Ázerbájdžán kvůli havárii svého letadla podá na Rusko žalobu u mezinárodního soudu

7. 2. 2025

Ázerbájdžán zažaluje Rusko za havárii svého letadla Embraer E190, které bylo sestřeleno nad Grozným, pokud nepřizná svou vinu, hlásí Azeri Press (APA). Podle něj se v současné době formuje důkazní základna, shromažďují se fakta a důkazy a připravují se odvolání k mezinárodnímu soudu. "Podmínky Ázerbájdžánu a to, co chce, jsou jasné a bylo vyjádřeno na nejvyšší úrovni... Moskva musí otevřeně přiznat svou vinu a převzít odpovědnost. V opačném případě je Baku připraveno na další kroky," píše agentura.

Orgány republiky jsou pobouřeny tím, že i po zveřejnění předběžné zprávy Ministerstva dopravy Kazachstánu o havárii letadla Ázerbájdžánských aerolinií (AZAL) 25. prosince v Aktau ruská strana nadále prokazuje "zaujatý postoj" k incidentu. Domnívají se, že o tom svědčí prohlášení Federální agentury pro leteckou dopravu, která se domnívala, že dokument "neobsahuje závěry o příčinách incidentu". Ministerstvo zejména poukázalo na to, že to byla posádka, kdo dispečerům sdělil verzi o ptácích zasažených letadlem a explozi plynové láhve na palubě, rozhodl se také letět do Aktau na přistání, a to navzdory letištím Machačkala a Mineralnyje Vody, které navrhlo Rusko. Federální agentura pro leteckou dopravu navíc poznamenala, že Moskva neobdržela "cizí předměty", které poškodily plavidlo, k vlastnímu prozkoumání. Současně byly ze zprávy vynechány další podrobnosti. Například to, že dispečer letiště v Grozném nahlásil uzavření oblohy jako součást plánu "Koberec" poté, co bylo letadlo poškozeno. Federální agentura pro leteckou dopravu také mlčela o tom, že zpráva nezaznamenala žádné známky nárazu ptáků a výbuchu kyslíkové láhve.

Podle APA se Ázerbájdžán domnívá, že Moskva chce záležitost ututlat, přesunout odpovědnost na posádku a bude se držet stejné taktiky jako v případě malajsijského Boeingu, který byl sestřelen nad separatisty okupovaným Donbasem v roce 2014 z ruského systému protivzdušné obrany Buk. Poté zemřelo 298 lidí a Ministerstvo obrany Ruské federace obvinilo z havárie Ukrajinu, ale soud v Haagu dospěl k jinému závěru.

Nyní se ruské úřady zaměřují i na to, že Čečensko odrazilo útok ukrajinských bezpilotních letounů při útoku na letadlo AZAL. Ázerbájdžán zároveň ví, že na letoun bylo stříleno z ruského systému protivzdušné obrany Pancir-S. Zdroj ve vládě republiky řekl agentuře Reuters, že mají fragment odpovídající rakety, která byla vyjmuta z letadla a identifikována během mezinárodního zkoumání. Kromě toho existují informace, že palba byla zahájena z území vojenského útvaru v grozenské Čankale. Identita těch, kteří vydali příslušný rozkaz a provedli ho, je známa i ázerbájdžánské straně.

Rusko svou účast na katastrofě nepřiznalo. Prezident Vladimir Putin se ázerbájdžánskému vůdci Ilhamu Alijevovi omluvil pouze za to, že "v ruském vzdušném prostoru" došlo k určitému "tragickému incidentu".

Letadlo Embraer E190 společnosti AZAL Airlines, které bylo na cestě z Baku do Grozného, se zřítilo 25. prosince poblíž Aktau. 38 lidí zahynulo a 29 bylo zraněno. Alijev řekl, že letadlo "bylo uvedeno do nekontrolovatelného stavu elektronickým bojem" a poté na ně zaútočili ze země na území Ruska. Poté letadlo přeletělo Kaspické moře a narazilo do země u Aktau. Alijev obvinil z havárie Rusko a požadoval, aby byli pachatelé potrestáni. Vyjádřil také rozhořčení nad pokusy Moskvy "ututlat problém" a skrýt skutečnost střelby na letadlo protivzdušnou obranou pomocí "bludných verzí" o srážce s ptáky a výbuchu plynové láhve na palubě.

