovech ve skupině Spratlyových a Paracelských ostrovů, které si nárokují i další země včetně Vietnamu, Tchaj-wanu, Filipín a Malajsie.

To vyvolalo vlnu reakcí, protože ostatní země v regionu se předháněly v tom, aby si ve sporném, ale na zdroje velmi bohatém regionu vybudovaly vlastní opěrné body. Peking také trvá na svém nároku na Tchaj-wan, který je podle něj nezcizitelnou součástí Číny, kterou chce "vrátit domů".

Impéria a národní státy

Většina lidí předpokládala, že věk impérií byl odsunut na smetiště dějin. To však v žádném případě není přímočaré tvrzení.

Až do relativně nedávné doby dominoval vzestup a pád impérií velké části zaznamenané historie. Národní státy se objevily až na konci 18. století. A jak tyto státy stoupaly do popředí, mnohé z nich také projevovaly imperiální sklony.

Takže USA, když se čerstvě zbavily jha britského impéria, neztrácely čas při rozšiřování svých hranic na západ a získávaly – ať už dobytím nebo koupí – rozsáhlé pásy nových území, čímž v podstatě proměnily malou skupinu států na východním pobřeží v kontinentální impérium.

Mezitím další nově vzniklé národní státy, jako Itálie a Německo, také usilovaly o získání zámořských říší a zapojily se, se střídavým úspěchem, do budování toho, co se ukázalo být relativně krátkodobě trvajícími koloniálními říšemi v Africe a jinde.

Většina tradičních dynastických říší mezitím začala přebírat různé aspekty modelu národního státu, jako je branná povinnost, právní rovnost a politická participace. Desetiletí po 2. světové válce jsou historiky často vnímána jako období dekolonizace tradičními imperiálními mocnostmi, jako je Británie a Francie.

Přechod od impéria k národním státům však nebyl ani zdaleka hladký. Většina imperiálních vlád doufala, že transformuje své říše do rovnostářštějších společenství, přičemž si zachová určitý stupeň vlivu.

To dělali s různou mírou úspěchu a často pod extrémním nátlakem, jako v případě Francie v Alžírsku a Vietnamu, nebo pod velkým ekonomickým tlakem, jako v případě Británie a Indie. Skutečný věk národního státu nezačal až do 60. let 20. století.

Návrat impéria?

Dnes se svět skládá z asi 200 nezávislých zemí, z nichž drtivá většina jsou národní státy. Nicméně by se dalo tvrdit, že impéria – nebo přinejmenším imperiální tendence – nikdy zcela nezmizela.

Například Francie často zasahovala do mnoha svých bývalých kolonií v Africe. Tyto vojenské intervence však neměly za cíl trvale okupovat nová území. Dnes se zdá, že imperiální tendence se znovu vynořují po celém světě.

Pozoruhodné je, že Putin, Xi a Trump používají k ospravedlnění svých imperialistických plánů zuřivou nacionalistickou rétoriku. Putin, jak jsme viděli, vyhlašuje nedělitelnost Ukrajiny a Ruska a obviňuje "nacisty" z pokusu obrátit sesterský stát Ruska směrem k Západu. Použil ji jako ospravedlnění pro invazi na Ukrajinu v únoru 2022.

Si zase často tvrdí, že komunistická Čína konečně překonala "století ponížení", v němž byla země hračkou cizích mocností. Zdá se, že oba touží po minulé imperiální velikosti.

Ruská federace si klade za cíl zvrátit rozpad Sovětského svazu, komunistická Čína se ohlíží zpět na říši Čching. Zajímavé je, že pod vedením stále autoritářštějšího vůdce Recepa Tayyipa Erdogana nachází Turecko – další regionální mocnost s imperiálními sklony – inspiraci v Osmanské říši.

Případ USA se zdá být složitější, ale ve skutečnosti je velmi podobný. Takže Trump tvrdí, že Panamský průplav, který byl dlouho spravován USA, byl pošetile vrácen Panamě Jimmym Carterem a tvrdí, že je nyní kontrolován Čínou. Říká, že ho vrátí USA.

Trump také odkazuje na americký "Manifest Destiny", víru z 19. století, že američtí osadníci byli předurčeni k expanzi na pobřeží Tichého oceánu. V těchto dnech jsou jeho aspirace spíše orientovány na sever než na západ. Prezident chce také vztyčit americkou vlajku na Marsu a vzít tak své imperiální sny do vesmíru.

Pokud se USA připojí k Číně a Rusku v porušování uznaných hranic, mezinárodní řád založený na právech bude ohrožen. Signály nejsou příliš pozitivní. Podniknutí kroků k nelegální anexi území by mohlo vyhodit do povětří celou mezinárodní stavbu.

