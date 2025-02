Ministerstvo školství nechává školy ve štychu. 70 tisíc kuchařek, uklízeček a školníků je v nejistotě, varují Piráti

Tisková zpráva



Ministerstvo školství vedené hnutím STAN přesouvá financování nepedagogických pracovníků na obce a kraje bez řádné přípravy. Už od září 2025 tak mají starostové a hejtmani hledat peníze na platy uklízeček, kuchařek a školníků, přestože rozpočty obcí a krajů s tím nepočítaly. To může ohrozit jednak zaměstnání těchto lidí, ale i samotný chod škol. Nejvíc by na další chaotickou a dopředu nepřipravenou změnu doplatily děti. Stát totiž nově nechce hradit učebnice ani pomůcky do škol a plnění tohoto závazku chtějí po obcích a krajích. To podle Pirátů ještě víc prohloubí nerovnosti ve společnosti, proto navrhují odklad přesunu financování na rok 2026, aby se školy, obce i kraje měly dostatek času na tuto změnu připravit.