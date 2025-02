Evropský parlament chce zakázat symboly komunismu

12. 2. 2025

Evropský parlament chce zakázat sovětské komunistické symboly. To bylo vyjádřeno v rezoluci přijaté 23. ledna 2025. Ruská revoluce a historie levicových stran by měly být vymazány z paměti zemí EU. Historie se přepisuje a zneužívá k současným politickým účelům. To je považováno za nezbytné v boji proti ruskému zneužívání historie k podpoře jeho útočné války proti Ukrajině.

Novému usnesení předcházely další dvě v Evropském parlamentu a jedna v Radě Evropy. Začalo to návrhem v Radě Evropy v roce 2006 Görana Lindblada ze Švédska jménem Evropské lidové strany (EPP) odsuzujícím zločiny komunistických režimů, který nezískal dvoutřetinovou většinu, aby mohl být přijat. Pokračovalo přijetím rezoluce v Evropském parlamentu o „Svědomí Evropy a totalitarismu“ v roce 2009, která ustanovila den památky obětí stalinismu a nacismu.

O deset let později následovala rezoluce o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy. Relativizovala holocaust tím, že vykreslila sovětské a nacistické Německo jako pachatele genocidy, zatímco masové vraždění a teror podobný tomu v Sovětském svazu ze strany západoevropských států z obrazu zmizely. Letos bylo možné vrátit se k původní iniciativě v Radě Evropy zaměřit se pouze na historická zvěrstva charakterizovaná jako komunistická, přičemž zvěrstva na židech již nebyla zahrnuta.

Toto přepisování dějin naráželo od počátku na odpor zevnitř řad sociálních demokratů a všech levicových stran. Dnes jsou Jonas Sjöstedt a Hanna Gedin spolu se všemi ostatními severskými levicovými křídly v Evropském parlamentu propagátory zpolitizovaného přepisování dějin, které démonizuje kořeny jejich vlastních stran.

Existují všechny důvody odsuzovat ruskou útočnou válku proti Ukrajině a falešné představy o ukrajinském národě jako motivu jeho útoku na zemi. Toto odsouzení chování Ruska a zneužívání historie je podkopáváno, když země EU jednají ve světě stejným způsobem a zapojují se do vlastního zneužívání historie, v neposlední řadě druhé světové války.

Rezoluce byla přijata několik dní před oslavou osvobození Osvětimi Sovětským svazem, kdy Polsko dalo jasně najevo, že Netanjahu je vítán jako host v rozporu se smlouvami, které Polsko podepsalo, aniž by byl zatčen a postaven před soud v Haagu za genocidní zločiny, z nichž je obviněn. Zatímco země EU pokračují v dodávkách zbraní a diplomatické podpoře Izraele při etnických čistkách od Palestinců a genocidě, rezoluce vyjadřuje plnou podporu vyšetřování válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidy mezinárodním trestním soudem ICC, ale pouze Ruska na Ukrajině.

Důraz je kladen na evropské národy jako oběti Sovětského svazu, zatímco vyhlazování židů z nové verze světových dějin EU zmizelo. O vítězství Spojenců nad fašismem v Evropě a Asii s jeho důsledky globálního významu, jako je založení OSN a lidská práva, již nelze mluvit, aniž by bylo zasazeno do eurocentrického tunelového vidění. Mluvit o vítězství Spojenců ve světové válce “ignoruje následnou sovětskou okupaci pobaltských států a podrobení střední Evropy”. Že v Den vítězství 1945 Francie bombardovala demonstraci Hnutí za svobodu v Alžírsku a zabila 15 000 lidí, kteří věřili ve falešné sliby západních spojenců o nezávislosti, se vytratí z paměti. Zapomíná se také na skutečnost, že Nizozemsko vyslalo do Indonésie 150 000 vojáků, aby tam rozdrtili hnutí za svobodu a udrželi evropský kolonialismus. Usnesení z roku 2019 již připravilo půdu pro to, aby to bylo ignorováno. Nyní je historickou pravdou EU o světě ještě více potvrzeno, že světové války se týkají Evropanů jako obětí a nikoho jiného.

Usnesení Parlamentu poškozuje vztahy EU s většinou národů světa mnohem více než s levicí. Pohled rezoluce na státy jako volně se vznášející, ukazující, že Západ je vždy v zásadě dobrý, zatímco Rusko je vždy opakem, je založen na potlačování znalosti historických procesů a vztahů mezi zeměmi. I po revoluční transformaci do Sovětského svazu a poté znovu po mírovém stažení svých jednotek z východní Evropy, která se stala kapitalistickou, je Rusko vnímáno jako nositel věčného zla. Skutečnost, že ve Švédsku a na mnoha dalších místech se demokratizace, ženská a mnoho dalších sociálních práv prosadila až po ruské revoluci a že Sovětský svaz byl první, kdo dal ženám a homosexuálům stejná práva, je vymazán z povědomí. To samé s dekolonizací.

Útok na sovětský komunismus není pouze útokem na levici, ale na všechna lidová hnutí, která způsobila revoluce ve velkých částech světa od Haiti, Mexika a Číny po Finsko a Ukrajinu, kde kdysi začala ruská revoluce v Poltavě a Charkovské oblasti (podle historika Lennarta Samuelssona). Sovětský svaz se stále více vyvíjel diktátorským směrem. To však neznamená, že historická emancipační role rolníků, zemědělských dělníků a malých farmářů, kteří často nesli tyto revoluce spolu s menším počtem průmyslových dělníků a ještě menším počtem státních zaměstnanců, stojí za odmítnutí.

Rezoluce Evropské historické vědomí, přijatá v lednu 2024, obsahuje zajímavé posuny směrem k jemnějšímu pohledu na historii. Hovoří o vytvoření „vzájemného porozumění a usmíření jak v rámci evropských národů a mezi nimi, tak i mezi evropskými národy a zbytkem světa“. Důraz je však kladen na otázky národů a menšin, nikoli sociální třídy, a výslovně staví na démonizaci ruské revoluce a Sovětského svazu v dřívějších výše kritizovaných rezolucích. .

Skutečnost, že instituce jako EU usilují o ovládnutí dějepisu státní mocí, poškozuje zásadu, že hledání znalostí by mělo probíhat svobodně za pomoci lidového vzdělávání a výzkumu. Účast levicových stran ze severských zemí a Francie na tomto politickém zneužití historie ukazuje, že strany jsou připraveny obětovat legitimní vzpouru lidových hnutí a jejich historický význam na oltář politického oportunismu. To znamená, že lidová hnutí v Evropě se nyní musí vymanit z tohoto druhu zneužívání historie, ať už ze strany EU, Ruska nebo kohokoli jiného. Toho lze dosáhnout společně s hnutími lidí po celém světě, které se snaží vymanit zpět historii od jejího uzavření ve státních myšlenkových věznicích budováním vztahů přes všechny hranice.

Tord Björk (Autor je švédský chcimír.)

Statistiky hlasování

Pro rezoluci hlasovalo 480 poslanců, 58 hlasovalo proti a 48 nehlasovalo pro ani proti, takže aktivně nezaujali žádný postoj. Někteří se rozhodli zdržet se kterékoli ze tří možností.

Levice

V rámci levého bloku 20 hlasovalo proti, 2 se zdrželi a 15 hlasovalo pro. Velký počet hlasujících proti drželo Hnutí pěti hvězd v Itálii se 7 z 9 italských hlasů. V levicové skupině také hlasovali proti Die Linke v Německu, Komunistická strana a Levý blok v Portugalsku, 4 různé převážně regionální strany ve Španělsku, všechny 3 hlasy v Řecku a na Kypru. Počet hlasů ve prospěch rezoluce držel 8 francouzských hlasů z nedobyté Francie, všech 6 severských hlasů a jeden hlas od Animal Party v Nizozemsku.

Nezávislí

Další větší skupina hlasující proti přišla od převážně levicově orientovaných sil ze skupiny Nezávislost, které z různých důvodů nejsou v levicové skupině akceptovány. Mezi 16, kteří hlasovali proti, bylo 6 z Aliance Sáry Wagenknechtové a z komunistických stran v Řecku a Česku, ale také pravicové síly. Málokdo v této skupině hlasoval jinak než proti, 2 hlasovali pro a 3 se zdrželi hlasování.

Pravicové skupiny

Další velkou skupinou hlasující proti byla skupina Suverénní národy Evropy. Zde hlasovalo 12 hlasů z Alternativy pro Německo a celkem 5 hlasů z Bulharska a Slovenska hlasovalo proti. Pro hlasy byly 3 z Litvy a Polska. Kromě toho v jiných stranických skupinách hlasovaly proti téměř vůbec. Ve skupině Evropských konzervativců a reformistů byly hlavními hybateli Fratelli d'Italia a Právo a pořádek, každý z téměř 60 hlasů pro rezoluci. V Patriotech pro Evropu bylo velkým hybatelem Národní shromáždění Le Penové s 27 hlasy pro a neobvykle vysokým počtem členů, kteří se zdrželi hlasování, ale žádný nebyl proti.

Zelení, sociální demokraté, konzervativci a liberálové

Mezi Zelenými byl jeden hlas proti z Itálie a 4 se zdrželi hlasování ze Španělska, zatímco 40 hlasovalo pro. Za socialisty hlasoval jeden Němec proti, zatímco 3 Řekové a jeden z Portugalska se zdrželi hlasování a necelá stovka hlasovala pro. V konzervativní EPP byly dva hlasy na pochybách, žádný proti a více než 160 pro, zatímco všech 70 liberálů hlasovalo pro.

Porovnání s hlasováním z roku 2019

Ve srovnání s hlasováním o rezoluci o evropské paměti z roku 2019, která označila sovětské a nacistické Německo za pachatele genocidy, je velká změna ve stranických skupinách na levici. V té době nikdo nehlasoval pro a pouze jeden levý europoslanec se zdržel ve Finsku.

Pokud porovnáme chování europoslanců při hlasování v zemi, v tradičně proruských zemích Řecka, Kypru a Bulharska i tentokrát mnoho lidí hlasovalo proti nebo váhalo. Hlasů proti nejvíce vzrostlo v italské skupině, kde 10 hlasovalo proti a 7 nebylo rozhodnuto, zatímco téměř 30 hlasovalo pro ve srovnání s rokem 2019, kdy jeden hlasoval proti a 11 nebylo rozhodnuto. Kritici také jasně přibyli v německé skupině. Ze 7 proti a 10 nerozhodnutých v roce 2019 na 20 proti a 5 nerozhodnutých dnes. Ve španělské skupině zůstává skepticismus na podobné úrovni jako v roce 2019 a dnes a řadí členy země mezi sedm nejkritičtějších. Novým přírůstkem je Slovensko, které se z jednoho hlasu proti rezoluci v roce 2019 dostalo na dnešních 6 proti a 7 pro, což jej řadí na druhé nejvyšší místo mezi kritiky po Řecku.

Irsko zaznamenalo největší pokles ze 2 hlasů proti a jednoho proti s 5 hlasy pro v roce 2019 na všech 10 poslanců, kteří tentokrát hlasovali pro. Francie také vyčnívá. Zde 4 poslanci EP hlasovali proti roku 2019 a 8 nebylo rozhodnuto. Tentokrát nikdo nehlasoval proti a pouze 4 byli nerozhodní. Celkové počty hlasů v letech 2019 a 2025 byly podobné, až na to, že samotná strana UKIP měla 23 hlasů proti z celkových 63. Z tohoto pohledu kritika pohledu EU na historii poněkud vzrostla, zejména v zemích, které zažily fašismus, jako je Itálie a Německo, zatímco v severských zemích výrazně klesla.

Tord Björk





Překlad připravil Mirek Prokeš



