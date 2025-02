Dánové nabízejí, že koupí Kalifornii, aby Trumpovi znechutili jeho záměry v Grónsku: „Přineseme hygge do Hollywoodu"

12. 2. 2025

Foto: Dánská premiérka Matte Frederiksen



Satirická petice Dánska, kterému patří Grónsko, nasbírala 200 000 podpisů, když se Trump zaměřil na arktický ostrov





Od svého návratu do prezidentského úřadu minulý měsíc Donald Trump vyzval Kanadu, aby se stala 51. státem USA, navrhl, že by mohl převzít Panamský průplav, navrhl, aby USA vlastnily Gazu - a pokusil se koupit Grónsko.



Dánsko, které Grónsko vlastní, mu to nyní vrací.



„Podívali jste se někdy na mapu a řekli si: 'Víte, co Dánsko potřebuje? Víc slunce, palem a kolečkových bruslí.“ A co se stalo? No, máme jedinečnou příležitost tento sen uskutečnit,“ píše se v petici. „Pojďme koupit Kalifornii od Donalda Trumpa!“



Přes horní část webové stránky petice se nachází slogan vyzývající k „Måke Califørnia Great Ægain“ a údajní podporovatelé jako Lars Ulrich z Metallicy a Viggo Mortensen ze slavného Pána prstenů nabízejí své důvody, proč by se Kalifornie měla stát „novým Dánskem“.



„Přineseme hygge do Hollywoodu, cyklostezky do Beverly Hills a bio smørrebrød na každý roh ulice. Mohl by platit právní stát, všeobecná zdravotní péče a politika založená na faktech,“ pokračuje petice.



„Buďme upřímní - Trump není zrovna největším fanouškem Kalifornie. Označil ji za 'nejzruinovanější stát v Unii' a s jejími představiteli se už léta hádá. Jsme si docela jistí, že by se s ní za správnou cenu rád rozloučil.“



Mezi Trumpem a demokratickým guvernérem Kalifornie Gavinem Newsomem panují od prezidentova nástupu do úřadu napjaté vztahy - Newsom nedávno vyčlenil 50 milionů dolarů na boj s Trumpovou administrativou a jejími deportačními snahami a Trump pohrozil, že v důsledku požárů v Los Angeles uvalí své podmínky na federální pomoc státu při katastrofách.



Cílem petice je získat 1 bilion dolarů („plus minus pár miliard“) a získat 500 000 podpisů.



Trump začal s myšlenkou koupi Grónska v roce 2019 s tím, že USA potřebují toto autonomní území ovládat „kvůli ekonomické bezpečnosti“. Arktický ostrov je považován za bohatý na ropu a zemní plyn a další suroviny nezbytné pro ekologické technologie - které se stávají dostupnými v důsledku tání mohutných ledovců a ledovců v důsledku klimatické krize. Tání ledu také otevírá nové lodní trasy.



V lednovém projevu v dánské televizi prohlásila předsedkyně vlády Mette Frederiksenová, že Grónsko „není na prodej“, a dodala: „Viděno očima dánské vlády, Grónsko patří Gróňanům.“



Podobně po návštěvě Donalda Trumpa mladšího na začátku tohoto roku prohlásila grónská premiérka Múte Egedeová: Egede E.: „Jsme Gróňané. Nechceme být Američany. Nechceme být ani Dánové. O budoucnosti Grónska bude rozhodovat Grónsko.“





Ačkoli dánská žádost o koupi Kalifornie může být žertem, nabídka USA na koupi Grónska se zdá být zcela vážná. Buddy Carter, republikánský zástupce státu Georgia, oznámil, že předložil návrh zákona, který by schválil koupi Grónska a přejmenoval ho na „Red, White and Blueland“.







Zdroj v angličtině ZDE

