USA opouštějí závazky OSN

11. 2. 2025

čas čtení 3 minuty

Když jste v klubu, musíte platit příspěvky.

Spojené státy jsou zakládajícím členem Organizace spojených národů a neplatí to, co dluží, aby pomohly udržet OSN a její programy v chodu, píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel lidskoprávní organizace Human Rights Watch.

Vraťme se na začátek...

Organizace spojených národů byla založena v roce 1945, když se blížil konec druhé světové války, a dostala jasný úkol. V preambuli zakládající Charty OSN se uvádí:

„zachránit následující generace před pohromou války...“ a





„potvrdit víru v základní lidská práva...“ a





pomáhat udržovat spravedlnost a respekt k mezinárodnímu právu...





To vše může dnes znít poněkud vznešeně, ale nezapomeňte, že to nebyl jen nějaký vznešený idealismus. Bylo to praktické uvažování vycházející z bezprostřední hrůzné válečné reality. Snaží se stanovit prostředky nezbytné k tomu, aby se zabránilo další globální apokalypse, při níž zahynou desítky milionů lidí.





Splnila OSN po celou dobu od svého založení všechny své cíle? Ne. Zřejmě ne.





Ale stejně jako každý klub, i OSN může být vždy jen tak dobrá, jak dobří jsou její členové. Vlády, které neplatí příspěvky do klubu, nenabízejí řešení, jak zlepšit fungování OSN, ale jsou součástí problému a zhoršují její fungování.





Spojené státy jsou největším finančním přispěvatelem OSN, ale dnes se na ně nedá spolehnout, že by dodržovaly své závazky.









Nedostatek finančních prostředků OSN podkopává vyšetřování zvěrstev v oblasti lidských práv v Súdánu, na Ukrajině, v Izraeli/Palestině a jinde.





Trumpova administrativa situaci ještě zhoršuje dalšími opatřeními. Administrativa To, že USA neplatí svůj podíl, není nový problém, aledalšími opatřeními. Administrativa pozastavila většinu zahraniční pomoci , což má závažné důsledky pro miliony lidí po celém světě. Nové Trumpovy škrty budou mít dopad i na financování různých klíčových programů OSN.





Jedním z prvních Trumpových exekutivních příkazů bylo vystoupení Spojených států ze Světové zdravotnické organizace, agentury OSN odpovědné za globální veřejné zdraví. Minulý týden nový příkaz potvrdil, že administrativa přezkoumá členství USA ve všech mezinárodních organizacích a smlouvách.









OSN existuje již 80 let a ještě mnoho let bude hrát zásadní roli v mezinárodních záležitostech. Vzhledem k tomu, že USA stále více opouštějí své závazky vůči OSN, bude OSN muset spolupracovat s důvěryhodnějšími partnery





Ostatní země by to měly vzít na vědomí - a posílit OSN.











0