Ministerstvo zahraničí uvedlo, že Rusko od Trumpa neobdrželo "vhodné" návrhy na ukončení války

12. 2. 2025

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa nezaslala ruské straně konkrétní návrhy na zahájení jednání o ukončení války na Ukrajině, která by odpovídala zájmům Moskvy. Toto prohlášení učinil náměstek ruského ministra zahraničí Michail Galuzin v rozhovoru pro RIA Novosti. V komentáři k prohlášením Západu a Ukrajiny o možném brzkém zahájení dialogu diplomat poznamenal, že taková prohlášení by měla být vnímána jako součást informační kampaně zaměřené na vytvoření příznivého zázemí a vytvoření výhodných pozic pro jednání.

"K takovým prohlášením přistupujeme realisticky. Je důležité, aby slova byla podpořena praktickými kroky, které zohledňují legitimní zájmy Ruska a prokazují připravenost vymýtit základní příčiny krize a rozpoznat novou realitu. Konkrétní návrhy tohoto druhu jsme zatím neobdrželi," zdůraznil Galuzin.

Kontakt mezi Kremlem a administrativou Donalda Trumpa byl navázán již v listopadu a prosinci 2024. Během tohoto období se uskutečnil první přímý rozhovor mezi Vladimirem Putinem a Trumpem. Zdroj na ruském ministerstvu zahraničí také řekl, že Moskva zvažuje kandidáty na roli hlavního vyjednavače s Washingtonem. Podle něj bude tato funkce pravděpodobně svěřena jednomu z Putinových nejbližších spolupracovníků, možná osobě, která s ním pracovala v Petrohradě.

1. února Donald Trump řekl, že Spojené státy již vedou "velmi vážná" jednání s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. Zdůraznil, že má v úmyslu diskutovat o této otázce s Vladimirem Putinem, ale neupřesnil načasování možného rozhovoru. Zároveň vyjádřil naději na "významný pokrok". 5. února Kreml oficiálně potvrdil, že kontakty mezi Moskvou a Washingtonem skutečně probíhají.

Zvláštní vyslanec Bílého domu Keith Kellogg v rozhovoru pro The Post uvedl, že Trumpova administrativa je připravena zpřísnit sankce proti Rusku, aby urychlila konec války. Současná protiruská opatření podle něj vyvíjejí tlak na zhruba 3 body na desetibodové škále.

"Sankce mohou být výrazně posíleny, zejména v ropném sektoru a exportu," řekl Kellogg. Zdůraznil, že Spojené státy mají prostor pro další ekonomický tlak a vyjádřil přesvědčení, že mírového urovnání může být dosaženo v příštích 100 dnech. Podle něj má Trump v úmyslu použít "účinné páky nátlaku na Ukrajince i Rusy".

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj 7. února řekl, že Donald Trump zatím nemá "oficiální plán" na ukončení války. "To, co je publikováno v médiích... Jsem si jistý, že to není oficiální plán prezidenta Trumpa," řekl Zelenskyj. Poznamenal také, že v blízké budoucnosti se může objevit mnoho protichůdných informací o potenciálním mírovém plánu, ale ne všechny tyto zprávy budou odpovídat realitě.

Agentura Bloomberg již dříve s odvoláním na zdroje uvedla, že Keith Kellogg se údajně připravoval na prezentaci americké strategie pro válku na Ukrajině na Mnichovské bezpečnostní konferenci (14.-16. února). Sám Kellogg však tuto informaci popřel s tím, že konečný plán představí osobně Trump, ale až poté, co jej jeho tým dokončí.

