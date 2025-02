Amerika: Je to puč

Tohle by mělo být na každé titulní straně ve 150bodovém bannerovém titulku. Jediné, co mám, je tenhle Substack, ale předkládám vám ho a modlím se k vyšší moci, abych se mýlila, píše Carole Cadwalladr.





Zde krátká poznámka o tom, co a proč píšu. Politické změny, kterých jsme svědky po celém světě, jsou podloženy změnami technologickými, které se nyní zrychlují. Již více než deset let se snažím tyto síly zkoumat a odhalovat. Od roku 2016 to zahrnovalo sledování nitky, která vedla od brexitu k Trumpovi přes pochybnou datovou společnost Cambridge Analytica a odhalení hluboké hrozby zneužití v srdci našich demokracií. Ale to, co se nyní děje v USA, je změna paradigmatu: jedná se o broligarchii, pojem, který jsem vytvořila loni v létě, když jsem varovala, že to, čeho jsme svědky, je navrhované spojení Silicon Valley se státní mocí. To se nyní stalo. Když o tom píšu ze Spojeného království, je jasné, že máme na výběr: pomůžeme vést proti tomu boj. Nebo si pro nás přijde jako pro další oběť. Pokud máte pocit, že je to pro vás cenné, sdílejte prosím tento článek s rodinou a přáteli. Jako vždy vám děkuji, Carole

Je to puč





Co právě teď není na titulní straně New York Times



Řeknu to jasněji: to, co se právě teď děje v Americe, v reálném čase, je převrat.



Je to informační válka a takhle teď vypadá puč.



Musk nepotřeboval tank, zbraně, vojáky. Měl malou třaskavou kybernetickou jednotku, kterou minulý víkend poslal na ministerstvo financí. Nyní má k dispozici neznámé množství nejcitlivějších dat celého amerického národa a potenciální zadní vrátka do systému do budoucna. Úředníci ministerstva financí popírali, že by měl přístup, ale pak se ukázalo, že ano. Kdyby to tím skončilo, mělo by to katastrofální následky. Ale tato jednotka - mezi jejíž pracovníky patří i devatenáctiletý mladík zvaný „Big Balls“ - nyní provádí nájezdy a likviduje federální vládu, ministerstvo po ministerstvu, vybírá její digitální aktiva, krade její data, přebírá kontrolu nad kódem a vyhazuje do povětří její administrativní aparát za pochodu.



Takto vypadá nezákonný útok na demokracii v digitálním věku. Nebylo k tomu zapotřebí ozbrojených mužů, jen Muskovu pracovní skupina chlapců, kteří jsou sice ňoumové a nerdi, ale o to lépe mohou drancovat digitální zdroje země. Jednalo se o organizovaný, systematický útok na jeden z nejcennějších a nejcitlivějších zdrojů Spojených států: soukromých dat jejich občanů.



V roce 2019 jsem vystoupila v dokumentu společnosti Netflix s názvem The Great Hack. To je dobrý začátek pro pochopení toho, co se nyní děje, ale nebyl to Velký hack. Patřil k první vlně velkých technologických zneužití globálních voleb. Byl to příklad toho, co bylo možné: krádež a zneužití osobních údajů 87 milionů lidí. Nyní se však jedná o Velký hack. Tento týden se podařilo ukrást operační systém USA, který nyní ovládá soukromník pod ochranou prezidenta.



Pokud si myslíte, že jsem se úplně zbláznila, upozorňuji vás, že zdaleka nejsem sama, kdo to tvrdí. Malé kaluže světla v temnotě tohoto týdne narážejí na jednotlivé komentátory, kteří to říkají už týden. To, že tato slova nejsou na titulní straně v bannerových titulcích žádných novin, neznamená, že se to neděje. Je to tak.



Ve skutečnosti o tom neúnavně, vytrvale a podrobně informují všechna média po celé Americe. Existují novináři, kteří nejedí ani nespí a odvádějí úžasnou práci při sledování toho, co se děje. Existuje fakt za faktem o Muskově nezákonném drancování federální vlády. Vedoucí představitelé zpravodajských organizací však buď propadají příběhům, které odvádějí pozornost - nejzjevněji šíleným narativem tohoto týdne byla přestavba Gazy na luxusní letovisko, narativ, který několik dní dominoval titulkům a politické diskusi. Nebo... co? Neschopnost skutečně uvěřit, že takhle vypadá autoritářské převzetí moci? Nebýt si jistý, zda dát titulek o nezákonném státním převratu vedle zprávy o jarní módní sezóně? Nad nebo pod přehled nejlepších rýžovarů? Faktem je, že titulní stránky se tváří, jako by šlo o běžný obchod, i když je to všechno jinak.



Tohle byla Ruth Ben-Ghiatová v úterý. Je historičkou fašismu a autoritářství na Newyorské univerzitě a řekla to ještě předtím, než se odehrály některé z nejextrémnějších událostí tohoto týdne:



„Je to velmi neobvyklé. Při mém studiu autoritářských států vidíte takovou rychlost, takový obsedantní spěch při tak rychlé čistce byrokracie opravdu jen po převratu. Nebo když se někdo brání, jako Erdogan po pokusu o puč proti němu, okamžitě masivní čistky. Takže to je neobvyklé.



Nemám jiný referenční bod pro soukromou osobu, která by přišla, infiltrovala se, snažila se obrátit vládu ve prospěch svých podniků a zablokovala i federální zaměstnance. To je převrat. Jsem historička převratů a také bych toto slovo použila. Takže se nacházíme ve skutečně mimořádné situaci pro naši demokracii.“



O den později zde byl Tim Synder, profesor z Yale, další velký historik autoritářství: „Samozřejmě, že je to puč.“



Tento týden se psaly dějiny, a i když reportéři odvádějí neuvěřitelnou práci, k jejich pochopení jsou našimi průvodci historici, ti, kdo žili v autoritářských státech, a pozorovatelé Silicon Valley. Ti to říkají. To, co jsem se naučila z vyšetřování a reportáží o systémovém nabourávání naší demokracie v Silicon Valley po dlouhých osm let a zblízka jsem viděla dechberoucí beztrestnost a drzost mužů, kteří tyto společnosti ovládají, je, že porušují zákony a prochází jim to. A pak o tom lžou. To je model, který se zde používá.



Vše, před čím jsem kdy varovala, se děje právě teď. Tohle je ono. Jen se to děje rychleji, než si kdokoli dokázal představit.



Není to tak, že by to, co se děje, bylo prostě nezákonné. To řekl David Super, profesor správního práva na Georgetown Law School, deníku Washington Post.



„Tolik z těchto věcí je tak divoce nezákonných, že si myslím, že hrají hru na množství a předpokládají, že systém nemůže reagovat na všechny tyto nezákonnosti najednou.“



A má pravdu. Systém nemůže a nereaguje. Právní žaloby jsou podávány, a dokonce i podporovány, ale neexistuje žádná záruka nebo dokonce známka toho, že by je Musk hodlal respektovat. To je jedna z nejmrazivějších poznámek, které mi o víkendu řekl můj přítel Mark Bergman.



Minulý týden jsem připojila hlasovou poznámku svého přítele, technologického investora, který se stal aktivistou v oblasti technologických kampaní, Rogera McNameeho, abyste si mohli vyslechnout informace o nejnovějším vývoji v oblasti umělé inteligence přímo od odborníka. Tento týden jsem o to požádala Marka.



Je to právník, zasvěcený do washingtonské politiky a od loňského léta se účastní cvičení „War Game“ s představiteli ministerstva obrany, tříhvězdičkovými generály, bývalými ministry a guvernéry. V pěti cvičeních, jichž se účastnilo 175 lidí, testovali možné scénáře Trumpova vítězství. Tohle však neviděli. Je to ještě horší, než se obávali.



„Tyto výzvy se týkaly zavírání úřadů, propouštění federálních zaměstnanců a zapojení do nejhoršího hackerského útoku na vládu. To vše rukou DOGE, Muska a jeho bandy technologických inženýrů. DC je nyní v šoku. Je to vládní město, USA, ID, FBI, ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo vnitřní bezpečnosti, CIA, žádná federální agentura nezůstane ušetřena nájezdů za pomstou a odplatou v plném proudu a obrovské množství lidí bylo posláno na správní dovolenou, přeřazeno nebo propuštěno, a stejně tak je ohrožen soukromý sektor, zejména nevládní organizace a organizace občanské společnosti. Ti nejznámější porušují zákony, a proto soudy rychle nařizují akce.



Takže ano, zažili jsme převrat, ne ten staromódní, žádné tanky nebo davy, ale nedemokratické a nepřátelské převzetí vlády. Je to kruté, je to malicherné. Může být brutální. Je chaotický a zároveň chirurgický. Řekli jsme, že instituce držené v roce 2020, ale instituce nebo lidi, a rozsah, v jakém se všemožné mocenské struktury preventivně podřídily, je nesmírně znepokojivý. Existují legie připravené plnit Trumpovu agendu. Otázkou je, zda se právní stát udrží.“



Minulé úterý se Musk pokusil propustit celou CIA. To je vládní orgán s heslem „Jsme první linií obrany národa“. Každému zaměstnanci bylo nabídnuto nezákonné „odškodné“ - to, čemu se ve Velké Británii říká propouštění - nebo to, co 200 bývalých zaměstnanců - špionů - označilo za zjevný pokus o přebudování CIA na politickou donucovací jednotku. O víkendu přinesl deník Washington Post zprávu, že nově jmenovaným zaměstnancům jsou předkládány „testy loajality“.



Muskovy jednotky - protože to jsou žoldáci - jednají zločinným, nezákonným a protiústavním způsobem. Organizace jednají rychle, podávají žaloby a soudy zatím drží. Klíčovou zásadní otázkou však je, zda lze jejich rozsudky vymáhat s politicky uneseným ministerstvem spravedlnosti a FBI. To, co mi řekl Mark Bergman (a je v rozšířené poznámce níže), je, že od léta věděli, že proti Trumpovi nebude téměř žádný způsob, jak se prosadit. Tato politizace všech složek vymáhání práva vytváří vakuum v srdci státu. Jak říká v té poznámce, důsledky toho jsou mimo lidi uvnitř Washingtonu, kteří se tím živí, málo pochopitelné.



A přinejmenším část toho, co DOGE dělá, už nikdy nepůjde vrátit zpět. Musk, soukromník, má nyní k dispozici obrovská mračna dat občanů, jejich osobních informací a zdá se pravděpodobné, že i utajovaných materiálů. Když jsou data venku, tak jsou venku. Toho džina už nikdy nelze vrátit zpět do láhve.



Skutečná noční můra začíná tím, co je možné s těmito daty dělat. Co dokáží algoritmy strojového učení a vysoce personalizované cílení. Je to digitální převrat. Informační převrat. A my musíme pochopit, co to znamená. Naše fyzická těla stále obývají pozemský prostor, ale všichni jsme také digitální bytosti. Žijeme v hybridní realitě. A již více než deset let jsme terčem hybridní války, kterou vedou nepřátelské národní státy, jejichž metodiku převzaly politické strany a použily ji proti nám v sérii narušených voleb, které se vyznačovaly nezákonným chováním a absencí jakéhokoli vymáhání. Nyní se však vše dostává na další úroveň.



Usnadňuje koncentraci bohatství a moci - protože data jsou moc - takového druhu, jakou svět ještě nezažil.



Skutečné firemní motto Facebooku do roku 2014 převzaté ze slov Marka Zuckerberga znělo „Move fast and break things“. Tato fráze přešla v obecnou známost: známe ji, citujeme ji, ale také nechápeme, co to znamená. Znamená to: Jednejte nezákonně a projde vám to.



A to je historie Silicon Valley. Jeho vývoj a rakovinné bujení je poznamenáno řadou krádeží, z nichž každá je grotesknější než ta předchozí. A Muskova kariéra je toho příkladem, kariéra, která zahrnovala bezuzdnou kriminalitu, hrubé zásahy do soukromí, manipulaci s burzou. A lži. Komise pro cenné papíry a burzy v současné době žaluje Muska za to, že před koupí Twitteru nezveřejnil své vlastnické akcie. Největší chybou je nyní věřit všemu, co říká.



Pokaždé, když tyto společnosti porušily zákon, jim to prostě prošlo. Vím, že to opakuji, ale je to zásadní pro pochopení myšlení i toho, co se děje na místě. A nikdo toho není příkladem více než Musk. To nejhorší, co se mu stalo, je pokuta. Plácnutí přes prsty. Bezvýznamná položka v rozvaze. „Náklady na podnikání“.



V pátek Robert Reich, bývalý ministr práce Spojených států, který byl tento týden zásadním hlasem, vzkázal čtenářům svého Substacku, aby okamžitě jednali a zavolali svým zástupcům.



„Přátelé, nacházíme se ve stavu národní nouze. Jedná se o státní převrat. Elon Musk nikdy nebyl Kongresem pověřen k ničemu, co dělá, nikdy nebyl ani Kongresem potvrzen, jeho takzvaný Department of Government Efficiency nebyl Kongresem nikdy schválen. Vaši zástupci, vaši senátoři a kongresmani mu nikdy nedali oprávnění k tomu, co dělá, k převzetí vládních oddělení, k převzetí celých vládních agentur, k převzetí samotného systému vládních plateb, aby si sám určoval, co je přiměřená platba. Aby si přisvojil pravomoc mít vaše číslo sociálního pojištění, vaše soukromé informace? Prosím. Poslouchejte, zavolejte hned Kongres.“





Je to puč



Ve středu hned ráno jsem si na webu New York Times přečetla tento článek, důkladnou a alarmující analýzu s titulkem „Trump bezostyšně vzdoruje zákonům při stupňujícím se uchopování výkonné moci“. Citoval v něm Petera M. Shanea, který je právním vědcem působícím na Newyorské univerzitě, „programovou sabotáž a bezuzdné porušování zákonů“. Článek byl vystaven na viditelném místě na titulní straně New York Times, ale zároveň to byl jen jeden článek z mnoha, malý slabý signál uprostřed přemíry hluku.



Pro „uchopení výkonné moci“ existuje jiné slovo, je to puč. A noviny by to měly skutečně napsat velkými černými písmeny na titulní stránky a sdělit svým unaveným, zaneprázdněným, zahlceným, roztěkaným a vystrašeným čtenářům, co se děje. Že nic z toho není „běžný obchod“.





Na britském webu deníku Guardian nebyla ve středu na titulní straně ani zmínka o tom, co se děje. Trumpova velkolepá strategie odvádění pozornosti od Gazy přehlušila jeho kvocient amerických zpráv. Prostě jsme neviděli, co se děje v sídle vlády našeho nejbližšího spojence. Když soukromník připravil převzetí moci nad základní supervelmocí mezinárodního řádu založeného na pravidlech, naším klíčovým spojencem v NATO, naším největším jednotlivým obchodním partnerem, vláda Spojeného království si toho zřejmě ani nevšimla.



Navazující potenciální mezinárodní důsledky toho, co se děje v Americe, jsou hluboké a děsivé. To, že naše vláda a většina médií spí za volantem, je důvodem k většímu, nikoli menšímu zděšení. Musk dal své záměry vůči naší demokracii a národní bezpečnosti najevo zcela jasně. Co zatím neměl, je podpora amerického státu. To se brzy změní. Jedním z prvních velkých střetů bude regulace technologií ve Velké Británii a EU. Doufám, že se mýlím, ale zdá se mi celkem zřejmé, že právě o to Muskovým Starmerem mířeným tweetům jde. Zdá se, že neexistuje svět, ve kterém by EU a Spojené království nesměřovaly k matce všech obchodních válek.



A to ještě předtím, než se zamyslíme nad důsledky pro národní bezpečnost. Premiér by teď měl svolat Cobra, nouzový vládní výbor. Five Eyes - síť pro sdílení zpravodajských informací mezi USA, Velkou Británií, Novým Zélandem, Austrálií a Kanadou - je již pravděpodobně narušena. Trump se chystá uzavírat individuální dohody se všemi hlavními obchodními partnery, které budou zahrnovat absurdní, ale reálné hrozby, včetně pravděpodobného mávání členství USA v NATO nad našimi hlavami, a to vše, zatímco Rusko se dívá, čeká a ví, že jsme neudělali téměř nic, abychom se připravili. Plány na zvýšení našich výdajů na obranu byly vypracovány, ale zatím nebyly realizovány. Naše zpravodajské služby sice chápou, na jakém okraji propasti se nacházíme, ale nic nenasvědčuje tomu, že by jim vláda věnovala pozornost. Rizika jsou hluboká. Mezinárodní řád, jak ho známe, se hroutí v reálném čase.





Je to puč



Všichni víme, že první, co se stane, když se diktátor chopí moci, je, že převezme (vždycky je to on) kontrolu nad rozhlasovou stanicí. Musk to udělal už před několika měsíci. Nebylo to tak, že by Elon Musk koupí Twitteru předurčil to, co se nyní děje, ale umožnil to. A byl to okamžik, kdy několik minut po Trumpově výstřelu naplno rozjel svou kampaň, který signalizoval první výstřel v rámci jeho digitálního převzetí.



Je to jednak masový propagandistický stroj a také ekvivalent informačního dronu se smrtícím nákladem. Je to zbraň, která se tento týden již obrátila proti novinářům a zpravodajským organizacím. Ještě toho bude mnohem víc.



V pátek začal Musk sledovat Wikileaks na Twitteru. O několik hodin později začaly pokroucené úniky informací z USAID se zbraní v ruce.



Bude to ještě mnohem horší. Musk a MAGA to budou považovat za otevření archivu Stasi. Ale tak to není. Je to raketové palivo pro hon na čarodějnice. Je to hybridní válka proti nepřátelům státu. Bude ošklivá a krutá a její cíle budou potřebovat pomoc a podporu. Ruku na srdce, přátelé z OCCRP, Overseas Crime and Corruption Reporting Project, organizace investigativní žurnalistiky, která odhaluje nadnárodní zločin a která se tento víkend dostala do Muskova hledáčku, jedné ze stovek mediálních organizací po celém světě, jejichž financování bylo přes noc zkráceno.





Je to puč



Možná se teď cítíte vyděšení a bezmocní. Přesně tak jsem se tento týden cítila já. Měl jsem stejný odporný pocit, jako když jsem před pandemií sledovala politické zpravodajství ve Velké Británii. Chtěla vláda ignorovat vlnu úmrtí, která se valí od Číny po Itálii, a předstírat, že se nic neděje? Opravdu? To je plán?



Tohle je další pandemie. Nebo Černobyl. Je to bomba v srdci mezinárodního řádu, jejíž toxický spad se nevyhnutelně snese i k nám.



Můj vnitřní poplašný zvonek, pocit naléhavosti a úzkosti sahá ještě dál. Až do začátku roku 2017, kdy jsem odhalila informace o nezákonném nabourání se do dat společnosti Cambridge Analytica z Facebooku v době, kdy viceprezident této společnosti Steve Bannon tehdy působil v Radě pro národní bezpečnost. Tato představa vysoce personalizovaných dat pod kontrolou bezohledného a politického operátora byla tím, co spustilo můj alarm. To je nyní realita.



Jde o to, že šok a hrůza v nás mají vyvolat pocit bezmoci. Proto zde vyprávím trochu svého osobního příběhu. Protože součástí toho, co mě minulý týden dočasně ochromilo, bylo, že se to všechno děje, zatímco můj vlastní malý koutek mainstreamových médií se také hroutí sám do sebe. Událost, před kterou jsem posledních osm let varovala, se stala skutečností a za měsíc bude více než 100 mých kolegů v Guardianu propuštěno a můj pracovní poměr bude ukončen. Už nebudu mít k dispozici platformu zpravodajské organizace, kde jsem odvedla celou svou dosavadní práci a mohla komunikovat s celosvětovým publikem.



Ale pak už to všechno souvisí. Prožíváme informační krizi. To je to, co je základem všeho. Svým způsobem to, co se nyní děje, není vůbec překvapivé. Navíc mnozí z lidí, které považuji za zásadní hlasy během této krize (včetně výše uvedených), to dělají efektivně a nezávisle na Substacku, jak se budu snažit i nadále.



A to klíčové, co mi posledních osm let dalo, jsou informace. Soudní proces, s nímž jsem čtyři roky bojovala v důsledku výkonu této práce, mě velmi téměř vyvedl z míry. Ale neudělal to. A během těch let jsem se naučila zásadním dovednostem. Byly součástí toho, co mě pohánělo bojovat za práva novinářů Guardianu během naší stávky letos v prosinci.



Další boj proti Muskovi a broligarchii musí čerpat z dlouhého, dlouhého boje za práva pracujících, který zase ovlivnil boj za občanská práva, který nás nyní musí pohánět dál, když čelíme velké neznámé. To, co přijde příště, musí být boj za naše práva na data, naše lidská práva.



Musíte bojovat, i když nemusíte nutně vyhrát. Moc se téměř nikdy nevzdává dobrovolně.





S obrovským díky jako vždy a solidaritou a podporou přátelům v USA, Carole

