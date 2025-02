Lékaři bez hranic (TZ) - Západní břeh Jordánu: Od příměří v Gaze došlo k eskalaci násilí a ještě většímu blokování lékařské péče

6. 2. 2025

· Izraelské autority a osadníci od začátku války v Gaze, tedy října 2023, stále častěji používají extrémní fyzické násilí vůči Palestincům na Západním břehu Jordánu, stojí v nové zprávě Lékařů bez hranic[1]. · V období od října 2023 do října 2024 bylo izraelskými silami zabito 25 zdravotníků, 120 jich bylo zraněno a 96 zadrženo. Na Západním břehu Jordánu bylo zaznamenáno nejméně 1 492 případů násilí ze strany osadníků – v průměru tedy čtyři denně. · Celkem bylo na území od začátku války do ledna 2025 zabito nejméně 870 Palestinců a přes 7 100 jich bylo zraněno. Eskalace násilí vážně ztížila přístup ke zdravotní péči a je součástí systematického útlaku ze strany Izraele. Takovou taktiku označil Mezinárodní soudní dvůr již v minulosti za rasovou segregaci

a apartheid.

„Před rokem, kolem jedné hodiny ranní, přivezla rodina své dítě, které potřebovalo naléhavou péči, na kontrolní stanoviště Tayasír, ve snaze dostat se do nemocnice Tubas. Na místě byli zastaveni a zavolali nám o pomoc. Když jsme dorazili, dítě bylo stále naživu. Náš personál ale zdržovali a spolu se sanitkou je prohledali. Než nás pustili, dítě zemřelo. Představte si to trauma – vidět nemocné dítě jen pár metrů od sebe, ale nemoci mu pomoct. To ve vás dlouho zůstane,“ popsal H, zdravotník Palestinského Červeného půlměsíce, organizace, kterou Lékaři bez hranic podporují.





Situace se od příměří v Gaze dále zhoršila, a tím i hrozivé životní podmínky mnoha Palestinců, kteří čelí nesmírné fyzické a psychické zátěži.





„Pacienti umírají, protože se jednoduše nemohou dostat do nemocnic. Jsme svědky toho, jak izraelské síly na kontrolních stanovištích blokují sanitky převážející pacienty v kritickém stavu, jak jsou zdravotnická zařízení obklíčena a napadána během vojenských operací a jak jsou samotní zdravotníci vystaveni fyzickému násilí, když se snaží zachraňovat životy,“ říká Brice de le Vingne, koordinátor krizových operací Lékařů bez hranic.





Týmy Lékařů bez hranic zaznamenaly zvýšený počet útoků na zdravotnická zařízení i jejich personál, včetně ničení provizorních zdravotnických stanovišť v uprchlických táborech. Světová zdravotnická organizace (WHO) zaznamenala na Západním břehu Jordánu od října 2023 do prosince 2024 celkem 694 útoků na zdravotnickou strukturu, přičemž zařízení byla často obléhána vojenskými silami. Zdravotníci pociťují nejistotu, protože bývají často obtěžováni, zadržováni, zraněni a někteří dokonce přišli o život





Omezení pohybu, zejména sanitek, může mít v případě naléhavé zdravotní situace až smrtelné následky. Nadále také eskalují násilné vojenské razie, při nichž jsou zraněni či zabiti civilisté, zničeny životně důležité infrastruktury, včetně silnic, nemocnic, vodovodů a rozvodů elektrické energie – a to zejména v uprchlických táborech Tulkarem a Džanín.





V odlehlých oblastech a na městských periferiích, jako Džanín nebo Náblus, je situace obzvláště zoufalá, protože pacienti trpící na chronická onemocnění – například ti odkázáni na léčbu dialýzou – se nejsou schopni do nemocnic dostat.





Kvůli častým vpádům izraelských autorit, násilí ze strany osadníků, již se na území neustále rozpínají, se mnoho Palestinců bojí pohybovat po Západním břehu Jordánu kvůli tomu, že by mohli být terčem útoků. Podle OSN došlo mezi říjnem 2023 a 2024 celkem k 1 500 útokům na Palestince ze strany izraelských osadníků.





Jakožto okupační mocnost má Izrael podle mezinárodního práva povinnost zajistit přístup k lékařské péči a chránit i nemocniční personál. Zdravotnický systém je na Západním břehu Jordánu pod obrovským tlakem.





Lékaři bez hranic vyzývají stát Izrael, aby zastavil násilí vůči zdravotníkům, pacientům i nemocnicím a přestal bránit zdravotníkům ve výkonu jejich práce, která zachraňuje životy.





Zpráva pokrývá období jednoho roku od října 2023 do října 2024. Poskytuje hloubkové rozhovory s 38 pacienty a zástupci personálu Lékařů bez hranic či zdravotníky a dobrovolníky v zařízeních, která jsou spravována organizací. Respondenti ve zprávě informují o dlouhodobých a násilných izraelských vojenských vpádech a přísnějších omezeních pohybu. To vše vážně ztěžuje přístup k základním službám, zejména ke zdravotní péči.

