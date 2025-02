Chladné vakuum Arktidy: globální spolupráce, nebo ekologická nejistota?

10. 2. 2025 / Adam Svoboda

Po desetiletí zůstávala Arktida na okraji světového zájmu. Dnes se však stala klíčovou oblastí globálního geopolitického a ekonomického zájmu díky svému jedinečnému ekosystému, bohatým zásobám přírodních zdrojů a strategické poloze. Arktida představuje příležitosti i hrozby – a výzvy, kterým region čelí, vyžadují koordinované mezinárodní úsilí. Arktida se otepluje třikrát rychleji než zbytek planety

Teploty v Arktidě rostou třikrát rychleji než celosvětový průměr, což způsobuje zrychlené tání ledu. Tento proces narušuje místní ekosystémy, přispívá ke zvyšování hladiny moří a může vést k extrémním klimatickým jevům i daleko za hranicemi regionu. Ekologické, ekonomické a sociální dopady arktického oteplování tak mají celosvětový dosah.

Současně však státy s územními nároky v Arktidě – USA, Rusko a Norsko – usilují o maximální využití hospodářského potenciálu regionu, a to zejména v oblasti těžby ropy a zemního plynu či rozvoje nových námořních tras.

Nově zvolený prezident USA Donald Trump na konci ledna 2025 oznámil plány na obnovení těžby ropy a plynu v chráněných oblastech Aljašky. Podle něj by zásoby této oblasti mohly pokrýt poptávku celého asijského trhu. Příslušný exekutivní příkaz má být vydán v nejbližší době.

Norsko rovněž pokračuje v průzkumu arktického kontinentálního šelfu a prognózy naznačují, že další vrchol těžby ropy a plynu v regionu lze očekávat mezi lety 2035 a 2037. To by vedlo k nepřetržitému růstu emisí CO₂ až do počátku 40. let 21. století. „Tyto produkční trendy ukazují na alarmující rozpor mezi závazky omezit globální oteplování a reálnými kroky, které vedou k rozšiřování využívání fosilních paliv,“ uvedla Elena Tracy, hlavní poradkyně pro udržitelný rozvoj v rámci Globálního arktického programu WWF.

V Rusku mezitím došlo k 10% nárůstu rutinního spalování plynu a navzdory tvrdým ekonomickým sankcím pokračuje intenzivní rozvoj Severní mořské cesty. Rostoucí námořní doprava v arktických vodách s sebou však nese významná ekologická rizika. Přestože ruská vláda tvrdí, že dodržuje environmentální normy a rozvíjí systémy pro prevenci průmyslových havárií, mnoho odborníků upozorňuje na možné nevratné důsledky zvyšujícího se lodního provozu v této citlivé oblasti.

Mezinárodní vědecká spolupráce v ohrožení

Dynamické změny v Arktidě vyžadují intenzivní mezinárodní spolupráci při ochraně jejího křehkého ekosystému a biologické rozmanitosti. Politické napětí však tyto snahy značně komplikuje a západní sankce uvalené na Rusko vážně narušily vědeckou spolupráci v oblasti klimatického výzkumu.

Podle posledních zpráv evropští a američtí vědci přišli o přístup ke klíčovým údajům o změnách klimatu v Arktidě. „Sankce a omezení mezinárodní spolupráce jednoznačně zasáhly společné ekologické programy a možnost výměny kritických dat,“ upozorňuje Inge Taulov, předseda pracovní skupiny Arktické rady pro ochranu arktické flóry a fauny (CAFF).

Navzdory těmto omezením ruští vědci nadále přispívají ke globálním klimatickým studiím, zejména prostřednictvím iniciativ OSN. Rusko, jako země s nejdelším arktickým pobřežím, hraje klíčovou roli v monitorování environmentálních změn v regionu. Domácí vědecké instituce se zaměřují na klimatickou dynamiku, mořskou biodiverzitu a stav permafrostu.

Ačkoli byla oficiální mezinárodní spolupráce výrazně omezena, západní vědci se i nadále snaží získávat ruská data. Výsledkem je paradoxní situace: na politické úrovni je spolupráce zastavena, ale v praxi se odborníci na Západě neformálně spoléhají na ruské vědecké poznatky.

Arktida nesmí být obětí geopolitických sporů

Bez ohledu na geopolitická napětí se Arktida dramaticky mění a její výzkum vyžaduje globální úsilí, oproštěné od politických překážek.

Bez volné výměny dat, zapojení ruských specialistů a spolupráce na institucionální úrovni budou vědecké studie Arktidy neúplné, což může ohrozit spolehlivost klimatických modelů i efektivitu ochranných opatření.

Obnovení oficiálního vědeckého dialogu není otázkou politiky, ale nezbytností – diktovanou samotnou povahou Arktidy. Tento region je klíčovým ukazatelem globálního oteplování a hraje zásadní roli v regulaci klimatu planety.

Nastal čas pro pragmatickou spolupráci – nikoli ve jménu politických zájmů, ale ve jménu vědeckého pokroku, udržitelného rozvoje a ochrany unikátního přírodního bohatství Arktidy pro budoucí generace. Jinak svět může čelit „chladnému arktickému vakuu“ s nepředvídatelnými důsledky.

