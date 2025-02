Navracející se Palestinci „šokováni“ „totální destrukcí“ severní části Gazy

10. 2. 2025

Unicef sděluje, že mnoho vysídlených lidí doufalo, že jejich domovy budou ušetřeny, ale vrátili se do naprosto zdevastovaných míst.

Podle Dětského fondu OSN (Unicef) jsou vysídlené palestinské rodiny, které se vrátily do severní části Gazy poté, co minulý měsíc vstoupila v platnost dohoda o příměří mezi Izraelem a Hamásem, „šokovány“ „naprostým rozsahem zkázy“ svých domovů a čtvrtí.



Tess Ingramová, mluvčí Unicefu, uvedla, že zejména děti jsou traumatizovány izraelskou válkou na tomto území, která zanechala mnoho komunit bez odpovídající zdravotní péče, hygienických zařízení, přístřeší a vody.



Izraelská kampaň intenzivního leteckého bombardování a hromadných demolic srovnala se zemí rozsáhlé oblasti Gazy a celé čtvrti jsou sotva obyvatelné. Podle údajů OSN bylo devět z deseti domů na tomto území zničeno nebo poškozeno. Opakovaně byly zasaženy školy, nemocnice, mešity, hřbitovy, obchody a úřady.



Na začátku války v říjnu 2023, kdy izraelská armáda vydala příkaz k hromadné evakuaci, uprchlo do jižních oblastí asi 700 000 obyvatel severní části Gazy.



Ingramová, která tento týden hovořila s Palestinci vracejícími se do severní části pásma, v neděli ve svém příspěvku na Twitteru uvedla:



Rodiny, se kterými jsem tento týden mluvila zde na severu Gazy, byly šokovány tím, do čeho se vrátily.



Byly šokovány naprostým rozsahem této destrukce. Dokonce i poté, co viděly fotografie a videa z jihu, doufaly, že jejich domovy, jejich čtvrti, jejich komunity byly možná ušetřeny.



A když se sem vracejí a uvědomují si, že tomu tak není, naděje, které se patnáct měsíců držely, se rozpadá v hlubokou tíhu, což je traumatizující zejména pro děti, děti, které toho už tolik vytrpěly a nyní se vracejí do komunit bez vody a bez zdravotní péče, bez základních věcí, které potřebují k přežití.



Do severní části Gazy se nyní vrací více lidí, protože izraelská armáda dokončila stahování z koridoru Netzarim, který rozděluje severní a jižní polovinu pásma Gazy.

Egypt bude 27. února hostit arabský summit, na kterém se bude jednat o „závažném“ vývoji situace palestinského lidu, jak uvedlo tamní ministerstvo zahraničí. Egypt odmítl plány Donalda Trumpa - odsouzené jako etnické čistky - na vystěhování Palestinců z jejich území v Gaze a na okupovaném Západním břehu Jordánu do sousedních zemí, jako je Egypt a Jordánsko.



V nedělním projevu americký prezident zopakoval svou výhrůžkupřevzít kontrolu nad pásmem Gazy. „Jsem odhodlán koupit a vlastnit Gazu. Pokud jde o to, abychom ji obnovili, můžeme ji předat jiným státům na Blízkém východě, aby vybudovaly její části. Ostatní to mohou dělat pod naší záštitou. Ale jsme odhodláni ji vlastnit, zabrat ji a zajistit, aby se Hamás nestěhoval zpět. Není tam nic, kam by se mohl vrátit. To místo je zbořeniště. Zbytek bude zdemolován,“ řekl novinářům.



Mluvčí izraelského premiéra Benjamina Netanjahua uvedl, že izraelská delegace v neděli dorazila do Kataru na další jednání o příměří mezi Hamásem a Izraelem. Podle agentury Reuters mají tento týden začít nepřímá jednání mezi Izraelem a Hamásem o další fázi příměří.



Unrwa i přes zákaz stále působí v Gaze, na Západním břehu a v Jeruzalémě



Unrwa poskytovala vzdělání, zdravotní péči a další základní služby milionům palestinských uprchlíků v celém regionu, včetně Izraelem okupovaného Západního břehu Jordánu. Izraelská vláda obvinila agenturu OSN z toho, že umožnila bojovníkům Hamásu infiltrovat její zaměstnance, což agentura popírá.



Koncem ledna Izrael formálně zakázal Unrwa působit na svém území, ale podle Hareetze řada operací pokračuje.







Izrael dosud nepodnikl žádné přímé kroky, které by měly zabránit operacím Unrwy ve východním Jeruzalémě. Školy v uprchlickém táboře Šófát a na dalších místech ve městě, stejně jako kliniky provozované Unrwou, fungovaly minulý týden jako obvykle, stejně jako úklidové služby zajišťované agenturou v Šófátu. Představitelé Unrwy tvrdí, že od Izraele neobdrželi žádný pokyn k ukončení činnosti ve východním Jeruzalémě.

V návaznosti na tyto zákony však byla zrušena víza 25 zahraničním zaměstnancům, kteří řídili činnost Unrwy v Jeruzalémě a na Západním břehu Jordánu. Tito zaměstnanci opustili Izrael a pokračují v práci z Jordánska.Místní zaměstnanci, kteří tvoří naprostou většinu lidí pracujících pro Unrwa, pokračují v práci jako obvykle. Zákon není jasný, pokud jde o to, zda izraelské banky a další organizace mohou nadále udržovat své vazby na Unrwu, ale většina zaměstnanců je vyplácena prostřednictvím palestinských bank.Několik mezinárodních zaměstnanců stále pracuje v Gaze a agentura tam nadále působí ve velkém rozsahu.V Deir al-Balah a na severu Gazy byly postiženy stovky rodin, stovky stanů byly zničeny a několik domácností bylo vysídleno.Unrwa dodává stany, plachty, přikrývky a další nezbytné zásoby tisícům lidí v celé Gaze, kteří se potýkají s drsnými podmínkami.Navzdory zvýšení dodávek pomoci, které do pásma přicházejí kvůli příměří, nejsou podle zpráv stále běžně dostupné ani základní zásoby, jako je teplé oblečení.Zdroj v angličtině ZDE