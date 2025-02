Lipavský podlézáním Trumpovým pohůnkům v USA diskredituje Českou republiku

8. 2. 2025 / Jan Čulík

čas čtení 1 minuta

Jakou má pověst Trumpova vláda, na to upozorňuje profesor Jiří Pehe:



Jaký je všeobecný názor na Trumpův a Muskův puč v USA, to ukazuje titulní stránka časopisu Time:



Obálka časopisu Time…Trumpovi se velmi nelíbí pic.twitter.com/ggSPmoAUGI — Jiří Pehe (@JiriPehe) February 8, 2025

Českému "ministru zahraničí" Lipavskému to nevadí. Ve Washingtonu se trapně bratříčkuje s pochybnými Trumpovými postavami. Tvrdí, že Česko s USA (?) bude zastávat tvrdou linii vůči Rusku ohledně Ukrajiny. To v den, kdy Trump zrušil jednotku FBI bojující proti ruským dezinformacím v USA. Trump Putina obdivuje. Lipavský ze sebe dělá mezinárodně komika. A je to horší. Jen Česká republika a Maďarsko (!!) se nepřipojily k evropským státům, které odsoudily Trumpovy šílené sankce proti Mezinárodnímu trestnímu soudu, které zpochybnily mezinárodní soudní řád. Tvrdá diskreditace České republiky v přímém přenosu. Bude to mít i hospodářské dopady?



Lipavského jednání je asi tak trapné, jako když lezli kamsi představitelé československého okupačního režimu po roce 1968 v Moskvě Brežněvovi. Kriminálník jako kriminálník, Trump jako Brežněv.