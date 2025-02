Milion chvilek by měl vysvětlit vládě, že jen ona může zachránit, nebo zničit, demokracii

7. 2. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty



Starší řidiči se hromadí u kardiologů. Zcela nesmyslně, protože došlo k chybě při překladu unijní směrnice do české vyhlášky. Můžeme být rádi, že to politici nehodili na ten odporný Brusel, který za všechno může. Co si asi ti řidiči, kardiologové, veřejnost pomyslí o tomto státu a demokracii? Není ohánění se demokracií jen abraka dabra, jak nutit lidi, aby stále trpěli šlendrián a destruktivní politiku vlády?

Vezměte si organizaci Milion chvilek pro demokracii. Chce pořádat debaty napříč republikou, kde bude lidem vysvětlováno, jak je demokracie důležitá. To je samozřejmě jednoduché, tak jednoduché, že to nic nezmění, vůbec nic, na kritickém stavu naší armády, na absenci sociálního a dostupného bydlení, na rychlosti stavebního řízení nebo platech školníků a kuchařek. Neměli by ti lidé, kteří tak milují demokracii, spíše jít za vládou s apelem, aby neničila tuhle zemi? Neměli by občanům vysvětlovat, že demokracie nemusí vést k tak bídným výsledkům? Jenže co si s tím ti lidé počnou? Koho budou volit?

Už téměř měsíc čekám na to, kdy nám vláda vysvětlí, jak to je s tzv. mařením elektřiny ve vyspělém světě. A pořád nic. V Hospodářských novinách před pár dny vyšel článek, který ukázal data, podle nichž se nejvíce elektřiny se zápornou nebo nulovou cenou vyrobí ve Finsku nebo ve Španělsku. Tak nám konečně řekněte, co se tam s ní dělá. Je to tak těžké? Maří se fénováním oblohy?

To chce Milion chvilek vysvětlovat lidem, jak důležitá je demokracie v takovém státě? A co bude pak? Lidé budou pořád dokola poslouchat, jak důležitá je demokracie, až žádné dítě nebude mít pediatra? Německé platy! Copak není jasné, že pokud se nezmění přístup nejvýše postavených politiků k vládnutí, kdy na nic nejsou peníze a kdy jim je vlastně úplně jedno, jak reálně lidé žijí, demokracii nebude možné zachránit?

