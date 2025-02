Pravda nad vojenskou silou zvítězila ještě větší vojenskou silou

10. 2. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta



Minulý týden jsem poslouchal na Českém rozhlase pořady k výročí narození (1875) významné české političky, bojovnice za ženská práva, senátorky Františky Plamínkové. Mimo jiné se mi potvrdilo, že s právy žen to za první republiky nebylo ve skutečnosti dobré. Pod povrchem práva volit a být voleny byly ženy v občanském zákoníku stále podřízeny mužům. Změnilo se to podle návrhu, který vypracovala Milada Horáková, až v roce 1949, v době, kdy Horáková už byla zatčena. To jsou ty paradoxy.

Ale chtěl jsem zmínit něco jiného. Třikrát jsem musel vyslechnout dopis senátorky Plamínkové zaslaný Hitlerovi. Končilo to slovy, že pravda zvítězí nad vojenskou převahou. Ano, zvítězila. A to ještě větší vojenskou převahou. Protože tvrdit, že nad Hitlerem zvítězila pravda a nikoli strašlivé vojenské vypětí (jen sovětských vojáků zemřelo asi deset milionů), by byla obrovská lež. Ano, to jsou ty paradoxy.

V té souvislosti bych chtěl učinit ještě jednu poznámku. Narážím na úvahy nad tím, jak se Trumpův návrh na vysídlení, údajně dobrovolné, Palestinců z Gazy podobá vyhnání Němců z Československa po druhé světové válce. A žasnu.

Vyhnání Němců bylo výsledkem světové války, bylo dáno vůlí vítězných velmocí a bylo vnuceno jimi okupovanému státu, Německu (resp. Rakousku). Kde je dnes nějaká Postupimská konference? Jsou Egypt nebo Jordánsko snad poražené a velmocemi okupované státy po světové válce? Máme vůbec základní znalosti o dějinách?

0