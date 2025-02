Ujasněte si, co způsobí Trumpovo a Muskovo zrušení americké humanitární pomoci: lidé budou čelit teroru a hladovět, mnozí zemřou

7. 2. 2025

Spojené státy jsou s humanitární pomocí 0,24 % téměř na konci žebříčku vyspělých ekonomik - spolu se Slovinskem a Českou republikou . Nestydíte se?



Decimování USAid má již nyní strašlivé dopady v některých nejchudších místech planety. Poškodí to Ameriku: poškodí to nás všechny, varuje bývalý britský premiér Gordon Brown. Lipavský se mezitím ve Washingtonu bratří s kriminálníky Trumpovy vlády.



Zemětřesení o síle 7,0 stupně nebo vyšší nemohlo způsobit větší krveprolití. Nedávné záplavy v Asii a sucha v Africe byly katastrofální, přesto způsobily menší škody a postihly méně lidí než náhlé stažení miliard dolarů americké pomoci z nejnebezpečnějších míst světa a od jeho nejzranitelnějších obyvatel. Spolu s plánem prezidenta Trumpa na převzetí Gazy Spojenými státy je rozhodnutí americké administrativy zrušit svou agenturu pro mezinárodní pomoc jasným signálem, že éra, kdy si američtí představitelé cenili své měkké síly, se chýlí ke konci. Zemětřesení o síle 7,0 stupně nebo vyšší nemohlo způsobit větší krveprolití. Nedávné záplavy v Asii a sucha v Africe byly katastrofální, přesto způsobily menší škody a postihly méně lidí než náhlé stažení miliard dolarů americké pomoci z nejnebezpečnějších míst světa a od jeho nejzranitelnějších obyvatel. Spolu s plánem prezidenta Trumpa na převzetí Gazy Spojenými státy je rozhodnutí americké administrativy zrušit svou agenturu pro mezinárodní pomoc jasným signálem, že éra, kdy si američtí představitelé cenili své měkké síly, se chýlí ke konci.



Ale zatímco plán pro Gazu je zatím jen na rýsovacím prkně, škrty v USAid - které podle New York Times znamenají snížení finančních prostředků a zachování pouhých 290 z více než 10 000 zaměstnanců po celém světě - se již tento týden začaly projevovat. Byli jsme svědky zastavení prací na odstraňování nášlapných min v Asii, podpory válečných veteránů a nezávislých médií na Ukrajině a pomoci rohingským uprchlíkům na hranicích Bangladéše. Tento týden byly zastaveny dodávky léků na boj proti současným epidemiím neštovic a eboly v Africe, v afrických přístavech hnijí životně důležité potraviny a omezeny byly dokonce i iniciativy zaměřené na obchod s drogami, jako je fentanyl. Jedna z nejuznávanějších světových charitativních organizací Brac sděluje, že 90denní plošný zákaz pomoci zranitelným lidem připravuje 3,5 milionu lidí o životně důležité služby.



Jednomu kritickému programu byla udělena omezená výjimka. Program Pepfar, který vytvořil republikánský prezident George W. Bush, nabízí 20 milionům lidí na celém světě antiretrovirové recepty v boji proti HIV a AIDS. Jeho činnost unikla zákazu pouze po varování, že 90denní zastavení by mohlo vést k tomu, že 136 000 dětí získá HIV. Stále však byla zablokována možnost organizovat screening rakoviny děložního čípku, léčit malárii, tuberkulózu a dětskou obrnu, pomáhat v oblasti zdraví matek a dětí a snažit se omezit výskyt eboly, marburgu a neštovic.



Nejenže nařízení o zastavení činnosti znamená, že USA během několika dní zničily práci desetiletí budovanou dobrou vůlí po celém světě, ale Trumpovo tvrzení, že Amerika byla příliš štědrá, se ukazuje jako další přehánění. Norsko je na prvním místě žebříčku největších dárců oficiální rozvojové pomoci (ODA) v poměru k hrubému národnímu důchodu (HND) s 1,09 %; Velká Británie je na úrovni těsně nad 0,5 %, i když se snížila oproti cílové hodnotě OSN, která činí 0,7 %; ale Spojené státy jsou s 0,24 % téměř na konci žebříčku vyspělých ekonomik - spolu se Slovinskem a Českou republikou. Právě velikost americké ekonomiky - 26 % světové produkce - znamená, že 0,24 % představuje větší pomoc než u kterékoli jiné země. USA poskytly v roce 2023 66 miliard dolarů, což z USAid činí lídra v oblasti globální humanitární pomoci, vzdělávání a zdravotnictví, v neposlední řadě v boji proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze.



V neděli večer Trump novinářům řekl, že USAid „řídila banda radikálních šílenců a my je odtamtud dostaneme“. „Nechci, aby moje dolary šly na tyhle sračky,“ dodal jeho tiskový mluvčí, přičemž jeden z prezidentových hlavních poradců Elon Musk označil agenturu za ‚zmijí hnízdo radikálních levicových marxistů, kteří nenávidí Ameriku‘. „Je třeba se toho v podstatě celého zbavit. Je to nenapravitelné,“ řekl. „Uzavřeme ji.“



Minulý víkend totiž Musk ve svém příspěvku na X sdílel snímek obrazovky s citací nepravdivého tvrzení, že „méně než 10 procent dolarů naší zahraniční pomoci, které proudí přes USAID, se skutečně dostane k těmto komunitám“. Z toho vyplývá, že zbývajících 90 % bylo odkloněno, rozkradeno nebo prostě promrháno. Ve skutečnosti je oněch 10 % podíl rozpočtu, který jde přímo nevládním organizacím a organizacím v rozvojovém světě. Zbývajících 90 % není promrháno - naopak, zahrnuje veškeré zboží a služby, které USAid, americké společnosti a nevládní organizace a multilaterální organizace poskytují v naturáliích, od léků proti HIV po nouzovou potravinovou pomoc, sítě proti malárii a léčbu podvýživy. Je prostě nepravdou, že 90 % pomoci se dostane do nesprávných rukou a nikdy se nedostane k těm nejzranitelnějším.



Původní plošné nařízení se ve skutečnosti ukázalo být tak neomaleným nástrojem - jediné původní výjimky se týkaly nouzové potravinové pomoci a vojenského financování Izraele a Egypta -, že muselo být upraveno tak, aby zahrnovalo výjimky pro to, co vláda nazvala „život zachraňující humanitární pomocí“, ačkoli je přestala definovat. „Vymýtíme plýtvání. Blokujeme probuzené programy. A odhalujeme aktivity, které jsou v rozporu s našimi národními zájmy. Nic z toho by nebylo možné, kdyby tyto programy zůstaly na autopilota,“ uvádí se v prohlášení, které zveřejnilo ministerstvo zahraničí. Nový ministr zahraničí Marco Rubio nyní chce, aby jeho ministerstvo kontrolovalo celý rozpočet a USAid zcela zrušilo. „Učiní to Ameriku bezpečnější? Dělá to Ameriku silnější? Dělá to Ameriku prosperující?“ zeptal se Rubio ve svém prohlášení, které naznačovalo, že Amerika, která v unipolární éře zpravidla fungovala multilaterálně, je nyní odhodlána jednat unilaterálně v éře multipolární.



Tento nový postoj není jen „Amerika na prvním místě“, ale „Amerika jen a pouze na prvním místě“ - a je darem Hamásu, IS, húsijským povstalcům a všem, kteří chtějí ukázat, že soužití s USA je nemožné. Uzavření je také dobrou zprávou pro Čínu, jejíž vlastní globální rozvojová iniciativa bude posílena, protože se staví do pozice, kdy nahradí Ameriku. Zoufalí lidé se budou obracet k extremistům, kteří budou tvrdit, že USA už nikdy nelze věřit. A tím, že způsobí neštěstí a odcizí si skutečné i možné spojence, zrušení pomoci Ameriku zdaleka neudělá znovu velkou, ale pouze ji oslabí.



Tragédií pro celou planetu je, že snižování pomoci ze strany USA se přidává ke snižování rozpočtů na pomoc nejbohatších ekonomik světa, od Německa po Velkou Británii. Mezinárodní humanitární agentury jsou nyní tak podfinancované, že v roce 2024, již druhý rok po sobě, pokryla OSN méně než polovinu svého cíle financování humanitární pomoci ve výši téměř 50 miliard dolarů - v době, kdy rostoucí konflikty a přírodní katastrofy vyžadují více humanitárních dárcovských grantů než kdy jindy. Ano, můžeme diskutovat o tom, jak větší reciprocita může vytvořit spravedlivější systém sdílení zátěže - ale další snižování pomoci hrozí větším počtem úmrtí, kterým se dá zabránit, a chudší svět nakonec učiní chudšími i USA.



Štědrost USA je často považována za pouhou dobročinnost, ale je v jejím vlastním zájmu, aby byla štědrá, protože vytvoření stabilnějšího světa prospívá nám všem. Všichni na tom vyděláme, pokud USAid dokáže zmírnit šíření infekčních nemocí, zabránit podvýživě v Demokratické republice Kongo a Súdánu, zastavit vzestup IS v Sýrii a podpořit spravedlivou, humanitární obnovu Gazy a Ukrajiny. Jen ten nejužší a nejzaslepenější pohled na to, co představuje „Amerika na prvním místě“, může ospravedlnit katastrofu, kterou Amerika vyložila na svět.





Gordon Brown je zvláštním vyslancem OSN pro globální vzdělávání a v letech 2007-2010 byl britským premiérem.



Zdroj v angličtině

