Trumpova administrativa zrušila program nabíjení elektromobilů v hodnotě 5 miliard dolarů

7. 2. 2025

Dálniční úřad nařídil státům, aby již nevynakládaly prostředky přidělené v rámci Bidenova programu nabíjecích stanic pro elektromobily



Trumpova administrativa nařídila americkým státům pozastavit program nabíjecích stanic pro elektromobily v hodnotě 5 miliard dolarů, což je další rána ekologickému hnutí po návratu Trumpa do Bílého domu.



Ve čtvrtečním memorandu vydaném pro ředitele státních dopravních úřadů nařídil Federální úřad pro dálnice (FHWA) při ministerstvu dopravy, aby státy nevynakládaly žádné finanční prostředky, které jim byly přiděleny za Bidenovy administrativy v rámci národního programu infrastruktury pro elektromobily (NEVI).

„Nové vedení ministerstva dopravy ... se rozhodlo přezkoumat zásady, na nichž je založena implementace formulového programu NEVI,“ napsala v oběžníku Emily Biondiová, zástupkyně administrátora FHWA pro plánování, životní prostředí a reality. „V souladu s tím se stávající pokyny k programu NEVI Formula ze dne 11. června 2024 a všechny předchozí verze těchto pokynů ruší,“ dodala Biondiová.



„V důsledku zrušení pokynů NEVI Formula Program Guidance FHWA také okamžitě pozastavuje schvalování všech státních plánů zavádění infrastruktury pro elektrická vozidla pro všechny fiskální roky. Proto s okamžitou platností nesmí v rámci programu NEVI Formula vzniknout žádné nové závazky, dokud nebudou vydány aktualizované konečné pokyny k programu NEVI Formula a dokud nebudou předloženy a schváleny nové státní plány,“ napsala.



Biondiová dodala, že dokud nebudou vydány nové pokyny, bude povoleno proplácení stávajících závazků na projektování a výstavbu dobíjecích stanic, aby se zabránilo narušení stávajících finančních závazků.



Podle stávající stránky na internetových stránkách ministerstva energetiky poskytuje program NEVI státům finanční prostředky na strategické rozmístění nabíjecích stanic pro elektromobily. Financování je k dispozici až do výše 80 % způsobilých nákladů projektu, včetně pořízení, instalace a připojení nabíječek EV do sítě, řádného provozu a údržby nabíječek EV a dlouhodobého sdílení dat o nabíječkách EV.



Politico uvádí, že od čtvrtka FHWA odstranilo několik webových stránek, které poskytovaly informace o programu NEVI.



Andrew Rogers, bývalý zástupce správce FHWA za Bidenovy administrativy, ve svém prohlášení pro Politico uvedl, že memorandum „zřejmě ignoruje jak zákon, tak i četné zajišťovací příkazy, které vydaly federální soudy“.



Portál dále uvádí Rogersovo varování, že memorandum zřejmě „přímo porušuje“ zákon o kontrole zabavení finančních prostředků z roku 1974, který prezidentům omezuje zadržování finančních prostředků schválených Kongresem.



V současné době má podle EV States Clearinghouse alespoň jednu funkční stanici pro elektromobily 14 států. Od listopadu loňského roku je v provozu 126 veřejných nabíjecích portů v 31 stanicích NEVI v devíti státech, což podle zprávy NEVI znamená 83% nárůst otevřených portů NEVI od minulého čtvrtletí.



Dodala, že celkem 41 států zveřejnilo alespoň první kolo výběrových řízení, přičemž 35 z nich vydalo podmíněná rozhodnutí nebo uzavřelo dohody pro více než 3 560 rychlonabíjecích portů na více než 890 místech s nabíjecími stanicemi.



Během své kampaně Trump brojil proti elektromobilům a v jednu chvíli prohlásil, že příznivci těchto vozidel by měli „shnít v pekle“ a že Bidenova podpora elektromobilů přinese „krvavou lázeň“ americkému automobilovému průmyslu.





Minulý měsíc Trump v rámci přívalu exekutivních příkazů, které podepsal během prvních dnů svého návratu do úřadu, zrušil Bidenův příkaz z roku 2021, jehož cílem bylo, aby polovina všech nových vozidel prodaných v USA v roce 2030 byla elektrická.







Zdroj v angličtině ZDE

