Zachráníme se rychle a efektivně pomocí fikcí

9. 2. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 4 minuty

Tak jsme se zase po nějaké době mohli v Otázkách V. Moravce dozvědět něco o stavebním řízení. Podle viceguvernérky ČNB Zamrazilové, která byla hostem pořadu spolu s ministrem financí Stanjurou (ODS) a stínovou ministryní financí za ANO Schillerovou, je problém v úřednicích, kteří pořádně nepracují. Stanjura má jednoduché řešení: fikce souhlasu. Prostě pokud úředník nestíhá do určené lhůty, bude to bráno, jako by rozhodl. Co tohle aplikovat na digitalizaci stavebního řízení. Měla být k 1. červenci 2024 kompletní. Ale není. Nemůžeme žít tedy raději ve fikci, že dávno funguje? Jako na konci filmu Bílá paní s tím mostem. Znáte to.

Ministr financí na dotazy, proč fikce souhlasu není dávno zavedena, odvětil, že proti tomu byl aparát všech ministerstev. Všech. Kde je tedy problém? Navrhl bych zavést fikci, že fikce souhlasu platí. Ale zpět k úředníkům: s nějakou čistkou hlavně na nejnižší úrovni by souhlasila i Schillerová. Co kdybychom všechny úředníky vyházeli? To by pak byla rychlost v rozhodování! Nebo úplně stavební řízení zrušit, když už ho neumíme digitalizovat. Proč ho neumíme digitalizovat? To už nikoho nezajímá.

Velkou část pořadu zabraly hádky mezi Stanjurou a Schillerovou o tom, co kdo udělal a neudělal. Schillerová věří v to, že EET zachrání až tři procenta HDP, prý to řekl náš nejcitovanější ekonom Havránek, se kterým osobně konzultovala. To bylo hodně i na Zamrazilovou, která jinak k mému údivu EET chválila, zejména ve službách, kde podle ní nevíme, co se děje se šedou ekonomikou. Zamrazilová tedy odmítla, že by EET mohlo zachránit dvě nebo tři procenta HDP. Stanjura zase odmítl, že by EET mělo nějaký vliv na šedou ekonomiku. Debata byla ostatně bizarní v mnoha ohledech.

Pokud jde o bytovou politiku, Schillerová tvrdila, že budou mít všechno připraveno před nastoupením k moci, ale neřekla nic konkrétního. Stanjura zase sliboval, co všechno se do konce roku stihne schválit a jak se budou stavět zanedlouho desítky tisíc bytů ročně. Na Zamrazilovou to neudělalo dojem, prý to slyší poprvé, ale prý by to asi pomohlo. Větší problém je podle ní pomalost stavebního řízení, proto investoři odcházejí do Polska. A pokud jde o stavební řízení, jak zmíněno výše, za vše mohou úředníci. Zamrazilová by „absolutně souhlasila“ s fikcí souhlasu.

Snad za zmínku stojí debata o inflaci. Mohli jsme vidět spor, jak je to vlastně s cenami potravin. Dost možná inflaci táhnou spíše ceny alkoholu a tabáku. Shoda byla naopak na tom, že příliš rychle rostou ceny ve službách. Máme tu prý vysokou jádrovou inflaci a máme také inflační podhoubí. Zamrazilová tvrdí, že to je hlavní důvod, proč ČNB nesnižuje sazby odvážněji. Srdce by prý chtělo, ale rozum vidí, že situace je stále špatná. Podle ní jsme se odtrhli od cenové hladiny v Německu už v roce 2018.

Na závěr se musím zmínit o čerstvých volebních preferencích zveřejněných na stránkách ČT24. Jako obvykle jde o data Kantaru, ale nezvyklé je, že v Otázkách V. Moravce to nebylo zmíněno. ANO oproti listopadu kleslo o 3,5 procenta na 33,5 procent, naopak motoristé vzrostli o celých pět procent na 7,5 procent, tedy na stejnou hodnotu jako piráti (ti rostli o půl procenta). Spolu má 19 procent, čili o dvě procenta méně. STAN získalo 12,5 procent (růst o půl procenta). Jisté se zdá jedno: je-li ještě nějaká naděje na vládu demokratů po podzimních volbách, bez pirátů to nepůjde. Růst motoristů může být docela silnou zprávou, zejména pokud se potvrdil i na jaře, na prvním místě pro Babiše, jejž to může hnát do ještě většího běsnění proti green dealu a Evropské unii.













0