HRW: Trump právem odsouzen za svá prohlášení o Gaze

6. 2. 2025

čas čtení 3 minuty

Řekl to - pozoruhodně - zatímco stál vedle muže, jehož vláda je zodpovědná za to, že se Gaza stala neobyvatelnou, a který je hledán Mezinárodním trestním soudem za zvěrstva spáchaná v Gaze: Benjamina Netanjahua, izraelského premiéra.

Světoví představitelé široce a důrazně odsoudili výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa o Gaze z tohoto týdne. Je to povzbudivé znamení podpory mezinárodního práva, které je v této temné době velmi potřebné, píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel lidskoprávní organizace Human Rights Watch ve svém každodenním přehledu.

Mezinárodní humanitární právo zakazuje trvalé nucené vysídlení obyvatelstva okupovaného území. Pokud je takové nucené vysídlení prováděno se zločinným úmyslem, jedná se o válečný zločin.

Pokud je prováděno jako součást rozsáhlého nebo systematického útoku na civilní obyvatelstvo, který odráží politiku státu, jedná se o zločin proti lidskosti.

K těmto věcem již v Gaze samozřejmě dochází.

Od října 2023 izraelské orgány způsobily masivní a záměrné nucené vysídlení palestinských civilistů v Gaze, a to mnoha z nich několikanásobně. Vysocí izraelští představitelé rovněž deklarovali svůj záměr vysídlit palestinské obyvatelstvo Gazy.

Izraelské orgány rovněž záměrně způsobily životní podmínky vypočítané tak, aby došlo ke zničení části palestinského obyvatelstva v Gaze. A to i tím, že je záměrně připravily o potraviny, vodu a další věci nezbytné k přežití, což se rovná zločinu proti lidskosti, vyhlazování a genocidě.

Trumpův nový návrh, pokud by byl realizován, by znamenal alarmující eskalaci Palestinců v Gaze. Rovněž by posunul USA od spoluúčasti na válečných zločinech (prostřednictvím prodeje zbraní) k přímému páchání zvěrstev - od podpůrné role k roli vedoucí.