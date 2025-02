Odpor proti Trumpovi? Virálně se šíří americký manuál ze 40. let

12. 2. 2025

Od lednové inaugurace Donalda Trumpa si desítky tisíc lidí stáhly "Manuál pro jednoduchou sabotáž v terénu", příručku napsanou americkým zpravodajským agentem v roce 1944 na pomoc spojeneckému odporu během 2. světové války. Jeho nová popularita přichází uprostřed vznikající opozice zdola vůči vlnám exekutivních příkazů nového prezidenta, upozorňuje Sébastien Seibt.

Když byl Donald Trump v roce 2017 poprvé zvolen americkým prezidentem, dystopický thriller George Orwella "1984" se překvapivě vrátil na vrchol žebříčků bestsellerů, protože čtenáři objevili novou chuť k románu, který zkoumá, jak totalitní vláda s fatálními následky používá "rozdvojené myšlení".

O osm let později vyvolal Trumpův návrat do Bílého domu zájem o další desítky let starou publikaci, tentokrát z oblasti literatury faktu.

"Manuál pro jednoduchou sabotáž v terénu" byl vytvořen v roce 1944 americkým Úřadem pro strategickou službu (OSS) – předchůdcem CIA – a 1. února se stal nejpopulárnější knihou Projektu Gutenberg, největší světové platformy pro stahování open-source bezplatných a veřejně dostupných e-knih.

Američtí špioni používali manuál, když byli nasazeni v Evropě ke konci 2. světové války.

"Byl zamýšlen jako nástroj pro pozemní operativce OSS k náboru a výcviku občanů na okupovaném území a k výuce jednoduchých a účinných sabotážních technik při minimalizaci rizika dopadení," říká Simon Willmetts, docent zpravodajských studií na holandské univerzitě v Leidenu.

Ale v posledním lednovém týdnu tohoto roku – týden po Trumpově inauguraci – bylo staženo 158 421 kopií 80 let starého dokumentu. 2. února bylo zaznamenáno 34 000 stažení za jediný den.

Stažení příručky, kterou napsal bývalý ředitel OSS William Donovan, předběhlo literární klasiku včetně Shakespearova "Romea a Julie", "Moby Dicka" Hermana Melvilla a "Alenky v říši divů" Lewise Carolla.

Willmetts říká, že dvacetistránková publikace, odtajněná CIA v roce 2008, "je jen dokumentem, který představuje suchým a byrokratickým způsobem běžnou sabotáž, na rozdíl od velkých složitých operací, jako je vyhození továrny nebo mostu do povětří".

Občané-sabotéři

Podle manuálu může být "jednoduchá" sabotáž provedena běžnými občany za použití předmětů denní potřeby a "provedena takovým způsobem, aby bylo minimální nebezpečí zranění, odhalení a odvety".

Podrobně popisuje, jak rozpoznat příležitosti pro malou sabotáž v různých každodenních situacích, zejména na pracovišti, často prostřednictvím nešikovných "chyb" nebo zasévání neshod mezi ostatními zaměstnanci.

Stručně řečeno, průvodce je "dobrý pro výcvik, abyste se stali nekompetentními v práci", říká Willmetts.

Například železničářům bylo doporučeno, aby si vytiskli více jízdenek na stejné sedadlo ve vlacích používaných německými vojáky, a sekretářkám, aby volající museli čekat dlouhou dobu nebo dokonce "zapomněly" spojit důležité hovory. Sabotéři pracující v továrnách, které byly důležité pro německé válečné úsilí, byli dokonce povzbuzováni, aby nechávali celé role toaletního papíru padat do záchodové mísy, aby zablokovali toto zařízení.

Příručka povzbuzovala manažery, aby "snižovali morálku" a produkci tím, že budou podporovat neefektivní pracovníky, stěžovat si na ty, kteří odváděli dobrou práci, a hledat výmluvy, jak ztrácet čas.

"Dělejte 'projevy'. Mluvte tak často, jak je to jen možné a dlouze. Ilustrujte své "body" dlouhými anekdotami a popisy osobních zkušeností. Nikdy neváhejte s několika vhodnými 'vlasteneckými' komentáři," stojí v dokumentu.

Zaměstnanci na nižší úrovni byli povzbuzováni, aby úzkostlivě uplatňovali firemní pravidla a co nejvíce zpomalili pracovní postup.

"Trvejte na tom, že vše budete dělat prostřednictvím 'kanálů'. Nikdy nedovolte, aby se dělaly zkratky za účelem urychlení rozhodnutí," radí průvodce.

Obecně řečeno, manuál říká, že občanští sabotéři by měli vyhledávat příležitosti "k přijímání chybných rozhodnutí, k zaujetí nekooperativního postoje a přimět ostatní, aby je následovali", čímž nenápadně zvyšují špatné chování na pracovišti, které je "často zodpovědné za nehody, zpoždění a obecné obstrukce i za normálních podmínek".

Celkovým cílem bylo zavést na jednotlivých pracovištích tolik malých překážek, že by to zpomalilo širší ekonomiku na okupovaném území.

"Existují historické příklady úspěchu použití této metody," říká Robert Dover, profesor zpravodajství a mezinárodní bezpečnosti na britské univerzitě v Hullu. Ke konci 2. světové války "se v některých výrobních továrnách podařilo vyrobit nespolehlivé motory, které vydržely méně dlouho než ty obvyklé," dodává.

Opozice vůči Trumpovi?

Myšlenka, že velké množství malých gest se může spojit a vytvořit kolektivní sílu, je také známá jako "bleší válka", kterou poprvé formuloval bývalý čínský vůdce předseda Mao. "Existuje analogie s blechami, které se neustále vracejí ke psovi a způsobují masivní podráždění," říká Dover.

Byla to možná neobvyklá technika, kterou americké zpravodajské síly používaly během 2. světové války. Ale "OSS má jedinečnou historii se všemi těmi zajímavými kreativními lidmi, kteří přišli se spoustou originálních nápadů," říká Willmetts. Donovan je také autorem manuálu pro špiony, který podrobně popisuje, jak přijít s dočasným převlekem.

Není vůbec překvapivé, že myšlenka prosté sabotáže si v roce 2025 najde nové publikum, říká Willmetts.

"Manuál byl trendem už loni, před Trumpem," říká.

Nyní se však politická krajina v USA změnila a zdá se, že tento koncept oslovuje ještě širší publikum. "Chápu přitažlivost jak pro krajně pravicové hnutí, které chce bojovat proti establishmentu, tak pro preppery, kteří se chtějí odpojit od sítě, ale také pro oponenty Donalda Trumpa a Elona Muska," říká Dover.

Mezi Trumpovými odpůrci se množí výzvy k odporu. Na sociální síti Reddit diskutují někteří federální zaměstnanci o tom, jak zůstat ve svých zaměstnáních, a také se staví proti změnám nařízeným Trumpem, které by vedly ke změnám k nepoznání v institucích, pro které pracují.

Jestliže Trumpovo první prezidentství vyvolalo mezi jeho oponenty sebezpytování, jeho druhé prezidentství podle všeho vyvolá jinou – možná více konfrontační – reakci.

Dover říká: "Na rozdíl od intelektuálnější knihy, jako je '1984', tentokrát praktický průvodce lépe odpovídá tomu, kde jsou lidé právě teď."

Zdroj ve francouzštině: ZDE

