Co když opravdu Putin bude přijat se všemi poctami v Bílém domě…

13. 2. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Dovolte mi začít citací (zdrojem je iRozhlas): „Americký prezident Donald Trump ve středu telefonoval se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Státníci se dohodli, že okamžitě zahájí jednání o ukončení války na Ukrajině a že se vzájemně navštíví ve svých zemích, napsal Trump na své sociální síti Truth Social.“ Už moc neslyšíme o tom, že by Trump byl nevypočitatelný, že by ho třeba najednou napadlo hájit Ukrajinu a ukázat Rusku sílu (je to asi tak pravděpodobné, že by hájil boj proti klimatu nebo práva nebinárních osob).

Byla toho ještě nedávno plná média, ale už málokdo je tváří v tvář událostem tak stupidní, aby to opakoval. Trump je zcela konsistentní: chce zničit demokracii, EU, NATO, postavení USA ve světě a mazlit se s diktátory.

Pořád se ovšem opakuje, jak je Trump transakční člověk, obchodník. Nikdo ale nevysvětlí, co tento údajně skvělý obchodník dostal za historické setkání s Kimem. A chce se s ním setkat znovu. Kim je totiž podle Trumpa skvělý chlapík. Co na tom, že KLDR je nejodpornější režim na světě, plný vražedných koncentráků a mučení? Takový detail.

Nyní dostáváme zprávy, že se Trump s Putinem domluvili na vzájemném nejen jednání, ale dokonce návštěvě. Trump dává Putinovi hned na začátku všechno. Není to přece položeno tak, že až se dohodneme, až najdeme společnou řeč – pokud vůbec – tak se navštívíme. I to by ovšem bylo skandální. Je to ale ještě horší.

Dovedete si představit, že uvidíme, jak je Putin se všemi poctami přijat ve Washingtonu? A co řekneme, až si Trump bude třást s Putinem rukou v Kremlu? Vynoří se otázky, co je vlastně špatně na tom, že Fico byl navštívit Putina. Jakou jednotu to vlastně zpochybňuje? Vždyť dělá to samé, co americký prezident. Ostatně vlivný poslanec za ANO Vondráček to řekl včera v Radiožurnálu jasně: střední Evropa by měla následovat Spojené státy, Trumpa.

Co na to lidé jako pan europoslanec Vondra a další tzv. demokratičtí, prozápadní fanoušci Trumpa, kteří pořád matou sebe i veřejnost o tom, jak Trumpova politika má racionální jádro, jak je to dobrý obchodník, jak je mu třeba vyjít vstříc. Chcete mu vyjít vstříc?

Jeďte se do Moskvy omluvit Putinovi. Pozvěte Putina po vzoru Trumpa na oficiální návštěvu. Vysvětlete Ukrajině, že tím pracujete v jejím zájmu a zopakujte Ukrajincům Trumpova slova, že Ukrajina jednou bude ruská (a neměla se bránit, protože je slabší).

0