Prohlášení Německa, Francie, Polska, Itálie, Španělska, Spojeného království, Evropské služby pro vnější činnost a Evropské komise ve formátu Výmar plus

14. 2. 2025

čas čtení < 1 minuta

Jsme připraveni posílit naši podporu Ukrajině. Zavazujeme se k její nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti tváří v tvář ruské útočné válce. Jsme připraveni posílit naši podporu Ukrajině. Zavazujeme se k její nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti tváří v tvář ruské útočné válce.

Sdílíme cíl pokračovat v podpoře Ukrajiny, dokud nebude dosaženo spravedlivého, úplného a trvalého míru. Míru, který zaručuje zájmy Ukrajiny i naše vlastní.

Těšíme se na společnou diskusi o dalším postupu s našimi americkými spojenci. Naším společným cílem by mělo být dostat Ukrajinu do silné pozice. Ukrajina a Evropa musí být součástí všech jednání. Ukrajině by měly být poskytnuty silné bezpečnostní záruky. Spravedlivý a trvalý mír na Ukrajině je nezbytnou podmínkou silné transatlantické bezpečnosti.

Připomínáme, že bezpečnost evropského kontinentu je naší společnou odpovědností. Proto spolupracujeme na posílení našich schopností kolektivní obrany.

Zdroj v angličtině: ZDE

0