Co udělat proti Trumpovi?

10. 2. 2025

čas čtení 13 minut

Je zjevné, že proti Trumpovu útoku na americkou demokracii se dá udělat velmi málo. Soudy jednají nesmírně pomalu a než rozhodnou, bude už pozdě. Kromě toho Američané nemají zkušenost s diktaturou, jako byl komunismus, a neumějí se proti ní bránit. Nicméně bývalý americký ministr práce Robert Reich navrhuje aspoň něco: Je zjevné, že proti Trumpovu útoku na americkou demokracii se dá udělat velmi málo. Soudy jednají nesmírně pomalu a než rozhodnou, bude už pozdě. Kromě toho Američané nemají zkušenost s diktaturou, jako byl komunismus, a neumějí se proti ní bránit. Nicméně bývalý americký ministr práce Robert Reich navrhuje aspoň něco:





Přátelé,



Ve světle prvních 18 dnů chaosu Trumpa II - včetně jeho a Muskova puče proti našemu vládnímu systému - se mnozí ptají: „Co mám teď dělat?“ Zde je revidovaný a rozšířený seznam, seřazený zhruba podle důležitosti.



1. Chraňte zranitelné členy svých komunit, kteří nemají doklady nebo jejichž rodiče nemají doklady.



Jedná se o naléhavou morální výzvu k akci. Vzhledem k tomu, že Trumpův imigrační úřad ICE zahajuje razie a deportace, je mnoho dobrých lidí a jejich rodin ohroženo a pochopitelně vystrašeno.



Jeden z Trumpových exekutivních příkazů umožňuje ICE zatýkat přistěhovalce bez dokladů ve školách, na místech bohoslužeb, ve zdravotnických zařízeních, útulcích a střediscích pomoci nebo v jejich blízkosti - tím odrazuje rodiny od posílání dětí do školy nebo od získání potřebné pomoci a ohrožuje zdraví a blahobyt celých komunit.



Vyzvěte guvernéra, zákonodárce státu a starostu nebo ředitele města, aby zablokovali ICE. Přimějte místní a státní zákonodárce, aby požádali federální soud o vydání soudního příkazu. Informujte se v jejich kancelářích, co dělají pro ochranu zranitelných rodin ve vaší komunitě. Připojte se k ostatním v dobrovolném úsilí o to, aby se ICE nedostala do nemocnic, škol a útulků.



Mezitím byste si měli objednat tyto červené karty od Centra pro právní zdroje přistěhovalců a zpřístupnit je ve své komunitě a jejím okolí,



2. Chraňte LGBTQ+ členy své komunity.



Trump se snaží lesbám, gayům, bisexuálům, transsexuálům, queer lidem a dalším lidem značně ztížit život prostřednictvím exekutivních příkazů, změn zákonů, úprav zákonů o občanských právech nebo změn ve způsobu prosazování těchto zákonů.



Jeho zvolení a jeho rétorika mohou také rozpoutat nenávist bigotních lidí ve vaší komunitě.



Spolupracujte s ostatními a buďte ostražití vůči předsudkům a fanatismu, ať už propuknou kdekoli. Když je uvidíte nebo uslyšíte, upozorněte na ně. Spojte se s ostatními proti tomu. Pokud důvěřujete místním městským úředníkům, zapojte je. Pokud důvěřujete místní policii, upozorněte ji také.



3. Pomozte chránit veřejné činitele, na které se Trump a jeho administrativa zaměřují, aby se jim pomstili.



Někteří z nich mohou být úředníci na nízké úrovni, například volební pracovníci. Pokud nemají prostředky na právní obranu, můžete jim pomoci nebo zvážit uspořádání kampaně GoFundMe. Pokud se dozvíte o někom, kdo se jim snaží ublížit, okamžitě upozorněte místní orgány činné v trestním řízení.



Dalšími ohroženými osobami jsou státní zástupci ministerstva spravedlnosti a agenti FBI, kteří pracovali na případech utajovaných dokumentů v Mar-a-Lago a na útoku z 6. ledna a Mar-a-Lago. Můžete je pomoci chránit tím, že se ujistíte, že víte, co se jim Trumpovo ministerstvo spravedlnosti snaží udělat (zde je jeden dobrý zdroj), a budete o tom šířit informace. Vyzvěte své senátory a členy Sněmovny reprezentantů (za předpokladu, že jsou v této věci s vámi), aby zasáhli v jejich prospěch, uspořádali slyšení a šířili poplašnou zprávu.



4. Kontaktujte své demokratické senátory a vyzvěte je, aby zablokovali všechny Trumpovy nominace.



Tento týden několik demokratů v Senátu pomohlo potvrdit Trumpova ministra energetiky. Špatný krok.



Pro demokraty v Senátu prostě neexistuje žádná omluva, aby potvrdili jakéhokoli Trumpova nominanta do jakékoliv agentury, dokud bude pokračovat Trumpovo uchvácení moci. Tito nominanti opakovaně prohlásili, že jsou loajální vůči Trumpovi a jeho agendě - je to věc číslo 1, kterou u úředníků kabinetu hledá.



Demokraté by měli uvalit „plošné blokace“ na všechny Trumpovy nominanty, dokud nebude ukončeno jeho uchopení moci. [Telefonní číslo operátora ústředny v Kapitolu je (202) 224-3121].



5. Vyzvěte své demokratické senátory, aby neustále požadovali svolání kvora a vznášeli námitky proti jednomyslnému souhlasu, a odepřeli tak republikánům v Senátu možnost uzákonit Trumpovy iniciativy.



Senát nesmí vést oficiální jednání, pokud není přítomna většina senátorů (51, pokud jsou obsazena všechna místa). Tomu se říká kvorum a je to základ senátního postupu. Není-li Senát usnášeníschopný, jeho činnost se zastaví.



Demokraté v Senátu by měli využít své menšinové pravomoci k vyvolání kvora a neustále požadovat svolání kvora u všech Trumpových iniciativ.



Blokování jednomyslného souhlasu si vynutí jmenovité hlasování, debaty a odklady i u těch nejzákladnějších návrhů a zabere hodiny (nebo dny) času na jednání. Zničilo by to také Trumpovo zrychlené schvalování.



Mnoho Trumpových soudních nominací minule prošlo, protože demokraté si nevynutili hlasování o každé z nich. To musí skončit. Už žádné automatické razítkování. [Telefonní číslo na operátora ústředny v Kapitolu je (202) 224-3121.]



6. Vyzvěte demokratické členy Sněmovny reprezentantů, aby hlasovali proti všem republikánským iniciativám.



Republikáni si udržují kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů nejmenším rozdílem za posledních téměř sto let. Pokud bude Elise Stefaniková podle očekávání potvrzena jako velvyslankyně USA při OSN, klesne většina republikánů ve Sněmovně reprezentantů z 218 na 217 (oproti 215 demokratům).



Tento nepatrný rozdíl dává demokratům obrovskou moc, pokud budou držet při sobě. Ujistěte se, že vaši demokratičtí zástupci vědí, že s nimi počítáte.



Další věc, kterou můžete udělat: Tlačte na guvernéry, aby odložili mimořádné volby na místa zástupců, které si Trump vybral pro svůj režim. Například zákonodárci v New Yorku připravují návrh zákona, který by guvernérce Kathy Hochulové dal čas do léta, aby obsadila křeslo po Stefanikové.



7. Napište svým senátorům a členům Kongresu o ústavní krizi, ve které se nacházíme, a vyzvěte je, aby zastavili všechna schvalovací hlasování, zastavili slyšení a vzali si zpět své pravomoci v oblasti rozpočtových prostředků.



Senátor nebo kongresman (nebo kongresmanka) [XXX]



Ad: Ústavní krize



Vážený senátore nebo kongresmane (nebo kongresmanko) [XXX]:



Nacházíme se v ústavní krizi. Prezident si uzurpoval pravomoci Kongresu, včetně zmrazení využívání přidělených finančních prostředků. Je načase jednat.



Zastavte všechna schvalování. Pozastavte platnost všech Trumpových nominací. Žádná další slyšení ani schvalovací hlasování.



Získejte zpět svou pravomoc v oblasti rozpočtových prostředků, ať už prostřednictvím soudních sporů nebo vyšetřování. Umožnění přístupu Muskova DOGE ke všem informacím o platbách jim umožňuje rozhodovat o tom, kdo dostane peníze vyčleněné a určené Kongresem.



S pozdravem,



xxx



8. Obraťte se na generálního prokurátora svého státu a vyzvěte ho, aby podal stížnost, soudní příkaz a soudní zákaz proti Elonu Muskovi a jeho technologickým poskokům za to, že se dopouštějí krádeže identity, porušují zákon o ochraně soukromí a nešetrně překračují výdajovou pravomoc Kongresu podle článku I, oddílu 8 Ústavy.



Generálního prokurátora svého státu najdete zde.



9. Spojte se s dalšími lidmi ve své komunitě a ujměte se dalších iniciativ ve své lokalitě a státě.



Místní a státní samosprávy si zachovávají významnou moc. Připojte se ke skupinám, které posouvají vaše město nebo stát kupředu, na rozdíl od regresivních kroků na federální úrovni. Lobujte, podněcujte, organizujte a získávejte finanční prostředky pro progresivní zákonodárce. Podporujte progresivní vůdce. Nejbližší skupinu Indivisible najdete zde.



10. Organizujte nebo se účastněte bojkotu společností, které umožňují Trumpův režim, počínaje společnostmi X a Tesla Elona Muska a všemi společnostmi, které inzerují na X nebo Fox News.



Nikdy nepodceňujte účinnost spotřebitelských bojkotů. Korporace investují velké prostředky do svých značek a s nimi spojeného goodwillu. Hlasité, bouřlivé a pozornost budící bojkoty mohou poškodit jména značek a snížit ceny akcií korporací.



Tady můžete začít.



11. V rámci svých možností financujte skupiny, které vedou soudní spory proti Trumpovi.



Velká část akcí v příštích měsících a letech bude probíhat u federálních soudů. Mezi skupiny iniciující legislativu, které znám a kterým důvěřuji, patří American Civil Liberties Union, Citizens for Responsibility and Ethics, Public Citizen, Center for Biological Diversity, Environmental Defense Fund, Southern Poverty Law Center a Common Cause.



Federální případy proti Trumpovu režimu můžete sledovat zde.



12. Šíření pravdy.



Získávejte zprávy prostřednictvím spolehlivých zdrojů a šiřte je dál. Pokud uslyšíte někoho šířit lži a Trumpovu propagandu, včetně místních médií, vyvraťte mu to fakty a jejich zdroji.



Zde jsou některé ze zdrojů, na které se v současnosti spoléhám, pokud jde o pravdu: Democracy Now, Business Insider, The New Yorker, The American Prospect, The Atlantic, Americans for Tax Fairness, Economic Policy Institute, Center on Budget and Policy Priorities, The Guardian, ProPublica, Labor Notes, The Lever, Popular Information, Heather Cox Richardson a samozřejmě tento Substack.



13. Vyzvěte přátele, příbuzné a známé, aby se vyhýbali Trumpovým propagandistickým kanálům, jako jsou Fox News, Newsmax, X a stále častěji také Facebook a Instagram.



Jsou plné nenávistného fanatismu a toxických a nebezpečných lží. Pro některé lidi mohou být tyto propagandistické zdroje také návykové; pomozte lidem, které znáte, od nich odvyknout.



14. Podporujte činnost odborů.



Většina odborů stojí na správné straně - snaží se budovat moc pracujících a bránit se represím. Můžete je podpořit tím, že se připojíte k piketům a bojkotům a povzbudíte zaměstnance, aby se organizovali v místech, která zaštiťujete.



Povzbuzujte odborové penzijní fondy, aby se zbavily akcií společností Tesla a SpaceX. Akcie společnosti Tesla drží fondy, jako je Kalifornský penzijní systém veřejných zaměstnanců (CalPERS) a Společný penzijní fond státu New York, které slouží veřejným zaměstnancům a některým zaměstnancům odborových organizací. V červnu 2024 vlastnil CalPERS téměř 9,2 milionu akcií společnosti Tesla v hodnotě přes 2 miliardy dolarů.



Penzijní fondy odborů v soukromém sektoru, jako jsou fondy spravované International Brotherhood of Teamsters nebo United Auto Workers (UAW) Retiree Medical Benefits Trust, mohou mít akcie společnosti Tesla prostřednictvím indexových fondů nebo přímých investic.



15. Postarejte se o sebe a své blízké.



Prosím, nebuďte tak posedlí tím, co dělají Trump a Musk, abyste zanedbávali své vlastní blaho. Je důležité, abyste si na sebe udělali čas, přečetli si dobrou knihu nebo se podívali na poutavý televizní seriál. Podívejte se na přátele. Každý den si najděte něco, čemu se můžete zasmát. Dopřejte si dostatek pohybu.



A pevně držte své blízké.



Zvládneme to a zvítězíme. Bude to však vyžadovat sebedůvěru, odvahu a vytrvalost. Pro tento boj si musíme zachovat zdraví. Potřebujeme, aby nás posilovali ti, na kterých nám záleží. A musíme tu být pro ty, které milujeme.



16. A konečně, a to je neméně důležité, zachovejte si víru.



Nevzdávejte se Ameriky. Nepadejte do pastí cynismu a poraženectví. Nezapomeňte, že Trump vyhrál v lidovém hlasování o pouhých 1,5 bodu. Podle jakéhokoli historického měřítka to byla těsná prohra. Ve Sněmovně reprezentantů je náskok republikánů nejmenší za posledních téměř sto let. V Senátu republikáni prohráli polovinu konkurenčních voleb v roce 2024, včetně čtyř států, kde Trump zvítězil.



Amerika má jistě hluboké problémy. A právě proto se nemůžeme vzdát - ani vzdát boje za sociální spravedlnost, rovná politická práva, rovné příležitosti, demokracii a právní stát.



Síly trumpovské represe a neofašismu by si nepřály nic jiného, než abychom to vzdali. Pak by to všechno vyhrály. To jim však nemůžeme dovolit.



Nikdy se nevzdáme.

