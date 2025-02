Trump říká, že příměří v Gaze by mělo být zrušeno, pokud bude propuštění rukojmích odloženo

11. 2. 2025

Trump se vyjádřil, že nakonec to záleží na Izraeli, ale varoval, že „vypukne peklo“, pokud nebudou zbývající rukojmí v sobotu propuštěni



Trump navrhl, že nejistá dohoda o příměří mezi Izraelem a Hamásem by měla být zrušena, pokud Hamás do sobotního poledne nepropustí všechna zbývající rukojmí, která drží v Gaze.



Přesně řekl:



„Pokud tu nebudou, vypukne peklo,“ řekl Trump. O příměří dodal: „Příměří se uzavírá: „Zrušte ho a všechny sázky jsou zrušeny.“



Egypt po setkání s USA podpořil právo Palestinců zůstat na své půdě



Jedním z důvodů, proč Hamás podle svých slov odkládá další plánované propuštění izraelských rukojmích, je podle něj porušování dohody o příměří, včetně zdržování návratu vysídlených Palestinců na sever.



Egypt v pondělí odmítl „jakýkoli kompromis“, který by porušoval práva Palestinců, v prohlášení vydaném po setkání ministra zahraničí Badra Abdelatty s jeho americkým protějškem ve Washingtonu.



„Egypt trvá na svém stanovisku, kterým odmítá jakýkoli kompromis v oblasti těchto práv, včetně práva na sebeurčení, setrvání na území a nezávislost,“ uvedlo egyptské ministerstvo zahraničí poté, co americký prezident Donald Trump navrhl odsun Palestinců z válkou zničeného pásma Gazy.



Hamás sděluje, že „dveře zůstávají otevřené“ pro sobotní výměnu rukojmích a vězňů



Hamás v pondělí uvedl, že další výměna rukojmích a vězňů v Gaze se může stále uskutečnit podle plánu v rámci dohody o příměří s Izraelem poté, co ozbrojené křídlo skupiny oznámilo odklad na neurčito, uvedla agentura France-Presse.



Palestinská militantní skupina uvedla, že „Hamás toto oznámení učinil záměrně pět dní před plánovaným předáním vězňů, čímž poskytl zprostředkovatelům dostatek času k nátlaku na (izraelskou) okupaci, aby splnila své závazky“.





„Dveře zůstávají otevřené pro to, aby výměna vězňů proběhla podle plánu, jakmile okupace splní požadavky.“







Zdroj v angličtině ZDE

