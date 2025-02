Channel 4 News: Trump hatí příměří na Blízkém východě

12. 2. 2025

čas čtení 9 minut

Přinášíme informace ze seriozních západních zdrojů, protože zpravodajství České televize je otřesně zkreslené a zaujaté.

Moderátor, Channel 4 News, úterý 11. února 2025, 19 hodin: Donald Trump uvítal jordánského krále v Bílém domě a zdůraznil svůj plán vlastnit Gazu a rozvíjet ji, přičemž Jordánsku vzkazuje, aby přijalo milion palestinských uprchlíků. Jsou to neuvážená slova se smrtelnými následky?

Trump: "Nebudeme nic kupovat. Budeme to mít. Necháme si to a postaráme se o to, aby byl mír.“



Moderátor: Dobrý večer. Během tří krátkých týdnů se prezident Trump změnil z muže, jemuž se připisuje zásluha na dosažení dohody o příměří v Gaze, v demoliční kouli, která by mohla tuto dohodu zničit, a ještě mnohem víc. Včera pozdě večer prohlásil, že pokud nebudou do sobotního poledne propuštěni všichni rukojmí, rozpoutá se peklo. Dnes večer izraelský premiér tuto hrozbu zopakoval, čímž vyvolal obavy, že příměří je nyní odsouzeno k zániku, a v poslední hodině pak Trump před útulným krbem v Oválné pracovně prohlásil, že pásmo Gazy bude patřit Americe. Přinese to krásný rozvoj a mír, ale bez toho, aby tam lidé z Gazy skutečně žili, a zopakoval své přání, aby se dva miliony Palestinců z Gazy přestěhovaly do Egypta a Jordánska. Jeho host, jordánský král, seděl v ohromeném tichu.

Donald Trump uvítal jordánského krále v Bílém domě a zdůraznil svůj plán vlastnit Gazu a rozvíjet ji, přičemž Jordánsku vzkazuje, aby přijalo milion palestinských uprchlíků. Jsou to neuvážená slova se smrtelnými následky?





Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dnes večer vyhlásil ultimátum, že pokud Hamás v sobotu nepropustí izraelské rukojmí, začnou v Gaze opět intenzivní boje. Stalo se tak poté, co Hamás oznámil, že nepropustí tři izraelské zajatce, jak bylo plánováno, a obvinil Izrael z porušení podmínek příměří.





Donald Trump poté prohlásil, že buď je do soboty 12 hodin propustí, nebo nic nezaručuje. Dnes večer také zopakoval svůj plán přesunout veškeré obyvatelstvo Gazy do dvou dalších zemí. Zprávu přináší naše washingtonská zpravodajka Siobhan Kennedyová.





Reportérka: Příměří v Gaze visí na vlásku a jordánský král dnes přijel do Bílého domu na naléhavé jednání s Donaldem Trumpem. Prezident zopakoval své ultimátum Hamásu, že do sobotního poledne musí vrátit rukojmí, jinak ze rozpoutá peklo:





„Buď je do soboty 12:00 dostanou ven, nebo nezaručuju nic.“





Netanjahu: "Pokud Hamás nevrátí naše rukojmí do sobotního poledne, příměří skončí a armáda se vrátí k intenzivním bojům, dokud nebude Hamás definitivně poražen.“





Společné ultimátum přišlo poté, co Hamás včera večer prohlásil, že odloží propuštění rukojmích z Gazy na tento víkend, a tvrdil, že Izrael porušil sliby v dohodě o příměří. Humanitární pomoc neproudí a Palestincům je bráněno v návratu na sever pásma. Prezident Trump to však nepřijal.





„A víte, já mám sobotní termín a nemyslím si, že ho dodrží. Osobně si myslím, že si chtějí hrát na drsňáky, ale uvidíme, jak moc drsní budou.“





Trump říká, že chce na Blízký východ přinést mír, ale jeho plán na převzetí Gazy a výhrůžky Hamásu naopak vnesly do mírového procesu chaos. Trvá však na tom, že věci jsou na dobré cestě, a dnes doufá, že se mu podaří přesvědčit jordánského krále, aby převzal část z téměř 2 000 000 Palestinců, které hodlá z Gazy odsunout.

Trump: „A já věřím, že budeme mít pozemek v Jordánsku. Věřím, že budeme mít pozemek v Egyptě. Možná budeme mít i někde jinde, ale myslím si, že až dokončíme naše rozhovory, budeme mít místo, kde budou žít velmi šťastně a bezpečně.“





Jordánský král se však k Trumpovu plánu nechtěl zavázat, i když doufal, že prezidenta uklidní jedním ústupkem:





„Jednou z věcí, kterou uděláme hned, je, že co nejrychleji odvezeme 2000 dětí, které jsou buď onkologicky nemocné, nebo jsou ve velmi špatném stavu, do Jordánska a pak počkáme, až myslím Egypťané předloží ten plán, jak můžeme s panem prezidentem pracovat na věci výzev.“





Uprostřed hádky tam a zpět se zdálo, že politici ve Washingtonu nechápou, co Trumpova hrozba znamená. Že se rozpoutá peklo, pokud Hamás nevyhoví jeho požadavkům. Co znamená, že vypukne peklo?





Tato republikánská senátorka byla velmi vzácným politikem, který se odvážil být kritický k prezidentovým nejnovějším hrozbám?





"Je včerejší ultimátum prezidenta Trumpa vůči Hamásu v Gaze tak užitečné? Podporujete ho? A co myslí tím, že všechno vypukne?"





"To nevím. Myslím, že to je otázka, kterou je jednoznačně nejlepší směřovat na prezidenta Trumpa."





"A jeho názor na převzetí Gazy, samozřejmě je tu dnes jordánský král a Trump ho přesvědčuje je, aby převzali miliony, 2 000 000 Palestinců. Je to návrh, který podle vás může fungovat?"





"Můj odhad je, že to nebude vítáno. Jak je to pro ně možné udělat, a tak může být velmi snadné říct, že někdo jiný prostě ty lidi vezme. To se snadněji řekne, než udělá, takže si myslím, že jejich dnešní reakce bude velmi důležitá."





Zdá se, že dnešní reakce Jordánska je taková, že vás slyšíme, pane prezidente Trumpe, ale zatím nejsme připraveni se zavázat k vašemu obchodu s nemovitostmi.





„Je to oblast zmítaná válkou. My si ji vezmeme. Budeme ji držet, budeme si ji hýčkat“.





Zdá se však, že prezident Trump je odhodlán svůj plán pro Gazu uskutečnit bez ohledu na to.





Moderátor: Jordánsko již absorbovalo vlny palestinských uprchlíků, téměř dva a půl milionu lidí je jako takoví registrováno u OSN. Ale Jordánsko a Egypt by měly náhle přijmout miliony vysídlených obyvatel Gazy. To by značně ohrozilo desetiletí trvající relativní stabilitu, jak nyní informuje naše mezinárodní redaktorka Lindsey Hilsumová.





Reportérka: V ulicích jordánského hlavního města dnes protestovali právníci, kteří tvrdili, že nucené vysídlení Palestinců z Gazy by bylo v rozporu s mezinárodním právem, a snažili se dát prezidentu Trumpovi lekci z historie.





"Sen o vysídlení palestinského lidu je starý 100 let. Nikdy nebyl a nebude naplněn díky jejich hrdinství."









Reportérka: Americký prezident možná není obeznámen s tím, co se stalo v roce 1948, kdy vznik státu Izrael vyhnal více než půl milionu Palestinců do Jordánska.





V roce 1970, v takzvaném Černém září, skončily jordánské síly v boji proti Organizaci pro osvobození Palestiny, která se snažila svrhnout krále Husajna, otce současného jordánského krále.





Trump: „No, myslím, že Jordánsko a Egypt to udělají. Vím, že o tom s vámi mluvili a říkají, že nehodlají akceptovat to, co říkám. Přijmou."





Přijmou, když vědí, že přijetí tolika uprchlíků může vést k pádu jejich vlastního vedení?





Chris Doyle, Rada pro britsko-arabské porozumění: "To nás vrací do padesátých a šedesátých, dokonce sedmdesátých let, kdy se palestinská hnutí snažila bojovat za návrat do svých domovů. Takže by to politicky, ekonomicky a bezpečnostně destabilizovalo tyto země, jejich sousedy, celý region. Nemá cenu se ani zamýšlet nad důsledky takového rozhodnutí."







Včera se americký ministr zahraničí Marco Rubio setkal se svým egyptským protějškem, který se pravděpodobně také bránil myšlence přijmout palestinské uprchlíky.





Od uzavření příměří je jasné, že Hamás je v Gaze stále aktivní. Hnutí má své kořeny v Muslimském bratrstvu, nejsilnějším domácím nepříteli egyptské vlády. Ta by se jistě obávala infiltrace bojovníků Hamásu do Egypta. Nehledě na zuřivost vlastního obyvatelstva kvůli nucenému vysídlení Palestinců.





Chris Doyle: "V celém arabském světě by měla být Gaza etnicky vyčištěna? Mělo by být zabito ještě mnoho desítek tisíc Palestinců? Hněv v ulicích a to, jak velká část světa bude považovat Egypt a Jordánsko za spoluviníky etnické čistky v Gaze. Toho se velmi obávají."





Reportérka: Prezident Trump má samozřejmě pravdu. Gaza je z velké části neobyvatelná. Její obnova bude trvat desítky let a vyžádá si miliardy dolarů. Je neudržitelné očekávat, že lidé budou donekonečna žít v troskách. Izrael a regionální mocnosti musí najít řešení. Dějiny Blízkého východu jsou však příběhem vnějších zásahů a vnitřních sporů, kde je násilná a tragická minulost až příliš často vodítkem pro budoucnost.

0

280

Mluvil o americké odvetě? Prezident to neřekl, ale hrozba jasně zazněla a jasně ji dnes zopakoval izraelský premiér."Scéna se odehrává poblíž Jericha, jednoho z táborů pro arabské uprchlíky. Příběh je příběhem bídy těchto lidí."Možná si nepamatuje na válku v roce 1967, kdy dalších asi 300 000 lidí uprchlo do Hášimovského království, takže se Palestinci stali v zemi většinou. Ani na nestabilitu, kterou tento exodus v Jordánsku způsobil.