Znečištění ovzduší způsobuje ve Spojeném království 1100 případů hlavní formy rakoviny plic ročně

10. 2. 2025

Zdravotničtí odborníci a charitativní organizace zabývající se rakovinou konstatují, že tato zjištění by měla sloužit jako varovný signál pro britské ministry

Směrnice WHO pro kvalitu ovzduší (AQG) uvádí, že roční průměrné koncentrace PM 2,5 (partikulátů o velikosti 2,5 mikrogramů) by neměly překročit 5 µg/m3.

V roce 2023 byla průměrná koncentrace PM 2,5 v České republice 2,3 násobek roční doporučené hodnoty WHO pro kvalitu ovzduší. Praha je co do znečištění ovzduší globálně na 39. nejhorším místě (Londýn je na 102.).



V Británii byla v roce 2023 průměrná koncentrace PM 2,5 1,5 násobek roční doporučené hodnoty WHIO pro kvalitu ovzduší, přesto tam na rakovinu plic v důsledku znečištění ovzdruší zemřelo více než 1100 lidí. Britská kvalita ovzduší je hodnocena jako "dobrá", česká jako "středně těžká".





Více než 1 100 lidí ve Spojeném království ročně onemocní nejrozšířenější formou rakoviny plic v důsledku znečištění ovzduší.



Podle analýzy Světové zdravotnické organizace, která se zabývá rakovinou plic, se vystavení toxickému ovzduší podílelo na tom, že v roce 2022 ve Spojeném království onemocnělo adenokarcinomem - v současnosti nejčastějším ze čtyř hlavních podtypů rakoviny plic - 515 mužů a 590 žen.



Je to poprvé, co Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) takové údaje zpracovala.



Zdravotničtí odborníci, charitativní organizace zabývající se rakovinou a ekologické kampaně uvedli, že zjištění ve Velké Británii jsou „zdrcující“ a měla by sloužit jako „varovný signál“ pro ministry.



Paula Chadwicková, výkonná ředitelka Nadace Roye Castla pro boj s rakovinou plic, uvedla: „Tato data jsou stejně tak šokující jako důležitá. Vždy jsme věděli, že znečištěné ovzduší zvyšuje riziko rakoviny plic, ale nyní vidíme, jak výrazný je tento dopad. Tyto nezvratné důkazy musí přimět k akci.“



Ministři musí jednat, aby omezili znečištění ovzduší, řekl Chadwick. „Pokud tak neučiní, bude to znamenat jen další zničené životy v důsledku rakoviny plic.“



Andrew Haines, profesor environmentálních změn a veřejného zdraví na London School of Hygiene and Tropical Medicine, uvedl, že tyto údaje zdůrazňují „nutnost“, aby vláda „s větší rozhodností řešila přetrvávající dopady znečištění ovzduší na zdraví“.



Dr. Helen Crokerová, zástupkyně ředitele pro výzkum a politiku Světového fondu pro výzkum rakoviny, uvedla, že počet případů rakoviny způsobených toxickým ovzduším lze „řešit pouze společným úsilím vlády o snížení znečištění ovzduší“. Řekla: „: „Již víme, že znečištění je rizikovým faktorem pro vznik rakoviny plic, ale tato čísla zdůrazňují, jak důležité mohou být příčiny související s životním prostředím, pokud jde o riziko vzniku rakoviny.“



Rakovina plic je celosvětově nejčastější příčinou výskytu rakoviny a úmrtnosti na rakovinu. V roce 2022 bylo toto onemocnění diagnostikováno přibližně u 2,5 milionu lidí. Vzorce výskytu podle podtypů se však v posledních desetiletích dramaticky změnily.



Ze čtyř hlavních podtypů rakoviny plic - adenokarcinomu, dlaždicobuněčného karcinomu, malobuněčného karcinomu a velkobuněčného karcinomu - se adenokarcinom stal dominantním podtypem u mužů i žen, zjistila IARC.



Adenokarcinom představoval v roce 2022 45,6 % celosvětových případů rakoviny plic u mužů a 59,7 % celosvětových případů rakoviny plic u žen. V roce 2020 to bylo 39,0 % a 57,1 %.



Adenokarcinom představoval až 70 % případů rakoviny plic u nikdy nekouřících osob, uvedla IARC.



Podle studie IARC zveřejněné v časopise Lancet Respiratory Medicine bylo v roce 2022 přibližně 200 000 případů adenokarcinomu spojeno s expozicí znečištěnému ovzduší.



Největší zátěž adenokarcinomem přičitatelná znečištění ovzduší byla zjištěna ve východní Asii. Podle IARC činila v Číně v roce 2022 incidence 6,15 případů na 100 000 mužů a 4,25 případů na 100 000 žen.



Míra výskytu adenokarcinomu ve Velké Británii způsobeného toxickým ovzduším byla mnohem nižší než v Číně (0,66 a 0,7), ale stále vyšší než v USA (0,49 a 0,53) a Kanadě (0,38 a 0,41). Ve Spojeném království byla míra výskytu čtyřikrát vyšší než ve Finsku (0,16 a 0,12).



Lucy Clarková, manažerka zpravodajství o rakovině ve společnosti Cancer Research UK, řekla: „I když tabák zůstává ve Spojeném království nejčastější příčinou rakoviny plic, toto onemocnění může postihnout kohokoli, včetně lidí, kteří nikdy nekouřili.



„Tato rozsáhlá studie ukazuje, že znečištěné ovzduší způsobuje každoročně stovky tisíc případů rakoviny plic na celém světě a nejvyšší výskyt je ve východní Asii. Z údajů také vyplývá, že počet případů rakoviny plic souvisejících se znečištěním ovzduší je ve Spojeném království o něco vyšší než v USA a Kanadě.



„Aby vláda Spojeného království pomohla lidem vést delší a zdravější život, musí udělat více pro snížení úrovně znečištění ovzduší a pokračovat v boji proti škodlivosti tabáku.“



Sarah Sleetová, výkonná ředitelka organizace Asthma + Lung UK, uvedla, že údaje IARC doplňují „stále rostoucí množství důkazů“, které ukazují „ničivý dopad znečištění ovzduší na naše zdraví“. „Bohužel není šokem, že Spojené království je v těchto depresivních ligových tabulkách adenokarcinomů způsobených znečištěním ovzduší tak vysoko.



„Přesto vláda stále nepřijímá rozhodná opatření, dokonce teprve minulý týden dala zelenou další přistávací dráze na Heathrow - která nepochybně zvýší znečištění ovzduší - místo aby stanovila přísnější cíle na ochranu lidí před škodlivými účinky znečištění ovzduší.



Bez přísnějších cílů v oblasti znečištění ovzduší hrozí, že ve Spojeném království „vyroste další generace, která bude dýchat toxický vzduch“, uvedl Sleet.



Livi Elsmoreová, vedoucí kampaně Koalice za zdravé ovzduší, uvedla, že tato zjištění „musí být pro ministry budíčkem“, a vyzvala ke „společnému postupu vlády“ s cílem vyčistit ovzduší v celém Spojeném království.





Vláda uvedla, že je odhodlána vyčistit ovzduší ve Spojeném království tak, aby bylo bezpečné pro dýchání pro všechny. Mluvčí dodal: „Proto vyvíjíme komplexní a ambiciózní strategii čistoty ovzduší a zahájili jsme rychlou revizi plánu na zlepšení životního prostředí, abychom se ujistili, že je vhodný pro splnění právně závazných cílů v oblasti zlepšení kvality ovzduší.“







Zdroj v angličtině ZDE

