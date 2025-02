Zvítězí i v Británii ultrapravice?

10. 2. 2025

V České republice, zdá se, že v důsledku absolutní nekompetence Fialovy vlády téměř stoprocentně zajištěno volební vítězství Babišovy ultrapravicové a populistické strany Ano. Dosud se zdálo, že Británie je vůči posunu voličů směrem k populistické ultrapravici imunní, konec konců v důsledku naprosté nekompetence britských konzervativců loni v červenci zvítězili v Británii ve všeobecných volbách Starmerovi labouristé obrovskou většinou.

Jenže od té doby je vláda Starmerových labouristů pro Brity velkým zklamáním. Oni jsou daleko pravicovější než jakákoliv předchozí labouristická vláda. Ve snaze snižovat státní zadluženost, zaviněnou předchozí konzervativní vládou, zavedli Starmerovi labouristé různá kontroverzní šetřící opatření. Tak například odebrali chudým důchodcům zimní příspěvek na vytápění domova, předtím zavedený konzervativci, a zvýšili odvody národního pojištění zaměstnanců, které musejí platit zaměstnavatelé, což samozřejmě vedlo k umrtvení ekonomiky, která navzdory neustálému opakování hesla "Růst, růst, růst!" vůbec neroste. A lidi jsou chudí.

V nejnovějších průzkumech veřejného mínění Starmerovy labouristy předstihla ultrapravicová Farageova strana Reform UK. Ve snaze proti tomu bojovat šíří nyní Starmerovi labouristp (!) videa dokladující, že Starmer deportuje pryč z Británie uprchlíky. Neuvěřitelné. (JČ):





Nigel Farage byl hrozbou pro každého britského premiéra v poslední době. Ale tohle je něco nového, varuje Robert Ford



Strana Reform UK prudce stoupla v průzkumech veřejného mínění, což vyvolalo paniku u labouristů i konzervativců. Je to past a rizika jsou vysoká





Nigel Farage opět dělá potíže. Strana Reform UK, jeho nejnovější politický nástroj, prudce stoupla v průzkumech, u některých průzkumů se posunula na první místo a rozčeřila vody u labouristů.



Ačkoli Farage způsobil bolesti hlavy každému premiérovi od dob Davida Camerona, jeho nedávný vzestup je něčím novým. V lednových průzkumech veřejného mínění dosáhla strana Reform UK v průměru téměř 25 %, což je za vrcholy, kterých v dřívějších parlamentech dosáhl Ukip nebo Strana pro brexit. A zatímco minulé Farageovy vzestupy byly prudkými nárůsty vyvolanými okolnostmi - volbami do Evropského parlamentu, referendem o EU, pádem vlády Theresy Mayové - současný vzestup je trvalejší. Tento Farageův boom není bublina.



Nové je něco jiného. Zatímco dřívější Farageovy strany výrazně zaostávaly za tradičními vládními stranami, současné průzkumy veřejného mínění ukazují, že Reform UK, labouristy a konzervativci je trojice, všechny mají zhruba 25 %, přičemž poslední čtvrtinu hlasů získávají menší levicové a liberální strany.



Volební scéna je roztříštěnější než kdy jindy a tato roztříštěnost dramaticky zvýšila rušivou schopnost Reform UK.



Ani Ukip, ani Strana pro brexit nebyly na mnoha místech věrohodnými místními hrozbami, ale současné roztříštěné průzkumy nás dostávají do zóny maximálního volebního chaosu, kde je Farage jednou z mnoha hrozeb a i malé výkyvy v podpoře mohou mít dramatické dopady.



Farageova hrozba je pro labouristy strategická, ale pro konzervativce je existenční. Sedm měsíců po svém nejhorším výsledku v parlamentních volbách podpora konzervativnců stále klesá. Podle posledního průzkumu společnosti Opinium ztrácejí konzervativci každého šestého voliče v roce 2024 ve prospěch Reform UK, zatímco každý třetí příznivec konzervativců v roce 2019 nyní podporuje Farageovu stranu.



Zotavení konzervativců v opozici bude záviset na tom, zda se podaří přesvědčit nespokojené voliče, že konzervativci jsou jedinou věrohodnou alternativou. Ale každý náskok Reform UK v průzkumech nás přibližuje k bodu, kdy Farage může otočit karty, přesvědčit nespokojené voliče, že Reform UK je nejreálnějším opozičním soupeřem, a zařídit další, a možná konečný, propad toryů.



Zatímco Reform UK jasně nejvíce zasáhla torye na národní úrovni, celkový dopad Farage na volební mapu je chaotičtější a hůře odhadnutelný. Vzhledem k tomu, že voliči jsou roztříštěnější než kdykoli předtím, jsou celostátní průzkumy nespolehlivé i jako hrubé vodítko v soutěžích o první místo, kde místní dynamika může zvrátit rovnováhu ve stovkách křesel.



Jak nám labouristé ukázali loni v červenci, na tom, kde vyhrajete, záleží více než na tom, kolik voličů získáte. Pokud zůstanou vzorce podpory neměnné, pak geografie stále zvýhodňuje labouristy a konzervativce a brání straně Reformě UK, když všechny tři strany mají v průzkumech 20 procent. Byl by však vskutku odvážný stratég, který by v dnešním nestálém kontextu předpokládal takovou stabilitu.



To, jak voliči chápou a reagují na měnící se místní podmínky, je nyní ústřední otázkou pro každou stranu. Taktická koordinace mezi voliči konzervativců a reformistů by drasticky posílila volební hrozbu pro labouristy a liberální demokraty. Ale posun toryů na radikálně pravicový terén by je mohl učinit nepřijatelnými pro jinak vítězné liberální profesionální voliče, přičemž přízrak Farage by posílil protikonzervativní místní kampaně.



Pokud bude vzestup strany Reform UK pokračovat, mohli by stávající kandidáti všech mainstreamových stran dosáhnout zisků, pokud by početná skupina voličů, kteří jsou silně proti Farageovi, byla ochotna podpořit toho, kdo dokáže zastavit jeho místní kandidátku. Takovou místní dynamiku je těžké předvídat z celostátních průzkumů, protože zahrnuje změny, které se objeví až poté, co se volby přiblíží a voliči se zaměří na místní souboj.



Do dne voleb je ještě daleko, ale labourističtí poslanci zastupující 89 křesel, kde Farageova strana loni v červenci skončila druhá, se již obávají, jak se tato místní dynamika projeví. A právě tito poslanci pochopitelně nejvíce hovoří o potřebě labouristické reakce na hrozbu, kterou představují Farage a Reform UK.



Ale získávat zpět voliče Reform UK brutálními populistickými Farageovými tématy je strategie s malými vyhlídkami na úspěch a vysokými riziky. Jedná se o odcizenou skupinu voličů, která má k labouristické vládě jen malou náklonnost a důvěru a v otázkách, jako je imigrace, dává silně přednost straně Reform UK.



Rychlá reakce na zisky strany Reform UK také promarňuje jednu z velkých výhod vlády: moc určovat agendu. Labouristé loni v létě zvítězili díky ostrému zaměření na otázky, které sjednocovaly širokou koalici - ekonomický růst, veřejné služby a životní náklady. Zaměřit se místo toho na otázky, které labouristy rozdělují a nahrávají Farageovi, není dobrá strategie.



Napodobování témat strany Reform UK také ohrožuje velkou skupinu voličů, kteří se pohybují mezi labouristy a skupinou stran - liberálními demokraty, skotskými nacionalisty a zelenými - na jejím liberálním levém křídle. Starmerovo neúnavné zaměření na sociálně konzervativní, k brexitu vstřícné „voliče-hrdiny“ u této skupiny oslabilo přitažlivost labouristů, jen převažující snaha o vyhnání toryů od moci je loni v červenci udržela na palubě.



Nyní labouristé ztrácejí vliv na své progresivní křídlo: zatímco tři z deseti labouristických voličů by zvažovali hlasování pro Reform UK, více než čtyři z deseti uvažují o liberálních demokratech nebo zelených. Populistická kampaň labouristů za hlasy Reform UK může být pro mnohé z této sociálně liberální a protifarizejsky naladěné skupiny poslední kapkou, která ohrozí stovky nerozhodných křesel, kde je Reform UK mimo hru, ale kde labouristé potřebují jednotnou progresivní frontu, aby příště zvítězili.





Labouristická volební věž Jenga se již kymácí. Pevný nátlak doprava by ji mohl zřítit na levici.







Zdroj v angličtině ZDE

