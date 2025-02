Desítky zemí kritizovaly Trumpovy sankce proti Mezinárodnímu trestnímu soudu

7. 2. 2025

Brazílie, Kanada, Dánsko, Mexiko a Německo patří k mnoha zemím, které varují před rizikem ochromení mezinárodního trestního soudu



Vlády z celého světa přispěchaly na obranu Mezinárodního trestního soudu poté, co Donald Trump zahájil sankce proti tomuto globálnímu orgánu, který je považován za důležitou poslední instanci pro stíhání mocných osob obviněných ze zvěrstev včetně válečných zločinů a genocidy.



Mezinárodní trestní soud byl zřízen před více než dvaceti lety, aby sloužil jako nestranný a neúplatný orgán, který by měl dostatečnou sílu na to, aby se postavil zločincům - od militantních válečných vůdců až po hlavy států - a ocitl se pod útokem Washingtonu v době, kdy vyšetřuje šokující násilí v Gaze.





Americký prezident ve čtvrtek podepsal exekutivní příkaz, kterým schválil agresivní ekonomické sankce proti ICC a zákaz cestování pro jeho zaměstnance, a obvinil soud z „nelegitimních a neopodstatněných akcí“ namířených proti USA a jejich spojenci Izraeli.



Jako důvod Trumpova příkazu byl uveden zatykač vydaný ICC na Benjamina Netanjahua za údajné válečné zločiny související s válkou v Gaze. Netanjahu tento týden navštívil Washington a chválil Trumpa jako „největšího přítele Izraele“.



Mezinárodní trestní soud v pátek v reakci vyzval svých 125 smluvních států, aby se postavily proti sankcím, a krok Washingtonu označil za pokus „poškodit jeho nezávislou a nestrannou soudní práci“.



O několik hodin později zveřejnilo 79 zemí - včetně Brazílie, Kanady, Dánska, Mexika a Nigérie - společný dopis, v němž varovaly, že sankce „zvýší riziko beztrestnosti za nejzávažnější zločiny a hrozí podkopáním mezinárodního právního státu“.



Dlouholetí spojenci USA se ocitli v rozporu s Washingtonem, zatímco šéf jedné z hlavních světových skupin pro práva Trumpovo rozhodnutí označil za „mstivé“.



Německý kancléř Olaf Scholz prohlásil, že sankce „ohrozí instituci, která má zajistit, aby diktátoři tohoto světa nemohli jednoduše pronásledovat lidi a rozpoutávat války“.



Francie uvedla, že znovu potvrdí svou podporu Mezinárodnímu trestnímu soudu a společně se svými partnery se zmobilizuje, aby mohl Mezinárodní trestní soud pokračovat ve svém poslání. V Londýně mluvčí britského premiéra Keir Starmer uvedl, že Británie podporuje nezávislost soudu.



Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že ICC dává „hlas obětem na celém světě“ a „musí mít možnost svobodně pokračovat v boji proti globální beztrestnosti“, zatímco hlavní agentura OSN pro práva uvedla, že Trumpovo rozhodnutí by mělo být zrušeno.



Trump ve svém příkazu uvedl, že ICC vydáním zatykačů na Netanjahua a jeho bývalého ministra obrany Yoava Gallanta „zneužil své pravomoci“, čímž podle něj „vytvořil nebezpečný precedens“, který ohrožuje občany USA a jejich vojenský personál. Netanjahu Trumpův krok důrazně ocenil a označil jej za odvážný.



Bývalý americký prezident Joe Biden působil jako nejvýznamnější mezinárodní obhájce Izraele v době, kdy Izrael vedl ničivou válku v Gaze, a zatykače ICC vydané v listopadu označil za „nehorázné“.



Trump, který během předvolební debaty použil výraz „Palestinec“ jako nadávku, zašel ještě dál a navrhl, aby byla Gaza „vyčištěna“.



Začátkem tohoto týdne Trump předložil návrh na převzetí Gazy Spojenými státy, který by vyžadoval odsun asi 2 milionů Palestinců do sousedních zemí, což je plán, který Netanjahu chválil, ale široce odsoudil jako plán etnických čistek.



Egypt, který sousedí s Gazou, v pátek zintenzivnil výzvy s arabskými partnery, včetně Jordánska, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů, aby zdůraznil, že odmítá jakákoli opatření zaměřená na vysídlení Palestinců, uvedlo jeho ministerstvo zahraničí.



Trumpův návrh také vrhl nejistotu na křehkou dohodu o příměří v Gaze, které bylo dosaženo minulý měsíc.



Mezinárodní trestní soud byl zřízen v roce 2002 za účelem stíhání závažných trestných činů spáchaných jednotlivci, pokud tak členské státy nejsou ochotny nebo schopny učinit samy. Spojené státy a Izrael sice nejsou smluvními stranami statutu, ale jejich občané mohou spadat pod jeho jurisdikci. Izrael má další spojence, jako je Spojené království, Německo a Francie, kteří by byli povinni Netanjahua zatknout, pokud by do těchto zemí cestoval.



Zatykače na Netanjahua a Gallanta schválil tříčlenný soudní senát zvolený smluvními stranami státu a zatykač byl vydán také na vojenského vůdce Hamásu Mohammeda Deifa, jehož místo pobytu není známo. V roce 2021 Mezinárodní trestní soud rozhodl, že má v Palestině jurisdikci a může tam vyšetřovat zločiny, a to navzdory izraelským námitkám.



Generální tajemnice Amnesty International Agnès Callamardová uvedla, že Trumpův příkaz „vysílá signál, že Izrael stojí nad zákonem a univerzálními zásadami mezinárodní spravedlnosti“.



Ve čtvrtek řekla: „Dnešní exekutivní příkaz je mstivý. Je agresivní. Je to brutální krok, který se snaží podkopat a zničit to, co mezinárodní společenství pečlivě budovalo po desetiletí, ne-li staletí: globální pravidla, která platí pro všechny a jejichž cílem je zajistit spravedlnost pro všechny.“



ICC samostatně vydal zatykač na ruského vůdce Vladimira Putina za dohled nad únosy ukrajinských dětí a na ruské představitele v souvislosti s raketovými údery na civilní infrastrukturu.



Ukrajina v pátek uvedla, že doufá, že ICC bude v těchto případech pokračovat. „Doufáme, že neovlivní schopnost soudu dosáhnout spravedlnosti pro oběti ruské agrese,“ uvedl mluvčí ministerstva zahraničí.



Poté, co soudci ICC vydali v listopadu zatykače na Netanjahua a Gallanta, se soud připravil na odvetné kroky nastupující Trumpovy administrativy. Představitelé soudu, který sídlí v Haagu, se obávají, že sankce by mohly pro soudní orgán představovat existenční hrozbu.



V pátek se konala mimořádná jednání vysokých soudních úředníků, aby rychle posoudili důsledky Trumpova příkazu, který byl podle jednoho z úředníků napsán tak, že je „dostatečně široký na to, aby byl pro soud velmi rušivý, pokud to (USA) budou chtít“.



Mezi problémy, které soud znepokojují, patří požadavek obsažený v příkazu, aby ministerstvo financí USA do 60 dnů předložilo Trumpovi jména „dalších osob“, na které mají být uvaleny sankce. Podle zdrojů ICC by to nad soudem viselo a způsobilo by to značnou nejistotu pro jeho zaměstnance, provoz a přístup ke službám, na nichž závisí jeho fungování.



Uvedli, že z příkazu vyplývá, že USA se v této fázi rozhodly uvalit sankce na jednu osobu, která je uvedena v samostatném dokumentu, který zatím nezveřejnily. Tři zdroje ICC obeznámené s interními diskusemi uvedly, že soud očekává, že postiženou osobou bude jeho britský hlavní žalobce Karim Khan.



Pokud by byl Khan terčem útoku, jeho každodenní práce u soudu by byla vážně ztížena, uvedli bývalí i současní představitelé prokuratury. Musel by být fakticky oddělen od některých případů a některých svých zaměstnanců. Mohlo by mu být rovněž znemožněno cestovat do USA.



V roce 2020 Trump na základě samostatného, ale podobného exekutivního příkazu uvalil zákaz cestování a zmrazení majetku na bývalou prokurátorku ICC Fatou Bensoudovou, která je z Gambie a také na jednoho z jejích vedoucích úředníků.



Opatření byla zahájena v reakci na rozhodnutí, která Bensoudová učinila při vyšetřování válečných zločinů v Afghánistánu a na okupovaných palestinských územích. V té době Bensoudévá vedla předběžné vyšetřování obvinění ze zločinů spáchaných izraelskými ozbrojenými silami a Hamásem.



V roce 2021 Bensoudová případ povýšila na formální trestní vyšetřování. Khan vyšetřování zdědil a později urychlil po útocích vedených Hamásem 7. října a následném zničení Gazy Izraelem.





Izrael vede u mezinárodního soudního dvora, který rozhoduje spory mezi státy, samostatný soudní spor na základě obvinění z genocidy v Gaze, kde zabil téměř 50 000 lidí.







