Šance, že asteroid v roce 2032 zasáhne Zemi, se právě zvýšila - ale (zatím) nepanikařte

7. 2. 2025

Riziko srážky s vesmírnou skálou nyní činí 2,3 % - oproti 1,3 % v prosinci - ale nebezpečí pravděpodobně klesne s přibývajícími údaji





Možná se nejedná o apokalypsu, která by znamenala konec světa, jak se předpovídá ve filmu Don't Look Up od Netflixu, ale astronomové výrazně zvýšili pravděpodobnost přímého zásahu obřím asteroidem, který se v současnosti řítí k Zemi.



Podle Centra pro studium blízkozemních objektů (Cneos) agentury Nasa je pravděpodobnost, že v roce 2032 zasáhne vesmírný kámen s poněkud nevýrazným názvem 2024 YR, vypočtena na 2,3 %, což je šance jedna ku 43.



Podle pozorovatelů oblohy financovaných agenturou Nasa, kteří jej spatřili z dalekohledu v Chile těsně před Novým rokem, je objekt široký až 90 metrů a má zhruba stejnou velikost jako Tunguzský asteroid, který při svém výbuchu v roce 1908 srovnal se zemí 2150 km² odlehlých sibiřských lesů.



Astronomové však vyzývají obyvatele Země, aby nepropadali panice, přestože se 2024 YR4 vyšplhal na vrchol oficiálních seznamů rizik dopadu na obou stranách Atlantiku a na Turínské stupnici nebezpečí dopadu, která se pohybuje od nulového rizika po desítku, jež může způsobit zánik civilizace, má vzácné hodnocení tři.



Kolísání šancí na dopad tak daleko od příletu tělesa je běžné a Esa ve videu na YouTube s názvem „Jak se asteroidy mění z hrozby na bezvýznamné“ vysvětluje, že pravděpodobnost, že 2024 YR4 někdy zasáhne naši planetu, klesne prakticky na nulu, jakmile budou v příštích týdnech a měsících získány aktualizované údaje o rychlosti a trajektorii.



S tím souhlasí i koordinační úřad planetární obrany americké vesmírné agentury Nasa.



„V minulosti se objevilo několik objektů, které se na seznamu rizikových objektů objevily a nakonec z něj s přibývajícími údaji vypadly,“ uvedla v prohlášení výzkumná pracovnice Molly Wasserová.



„Nová pozorování mohou vést k přeřazení tohoto asteroidu na nulu, jakmile bude přicházet více údajů.“



Colin Snodgrass, profesor planetární astronomie na univerzitě v Edinburghu, minulý týden řekl deníku Guardian:



„Zaslouží si jen trochu více pozornosti pomocí teleskopů, dokud to nebudeme moci potvrdit. Čím déle budeme sledovat její dráhu, tím přesnější budou naše budoucí předpovědi její trajektorie.“



Zdá se, že další podobná vyděšení z poslední doby toto poselství posilují.



Asteroid 99942 Apophis, objevený v roce 2004 a větší než Eiffelova věž, dostal kdysi na Turínské stupnici hodnocení čtyři, ale nakonec bylo spočítáno, že při žádném ze svých blízkých průletů nebude pro Zemi hrozbou nejméně po dobu příštích 100 let.



I kdyby však 2024 YR4 pokračoval směrem k Zemi s vysokou pravděpodobností dopadu, úspěch mise Nasa Dart v roce 2022, při níž sonda záměrně narazila do asteroidu o velikosti fotbalového stadionu a změnila jeho trajektorii, dává důvod k optimismu pro budoucnost lidstva.





„Tento asteroid je takového rozsahu, že by mise jako Dart mohla být v případě potřeby účinná, takže technologii máme a byla vyzkoušena,“ řekl Snodgrass.







