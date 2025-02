Půtova kauza ukazuje, jak jsme se změnili

12. 2. 2025 / Boris Cvek

Nějakou dobu jsem váhal, zda mám vůbec komentovat případ hejtmana Půty. Kdysi by to bylo velké téma: nejen obžalovaný, ale dokonce už i nepravomocně odsouzený politik za korupci by měl ze své funkce odejít. Zaznamenal jsem i několik komentářů v tomto smyslu. Jenže Půta nemá alternativu. A voliči jej zřejmě budou volit tak jako tak.





Samozřejmě je to precedens proti demokratům, Babiš jim to bude moci vyčítat. Ale bude to dělat? Stojí to dnes někomu za to? Dají se na tom získat politické body? Otázka je, co to bude znamenat do budoucnosti pro praxi našich politiků. Zůstat u moci navzdory podezřením, ba dokonce soudním rozsudkům, byť nepravomocným, je jistě pohodlné a podporuje to pokušení korumpovat a rozkrádat veřejné peníze. Ostatně v indexu vnímání korupce se za Fialovy vlády propadáme.

Pro koho je ale korupce ještě téma? Je v tom velmi dobře cítit ta obrovská změna, kterou jsme prodělali za poslední roky. Pokud si tedy ještě někdo pamatuje na to, co bylo předtím. Možná pan Gazdík (STAN), který musel opustit na začátku vládnutí Fialova kabinetu ministerstvo školství, by si mohl vzpomenout.

Ale je to tak dávno. Dnes se můžeme dívat s fascinovanou hrůzou na Slovensko, do Rumunska, na Ukrajinu… vidíme v Rakousku nástup vůdce krajní pravice do funkce kancléře a děsíme se, co bude v Německu. O tom, co se děje v USA, ani nemluvím. Bude válka o Grónsko? Jak to Trump myslel, když řekl, že Ukrajina bude jednou ruská? Tohle jsou věci, které nás dnes zcela vyčerpávají. Co je proti tomu pan Půta?

