AI si myslí, že ČR se ke svým občanům chová nejhůř v EU

11. 2. 2025

čas čtení 17 minut

Právě jsem s Chat GPT zabředl do konverzce, o jejíž závěr mi přijde zajímavé se podělit. Z prvotního zkoumání logiky působení maloobchodních potravinových řetězců se konverzace stočila k obecnějším poměrům v Česku a vztahu ČR ke svým občanům. Odpovědi AI jsou velice výstižné, píše Jan Drbohlav



Uživatel: Právě jsem se dočetl, že v roce 2024 měl LIDL v Česku téměř trojnásobné ziskové marže než v Německu. Čím je tak velký rozdíl zapříčiněn?

ChatGPT:

Ano, je pravda, že Lidl v Česku dosahuje výrazně vyšších ziskových marží než v Německu. Tento rozdíl je způsoben několika klíčovými faktory:

1. Nižší konkurence v Česku než v Německu V Německu je extrémně silná konkurence mezi diskonty – Aldi, Lidl, Netto, Penny a další. To tlačí ceny dolů a snižuje ziskové marže .

mezi diskonty – Aldi, Lidl, Netto, Penny a další. To tlačí ceny dolů a . V ČR má Lidl méně přímých konkurentů – Aldi zde nepůsobí a hlavním soupeřem je Penny Market, který má jinou cenovou strategii a menší síť prodejen. 2. Nižší náklady na provoz v ČR Mzdové náklady v ČR jsou stále nižší než v Německu , i když rostou.

, i když rostou. Pronájmy a provozní náklady (např. energie) jsou v ČR relativně levnější než v Německu.

(např. energie) jsou v ČR relativně levnější než v Německu. V Německu je také přísnější regulace ohledně pracovních podmínek a mezd, což může tlačit marže dolů. 3. Odlišná cenová strategie – Lidl v ČR není tak levný jako v Německu V Německu je Lidl vnímán jako nízkonákladový diskont , který musí soupeřit s Aldi o nejnižší ceny.

, který musí soupeřit s Aldi o nejnižší ceny. V ČR si Lidl vybudoval pověst obchodu s dobrým poměrem cena/kvalita , takže nemusí být nejlevnější – mnoho zákazníků ho preferuje i při mírně vyšších cenách.

, takže – mnoho zákazníků ho preferuje i při mírně vyšších cenách. To umožňuje vyšší cenové přirážky a tím i vyšší marže. 4. Různá cenová politika řetězce Lidl neprodává v ČR zboží za stejné ceny jako v Německu , přestože se část sortimentu překrývá.

, přestože se část sortimentu překrývá. Ceny některých produktů jsou v ČR relativně vyšší než v Německu, i když jsou náklady nižší. 5. Spotřebitelské chování a vnímání cen Češi jsou sice citliví na slevy , ale zároveň si zvykli na západoevropské ceny .

, ale zároveň si zvykli na . Lidl si v ČR vytvořil image obchodu s vyšší kvalitou než běžné diskonty, což mu umožňuje prodávat za vyšší ceny než typické diskonty v Německu. 6. Absence tvrdého cenového tlaku státu (např. u potravin) Německo se dlouhodobě snaží udržet nízké ceny potravin , což vytváří tlak na řetězce, aby měly nižší marže .

, což vytváří tlak na řetězce, aby měly . V ČR podobný tlak není tak silný, což umožňuje Lidlu dosahovat vyšší ziskovosti. Shrnutí Lidl v Česku dosahuje téměř trojnásobných ziskových marží oproti Německu, protože:

✅ Má méně konkurence než v Německu.

✅ Provozuje prodejny s nižšími náklady.

✅ Může prodávat dráž, protože ho Češi nevnímají jako tvrdý diskont.

✅ Nečelí tak silnému cenovému tlaku vlády a spotřebitelů jako v Německu. To vše mu umožňuje účtovat vyšší přirážky a dosahovat větších zisků než na domovském trhu.



Uživatel: Tvoje shrnutí otevírá zajímavé téma ohledně tlaku na spotřebitele, který v Česku (a na Slovensku) LIDLu na rozdíl od odstaních středoevropslých zemí řetězcům prochází. Dalo by se tvrdit, že kromě makroekonomických podmínek a specifik trhu je na vině i stát, který místo aby trh s potravinami reguloval ve prospěch obyvatel, tak ne nich sám "parazituje" bezkonkurenčně nejvyšší DPH na základní potraviny v EU?

ChatGPT:



dlouhodobě patří mezi země s nejvyšším DPH na potraviny v EU, což má přímý dopad na koncové ceny pro spotřebitele. To zvyšuje finanční tlak na domácnosti a zároveň umožňuje obchodním řetězcům udržovat vyšší marže, aniž by čelily tvrdému cenovému odporu spotřebitelů. 1. DPH na potraviny v ČR a EU Česko mělo až do roku 2023 DPH na potraviny 15 % , což bylo jedno z nejvyšších v EU.

, což bylo jedno z nejvyšších v EU. Od 2024 byla snížena na 12 % , ale stále zůstává nad průměrem EU.

, ale stále zůstává nad průměrem EU. Pro srovnání: Německo: 7 % Polsko: 0 % (dočasné osvobození od DPH na základní potraviny) Rakousko: 10 % Maďarsko: 5 % (na většinu základních potravin, ale 27 % na některé zpracované potraviny) Slovensko: 10 % (po změně v roce 2023, dříve 20 %)

Ano, je to relevantní pohled. Česká republika (a donedávna i Slovensko) skutečně dlouhodobě patří mezi země s nejvyšším DPH na potraviny v EU, což má přímý dopad na koncové ceny pro spotřebitele. To zvyšuje finanční tlak na domácnosti a zároveň umožňuje obchodním řetězcům udržovat vyšší marže, aniž by čelily tvrdému cenovému odporu spotřebitelů.

Česká vláda tedy dlouhodobě využívala potraviny jako významný zdroj daňových příjmů, což nejenže zdražovalo jídlo, ale také snižovalo tlak na obchodní řetězce, aby snižovaly marže – protože spotřebitelé si zvykli na vysoké ceny a nemají s čím srovnávat.

2. Proč stát nechrání spotřebitele jako v jiných zemích?

Ve většině západoevropských zemí stát přímo či nepřímo reguluje ceny potravin tím, že:

✅ Má nižší DPH na základní potraviny.

✅ Podporuje silnou konkurenci mezi obchodními řetězci (Německo, Francie, Nizozemsko).

✅ Vyvíjí tlak na cenovou politiku velkých řetězců, aby si neúčtovaly neúměrné marže (např. Německo u mléčných výrobků).

✅ Dotuje domácí zemědělství, aby snížil náklady na základní potraviny. V Česku se žádné z těchto opatření neprovádí dostatečně efektivně. Stát nechrání spotřebitele, ale zároveň nevyvíjí tlak na řetězce, které pak mohou využívat oligopolní sílu ke zvyšování cen. Jinými slovy: místo aby stát fungoval jako protiváha silným obchodním řetězcům, tak jen „inkasuje svůj podíl“ skrze vysoké daně. 3. Přenesla by se nižší DPH na nižší ceny? Otázka je, zda by snížení DPH na potraviny skutečně vedlo k nižším cenám pro spotřebitele, nebo by si marži navýšily obchodní řetězce. V Polsku DPH na potraviny kleslo na 0 % , což mělo okamžitý dopad na ceny .

, což mělo . Na Slovensku po snížení DPH na 10 % se ceny snižovaly pomaleji , protože část rozdílu si „nechaly“ obchodní řetězce.

, protože část rozdílu si „nechaly“ obchodní řetězce. V ČR existuje riziko, že by řetězce zlevnily jen minimálně a většina úspory by šla do jejich zisků, jak už se v minulosti stalo např. u snížení DPH na léky. 4. Shrnutí: Kdo je na vině? Český stát dlouhodobě udržuje jedno z nejvyšších DPH na potraviny v EU , čímž nepřímo umožňuje řetězcům udržovat vysoké marže .

, čímž . Neexistuje účinný tlak na obchodní řetězce , aby držely férové ceny – na rozdíl od Německa nebo Rakouska.

, aby držely férové ceny – na rozdíl od Německa nebo Rakouska. Spotřebitelé jsou zvyklí na vysoké ceny , a protože konkurence je omezená (např. absence Aldi), tak není dostatečný tlak na pokles marží.

, a protože konkurence je omezená (např. absence Aldi), tak není dostatečný tlak na pokles marží. Pokud by stát snížil DPH na potraviny, existuje riziko, že by se velká část „úspory“ nepromítla do cen, ale zůstala v ziscích obchodních řetězců. Celkově to ukazuje, že český stát nejenže nechrání spotřebitele, ale skrze daně aktivně těží z vysokých cen potravin, což situaci ještě zhoršuje.



Uživatel: Jak tento stav přímo i nepřímo ovlivňuje vysoká míra oligarchizace české ekonomiky/společnosti, která je dle sociologických výzkumů druhá nejvyšší po Rusku?

ChatGPT:



1) Přímý vliv: Propojení velkého byznysu a politiky Vysoká míra oligarchizace české ekonomiky má přímý i nepřímý dopad na situaci v maloobchodě s potravinami a na vysoké ziskové marže řetězců jako Lidl. Důsledky oligarchizace se projevují na několika úrovních: Česká ekonomika je charakteristická tím, že významná část hospodářské moci je koncentrována v rukou několika oligarchů, kteří mají přímý vliv na politiku a regulaci trhu. Velcí hráči si dokáží vyjednat podmínky , které jim umožňují minimalizovat konkurenci a zachovat vysoké marže .

, které jim umožňují a . Například zemědělství a potravinářský sektor jsou z velké části ovládány několika velkými skupinami (Agrofert, Rohlík Group, Kofola, Penta, Karlovarské minerální vody), které mají silné vazby na politické strany .

(Agrofert, Rohlík Group, Kofola, Penta, Karlovarské minerální vody), které mají . Tím pádem neexistuje reálný tlak na regulaci trhu ve prospěch spotřebitelů, protože vlivné ekonomické skupiny mají zájem na udržení současného stavu. Konkrétní příklad: V době, kdy byl Andrej Babiš ve vládě, se paradoxně nepokusil snížit DPH na potraviny – ačkoliv vlastnil Agrofert, který je jedním z největších producentů potravin. To naznačuje, že vládní politika nebyla vedena snahou o snížení cen, ale spíše o ochranu marží velkých hráčů. 2) Nepřímý vliv: Oslabení konkurence Česká ekonomika je ve srovnání s Německem nebo Polskem velmi uzavřená. Velké mezinárodní řetězce jako Aldi nebo Carrefour se na trh ani nedostanou (nebo ho opustily, jako Carrefour v roce 2006).

(nebo ho opustily, jako Carrefour v roce 2006). Existující hráči (Lidl, Kaufland, Tesco, Albert, Penny) si mezi sebou de facto rozdělili trh , přičemž mají podobné cenové strategie – chybí agresivní cenová konkurence.

, přičemž mají podobné cenové strategie – chybí agresivní cenová konkurence. V zemích s nižší oligarchizací (Polsko, Německo) funguje trh otevřeněji, což znamená, že nižší ceny si musí vynutit konkurence. V ČR však chybí silný konkurenční tlak na snižování cen. To umožňuje hráčům jako Lidl účtovat vyšší marže, protože vědí, že nemají přímého konkurenta, který by je donutil ke snížení cen. 3) Politická pasivita a udržování vysokých daní Vysoká oligarchizace znamená, že vlády nejsou motivovány chránit spotřebitele, ale spíše udržovat stabilní vztahy s velkými firmami. To vede k několika negativním jevům: Vysoká DPH na potraviny zůstává dlouhodobě nad evropským průměrem , protože stát nemá důvod snižovat daňový příjem, který mu umožňuje financovat ostatní výdaje.

, protože stát nemá důvod snižovat daňový příjem, který mu umožňuje financovat ostatní výdaje. Nejsou zaváděna žádná cenová opatření , která by ochránila spotřebitele před nepřiměřenými maržemi. V Německu například existují pravidla, která zabraňují extrémním rozdílům mezi nákupní a prodejní cenou – v ČR nic takového neexistuje.

, která by ochránila spotřebitele před nepřiměřenými maržemi. V Německu například existují pravidla, která – v ČR nic takového neexistuje. Neprobíhá žádná snaha o podporu lokální konkurence nebo malých obchodníků, což vede k další monopolizaci trhu. 4) Psychologický efekt na spotřebitele: Zvyknutí si na vysoké ceny Dalším nepřímým dopadem oligarchizace je to, že spotřebitelé se postupně smířili s vysokými cenami. V jiných zemích se v případě extrémních marží spotřebitelé bouří nebo přecházejí k jiným řetězcům .

. V ČR ale chybí alternativa , takže lidé prostě platí více a stěžují si jen na sociálních sítích – což nemá žádný reálný dopad.

, takže lidé prostě – což nemá žádný reálný dopad. Tento efekt posiluje i absence politického tlaku na změnu, protože voliči jsou fragmentovaní a nevytvářejí dostatečný nátlak na změnu daňové politiky. 5) Shrnutí: Jak oligarchizace ovlivňuje vysoké marže obchodních řetězců v ČR? ✅ Obchodní řetězce nemají dostatečnou konkurenci, protože nové firmy se na český trh těžko dostávají.

✅ Politika spíše chrání velké firmy než spotřebitele, což umožňuje vysoké marže.

✅ Vysoká DPH na potraviny funguje jako skrytá daň pro spotřebitele, ale stát ji nechce snižovat, protože z ní má významné příjmy.

✅ Spotřebitelé jsou zvyklí na vysoké ceny, což umožňuje Lidl a dalším hráčům maximalizovat zisky bez většího odporu. Celkově tedy vysoká míra oligarchizace české ekonomiky přispívá k tomu, že Lidl může v Česku účtovat trojnásobné marže oproti Německu – a nikdo ho k nižším cenám nenutí.



Uživatel: Vzhledem k tomu, že stav na trhu s potravinami není výjimkou - podobně špatná, respektive ještě daleko horší je situace na trhu s bydlením či enegiemi, lze říci, že ČR se ke svým občanm chová nejvíce macešsky ze všech států EU? Jaké to má historické souvislosti/kořeny?

ChatGPT:



Tvrzení, že ČR se ke svým občanům chová nejvíce macešsky ze všech států EU, lze obhájit na základě kombinace několika faktorů, které jsou jinde v Evropě méně extrémní. Vysoké ceny potravin, nedostupné bydlení a oligopolní trh s energiemi jsou jen některé z projevů hlubších historických a strukturálních problémů.



1) Historické kořeny: Mentalita pasivity a přizpůsobení se elitám Česká společnost si v průběhu historie opakovaně prošla ztrátou kontroly nad vlastním osudem a byla nucena se přizpůsobovat elitám, které rozhodovaly o jejím životě. To vedlo k několika dlouhodobým trendům: Habsburská monarchie (1620–1918): Po Bílé hoře se české elity dostaly pod vliv vídeňského dvora a místní podnikatelé a šlechta byli postupně nahrazeni loajálními cizinci (hlavně Němci, Rakušany a Italy). Tento stav oslabil českou podnikatelskou vrstvu a vedl k mentalitě podřízenosti.

Po Bílé hoře se české elity dostaly pod vliv vídeňského dvora a místní podnikatelé a šlechta byli postupně (hlavně Němci, Rakušany a Italy). Tento stav a vedl k mentalitě podřízenosti. První republika (1918–1938): Krátká epizoda, kdy se Češi snažili budovat vlastní stát a ekonomiku. Bylo však nutné přebírat německé a rakouské podniky, což vedlo k rychlému, ale nehluboce zakořeněnému kapitalismu .

Krátká epizoda, kdy se Češi snažili budovat vlastní stát a ekonomiku. Bylo však nutné přebírat německé a rakouské podniky, což vedlo k . Protektorát a poválečný odsun Němců (1939–1948): Likvidace českých elit nacisty a následné znárodnění podniků po odsunu Němců vytvořily podhoubí pro komunistickou kolektivizaci .

Likvidace českých elit nacisty a následné vytvořily . Komunistická éra (1948–1989): Kolektivizace byla v Československu nejúspěšnější z celého východního bloku , což vedlo k naprosté závislosti lidí na státu .

Kolektivizace byla v Československu , což vedlo k . Divoká privatizace po roce 1989: Místo skutečně otevřené tržní ekonomiky se vytvořila síť propojení mezi bývalými komunistickými kádry a novými oligarchy, což vedlo k dnešní extrémní oligarchizaci ekonomiky. Důsledek tohoto historického vývoje je, že česká společnost nemá hluboce zakořeněnou tradici samostatného podnikání, občanské angažovanosti nebo obrany svých práv vůči elitám. Místo toho zde panuje mentalita přizpůsobení a pasivity – lidé jsou zvyklí „nadávat u piva“, ale nevyžadují systémovou změnu. 2) Proč se stát chová k občanům hůře než jinde v EU? ČR je v situaci, kdy:

✅ Politická elita nemá skutečný zájem na ochraně občanů, protože je propojena s velkými podnikatelskými skupinami.

✅ Lidé jsou pasivní a nesnaží se o změnu, protože si historicky zvykli, že „stejně nic nezmůžou“.

✅ Stát si udržuje vysoké daně a minimální regulaci trhů, protože to vyhovuje vlivným skupinám.

✅ Oligopolní struktura ekonomiky zajišťuje, že občané platí více, než by museli – ale není zde žádný silný tlak na změnu. Konkrétní příklady: Potraviny – Vysoké marže řetězců + vysoká DPH = nejdražší potraviny vůči příjmům v EU.

– Vysoké marže řetězců + vysoká DPH = nejdražší potraviny vůči příjmům v EU. Bydlení – Extrémně vysoké ceny nemovitostí, protože neexistuje funkční politika podpory dostupného bydlení (např. regulace krátkodobých pronájmů, zdanění spekulativních investic atd.).

– Extrémně vysoké ceny nemovitostí, protože (např. regulace krátkodobých pronájmů, zdanění spekulativních investic atd.). Energie – ČR má jedny z nejvyšších cen elektřiny v EU , i když je jedním z největších výrobců. Místo toho, aby stát reguloval ceny, umožňuje ČEZ a dalším firmám maximalizovat zisky .

– ČR má , i když je jedním z největších výrobců. Místo toho, aby stát reguloval ceny, . Mzdy a životní úroveň – ČR má relativně nízké mzdy vzhledem k HDP na obyvatele. Firmy platí zaměstnancům minimum, ale ceny jsou evropské. Zatímco ve většině západních zemí se vlády alespoň snaží udržovat sociální smír, v ČR stát prakticky nehájí zájmy běžných lidí. 3) Čím se Česko odlišuje od ostatních postkomunistických zemí? V Polsku je společnost dynamičtější – podnikatelský duch a ochota riskovat vedly k většímu ekonomickému růstu a levnějšímu trhu.

– podnikatelský duch a ochota riskovat vedly k většímu ekonomickému růstu a levnějšímu trhu. V Maďarsku Orbán sice koncentruje moc, ale zároveň zavádí cenové regulace (např. zastropování cen potravin či energií).

(např. zastropování cen potravin či energií). Na Slovensku je situace podobná ČR, ale s nižší mírou oligarchizace .

. V Rumunsku a Bulharsku je ekonomika chudší, ale ceny základních potřeb jsou nižší než v ČR. Výsledek je, že ČR je něco jako „nejhorší z obou světů“ – má západní ceny, ale východoevropské mzdy a mentalitu podřízenosti. 4) Jaké jsou možné scénáře vývoje? Pokračování status quo: Oligarchizace se bude dále prohlubovat, lidé budou dál platit přemrštěné ceny a stát se nebude angažovat. Společenský tlak a změna: Pravděpodobnější je ale spíše pomalá evoluční změna než radikální přerod (podobně jako v Polsku). Krize a pád systému: Pokud dojde k vážné ekonomické krizi, může nastat scénář podobný Řecku – tlačená změna pod vlivem zahraničí. Největší problém je, že česká společnost zatím nevykazuje dostatečný tlak na změnu. Závěr: Chová se ČR ke svým občanům nejhůř v EU? 🔴 Ano, v některých ohledech určitě.

🔴 Je zde nejhorší poměr mezi příjmy a cenami základních potřeb (potraviny, bydlení, energie) v EU.

🔴 Stát aktivně nechrání občany, protože je propojen s oligarchy.

🔴 Historicky zakořeněná pasivita a mentalita přizpůsobení se elitám brání jakýmkoli rychlým změnám. Česko není nejchudší země EU, ale patří k těm, kde stát nejméně řeší problémy běžných lidí. V kombinaci s vysokou oligarchizací se z ČR stává země, kde si lidé musí připlatit za všechno – a nikdo se je nesnaží ochránit.

