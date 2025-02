Memo: Ovládnutí kritické infrastruktury USA neoreakcionáři

13. 2. 2025

čas čtení 5 minut

Memorandum podrobně popisuje, jak Elon Musk zorganizoval ohromující převzetí vlády USA. V únoru zveřejnila skupina anonymních výzkumníků zprávu, která se čte jako technopolitický thriller - až na to, že každé slovo je skutečné. Dokument s názvem „Ovládnutí kritické infrastruktury USA neoreakcionáři“ podrobně popisuje, jak Elon Musk- nejbohatší žijící člověk a muž, který kdysi prohlásil: „Vláda je ultimátní korporace“ - zorganizoval ohromující převzetí federální moci. Netuším, kdo memorandum napsal, a váhám, zda se o tento text vůbec podělit, když neznám jeho původ. Ale jako člověk, který se tímto tématem podrobně zabýval, mohu říci, že někdo vynaložil obrovské úsilí, aby situaci vysvětlil velmi jasně, metodicky, odborně a důkladně (dokonce s poznámkami pod čarou). Pokrývá většinu toho, co jsem napsal ve svém seriálu Network State pro New Republic, ale přidává kritickou analýzu toho, co se nyní odehrává uvnitř naší vlády, vysvětluje Gil Duran.

Doporučuji vám, abyste si sami přečetli celé memorandum, které zveřejnil investigativní novinář a výzkumník Dave Troy. „Capture of U.S. Critical Infrastructure by Neoreactionaries“.

Pod rouškou zefektivnění byrokracie prostřednictvím DOGE Musk instaloval loajalisty do všech federálních agentur a ovládl vše od personálního managementu až po citlivé platební systémy ministerstva financí. Jeho mladí a neprověření rekruti mají nyní přístup k vládní infrastruktuře na vysoké úrovni, zatímco kariérní státní zaměstnanci se ocitají mimo své vlastní systémy.

Nejvíce znepokojující je, jak tato transformace odráží explicitní cíle „neoreakčního“ hnutí v Silicon Valley - skupiny technologických elit, které sní o nahrazení demokracie vládou ve stylu korporací. Neodstranili hluboký stát - zprivatizovali ho. Memorandum vyvolává obavy, jak bude Muskova všemocná vládní role prospěšná jím spravované umělé inteligenci, kryptografii a dalším obchodním zájmům. Memorandum varuje, že Kongres musí jednat dříve, než bude pozdě. Dočteme se, že: Nyní jsme svědky systematického úsilí o konsolidaci kontroly nad vládní komunikační infrastrukturou a digitálními platformami USA - nikoliv Trumpovou administrativou, ale sítí ideologicky motivovaných aktérů, v jejímž centru stojí Elon Musk. To, co začalo jako snaha o zefektivnění byrokracie, se změnilo v soukromé uchopení moci, přičemž Musk se zmocnil kritické infrastruktury, aby mohl fungovat mimo tradiční dohled. To odráží autoritářský model - neomezuje státní správu, ale přetváří ji v privatizovaný režim, kde Musk diktuje tok informací, kontroluje politické narativy a má nekontrolovaný vliv na státní aparát. Pokud bude tento postup nekontrolovaně pokračovat, nebude už vládní politiku řídit prezident Trump - bude ji řídit Musk. Zní vám to povědomě? Zde je několik klíčových poznatků: 1. Elon Musk získal bezprecedentní kontrolu nad federální infrastrukturou prostřednictvím Oddělení pro efektivitu vlády (DOGE), a to nikoliv tím, že by zrušil byrokracii, ale tím, že ji nahradil vlastní sítí soukromé kontroly. 2. Muskovi spolupracovníci převzali kontrolu nad Úřadem pro řízení lidských zdrojů (OPM), vyčistili kariérní státní zaměstnance a získali přístup k citlivým záznamům zaměstnanců, včetně čísel sociálního pojištění a bezpečnostních prověrek. 3. DOGE nasadil neprověřené mladé zaměstnance (mnohým je méně než 25 let), kteří nyní ovládají citlivé vládní funkce bez řádných bezpečnostních prověrek, včetně osob, které pocházejí z Muskových společností a sítě neoreakcionářů (NRx) ze Silicon Valley. 4. DOGE získala přímý přístup ke čtení a zápisu do platebních systémů ministerstva financí, které ročně zpracovávají transakce v hodnotě více než 6 bilionů dolarů, včetně plateb sociálního zabezpečení, platů v armádě a federálních grantů. 5. Vynucená rezignace kariérního úředníka ministerstva financí Davida Lebryka poukazuje na to, jak nyní mohou Muskovi spojenci provádět nezjištěné změny ve federálních finančních systémech bez formálního oprávnění. 6. Kongresem nařízený odprodej společnosti TikTok byl odložen, přičemž čínští představitelé soukromě diskutovali o Muskovi jako o potenciálním kupci - což by mu umožnilo získat kontrolu nad X (dříve Twitter) i TikTokem, největšími platformami formujícími politický diskurz. 7. Muskovo jednání je v souladu s cíli neoreakcionářského (NRx) hnutí, které usiluje o nahrazení demokracie vládou korporací pod vedením „monarchy CEO“, jak to prosazují vlivné osobnosti, jako je Curtis Yarvin, „domácí filozof“ Petera Thiela. 8. Mnoho rekrutů DOGE pochází z Muskovy sítě firem a programů, jako je Thiel Fellowship, což naznačuje koordinované úsilí o dosazení ideologicky spřízněných mladých lidí do pozic vládní moci. 9. Muskovo zapojení vytváří významný střet zájmů. Udržuje si kontrolu nad společnostmi (SpaceX, Tesla, X, xAI), z nichž některé mají významné vládní zakázky, a zároveň ovlivňuje federální politiku a infrastrukturu. 10. Memorandum varuje, že samotný prezident Trump se nyní může stát rukojmím Muskových požadavků, protože tato konsolidace moci přesouvá kontrolu nad kritickou infrastrukturou USA z odpovědného řízení do rukou jediného soukromého subjektu Celý text v anglickém originále ZDE

