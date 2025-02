Po Netanjahuově hrozbě rostou obavy o příměří mezi Izraelem a Gazou

12. 2. 2025

čas čtení 7 minut

Foto: Trump a jordánský král Abdullah











Izraelský premiér prohlásil, že ukončí příměří, pokud Hamás do sobotního poledne nepropustí izraelské rukojmí.

Vysídlování Palestinců z jejich území v pásmu Gazy a na Západním břehu Jordánu je pro region „nepřijatelné“, prohlásil ve středu generální tajemník Ligy arabských států Ahmed Aboul Gheit.„Je to nepřijatelné pro arabský svět, který proti této myšlence bojuje již 100 let,“ řekl na Světovém summitu vlád v Dubaji na otázku ohledně plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na přesun obyvatel Gazy.Donald Trump naléhal na jordánského krále Abdulláha, aby přijal Palestince, kteří by byli trvale vysídleni podle nápadu amerického prezidenta, aby USA převzaly pásmo Gazy - i když král prohlásil, že jeho země je rozhodně proti tomuto kroku.V projevu po boku vládce arabské země v Bílém domě Trump naznačil, že neustoupí od svého nápadu, který zahrnuje přestěhování obyvatel Pásma Gazy zasažených střelbou a přeměnu válkou zničeného území v něco, co označil za „Riviéru Blízkého východu“.Trump rozzuřil arabský svět prohlášením, že Palestinci by se podle jeho návrhu na přestavbu území, které bylo zdevastováno izraelskou ofenzivou, nemohli vrátit do svých domovů.Svévolné a trvalé násilné přesuny obyvatelstva jsou podle Ženevských konvencí považovány za zločin.„Chystáme se to vzít. Budeme to držet, budeme o to pečovat. Nakonec to zprovozníme, vznikne tam spousta pracovních míst pro lidi na Blízkém východě,“ řekl Trump v Oválné pracovně s tím, že jeho plán ‚přinese do regionu mír‘.Král Abdulláh později uvedl, že zopakoval „neochvějný postoj“ Jordánska vůči vysídlování Palestinců v Gaze i na okupovaném Západním břehu Jordánu, který hraničí s jeho zemí.„Toto je jednotný arabský postoj,“ uvedl na Twitteru. “Obnova Gazy bez vysídlení Palestinců a řešení tíživé humanitární situace by mělo být prioritou pro všechny.“