Síkela: Evropská unie také zreviduje programy zahraniční pomoci

12. 2. 2025

Evropská komise (EK) přezkoumá své mnohamiliardové programy zahraniční pomoci, aby lépe sladila přidělování finančních prostředků se zahraničněpolitickými zájmy bloku ve složitém mezinárodním prostředí. Brusel k tomuto kroku přistoupil poté, co prezident Donald Trump začal rušit Agenturu USA pro mezinárodní rozvoj (USAID). Evropská komise (EK) přezkoumá své mnohamiliardové programy zahraniční pomoci, aby lépe sladila přidělování finančních prostředků se zahraničněpolitickými zájmy bloku ve složitém mezinárodním prostředí. Brusel k tomuto kroku přistoupil poté, co prezident Donald Trump začal rušit Agenturu USA pro mezinárodní rozvoj (USAID).

S tříletou válkou probíhající ve východní Evropě, která vyžaduje výrazné zvýšení výdajů na obranu, s rostoucím ekonomickým napětím mezi Čínou a Spojenými státy, které iniciují obchodní války, s potřebou zlepšit konkurenceschopnost, reagovat na technologické výzvy a pokračovat v zelené transformaci, potřebuje Evropská unie stále více finančních prostředků. Celkový rozpočet EU, který tradičně činí asi 1 % HDP, nestačí pro všechny priority, uvádí se v návrhu dokumentu EK, který viděla agentura Bloomberg. Proto, pokud jde o vnější pomoc, chce Komise zaujmout transakční přístup, aby byla více "zaměřena na své partnery" a aby zajistila své vlastní strategické zájmy. Patří mezi ně posílení spojenectví s těmi, kdo sdílejí evropské hodnoty, zajištění přístupu ke komoditám a omezení přílivu migrantů.

Evropská unie a její členské státy společně představují největší objem mezinárodní pomoci poskytované na rozvojové a humanitární programy – téměř 96 miliard eur (99 miliard dolarů) v roce 2023 poskytly Spojené státy na tyto účely celkem 72 miliard dolarů, z toho 40 miliard dolarů prostřednictvím USAID.

Stále více soupeří s Čínou, která se snaží posílit a rozšířit svůj vliv, a to i v zemích Afriky a Jižní Ameriky bohatých na zdroje. EU na druhé straně chce využít rostoucího vnímání sebe samé jako spolehlivého partnera ve srovnání s Pekingem nebo Trumpovou administrativou, přičemž se vyhýbá roli "dárce poslední instance".

"Nyní je čas, aby EU nabídla partnerům správné pobídky," řekl na začátku února evropský komisař pro mezinárodní spolupráci Josef Síkela.

Trump poté, co se ujal úřadu prezidenta, pozastavil zahraniční pomoc na 90 dní, čímž zastavil práci USAID, a pak řekl, že agentura by měla být uzavřena úplně. Jeho pracovníkům pracujícím v zahraničních misích je nařízen návrat do země. Zastavení financování USAID vedlo k rozsáhlým problémům po celém světě, od nemocnic až po nezávislá média. Barmský uprchlík s nemocnými plícemi zemřel na thajsko-myanmarské hranici poté, co byl propuštěn z nemocnice, která byla uzavřena v důsledku ztráty finančních prostředků od USAID, uvedla agentura Reuters. Až 90 ruských organizací, včetně nevládních organizací a médií pracujících v exilu, přišlo kvůli rozhodnutí Trumpovy administrativy o americké financování.

