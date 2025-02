Musk: Svobodná Evropa a Hlas Ameriky jsou levicoví šílenci. Zavřít ty stanice!

10. 2. 2025

čas čtení < 1 minuta

Je to, jako kdyby Musk dostal seznam příkazů od Putina a teď je metodicky plní.

Musk:

Ano, zavřít!

1. Evropa je teď svobodná (až na tu byrokracii). Jakto?



2. Nikdo ty stanice už neposlouchá.



3. Jsou to jen radikální levicoví šílenci, kteří si povídají jen mezi sebou a ročně plýtvají miliardu dolarů peněz amerických daňových poplatníků



Its like Putin has given him an orders list and hes going through it methodically. pic.twitter.com/Wz5xGPdjXR