Izraelský ministr obrany řekl, že země, které se postavily proti vojenským operacím v Gaze, by měly přijmout Palestince

6. 2. 2025

Izrael Katz nařídil armádě, aby připravila plán umožňující „dobrovolný odchod“ obyvatel z Gazy. Španělsko odmítá návrh, že by mělo přijmout vysídlené osoby



Izraelský ministr obrany tvrdí, že země, které se postavily proti vojenským operacím v Gaze, by měly přijmout Palestince, kteří "odcházejí dobrovolně"



„Vítám odvážný plán prezidenta Trumpa, obyvatelé Gazy by měli mít možnost svobodně odejít a emigrovat, jak je to běžné na celém světě,“ citoval izraelský kanál 12 Katze.



Izraelský ministr obrany ve čtvrtek nařídil armádě, aby připravila plán umožňující „dobrovolný odchod“ obyvatel z Gazy, uvedla izraelská média.



Na otázku, kdo Palestince přijme, Katz odpověděl, že by to měly být země, které se postavily proti vojenským operacím Izraele v Gaze. „Země jako Španělsko, Irsko, Norsko a další, které vznášely obvinění a nepravdivá tvrzení proti Izraeli kvůli jeho akcím v Gaze, jsou ze zákona povinny umožnit všem obyvatelům Gazy vstup na své území,“ řekl.



Dodal, že:



Jejich pokrytectví bude odhaleno, pokud tak odmítnou učinit. Existují země jako Kanada, která má strukturovaný imigrační program a která již dříve vyjádřila ochotu přijmout obyvatele Gazy.“



Kontroverzní nápad Donalda Trumpa, který vyvolal hněv v celém blízkovýchodním regionu, přichází v době, kdy se očekává, že Izrael a militantní skupina Hamas zahájí jednání o druhém kole křehkého plánu příměří, který má ukončit téměř 16 měsíců trvající boje v Gaze.



Katzův plán bude zahrnovat možnosti odchodu přes pozemní přechody a také zvláštní opatření pro odchod po moři a letecky, uvedl kanál 12.

Čína říká, že Gaza není "ničím, o čem by se mělo politicky handlovat"



Čínské ministerstvo zahraničí ve čtvrtek uvedlo, že Peking se staví proti nucenému přesunu lidí v Gaze, poté co americký prezident Donald Trump navrhl převzetí regionu, informuje agentura Reuters.



„Gaza je Gazou Palestinců, nikoliv politickou vyjednávací kartou, natož cílem zákona džungle,“ uvedl mluvčí ministerstva Guo Jiakun na pravidelném tiskovém brífinku.





Dodal, že Čína pevně podporuje legitimní národní práva palestinského lidu.





Íránské revoluční gardy ve čtvrtek ve vodách Perského zálivu představily první loď pro bezpilotní letouny, informovala státní média.

Podle středečních údajů palestinského ministerstva zdravotnictví dosáhl odhadovaný počet obětí v Gaze od zahájení izraelských operací na tomto území po útocích ze 7. října 47 552 osob.



Letadlová loď s názvem Mučedník Bahman Bagheri je komerční plavidlo, které bylo v posledních dvou a půl letech přestavěno na nosič dronů, uvedl během slavnostního odhalení velitel námořnictva gard Alireza Tangsiri.Letadlová loď, kterou Tangsiri označil za „největší námořní vojenský projekt“ v historii islámské republiky, je kromě přepravy bezpilotních letounů a vrtulníků schopna odpalovat rakety dlouhého doletu. Je také vybavena pro elektronický boj a může zůstat na moři až rok. Podle státní tiskové agentury IRNA má plavidlo kapacitu 60 bezpilotních letounů.Během slavnostního odhalení šéf gard Hosejn Salámí zdůraznil, že Írán se nesnaží ohrožovat ostatní, „ale nebudeme se sklánět před hrozbou žádné mocnosti“. Rovněž prohlásil, že Írán „se nezapojí do žádných válek s vládami, které uznáváme“.Náčelník íránských ozbrojených sil generál Mohammad Bagheri, který byl slavnostnímu ceremoniálu rovněž přítomen, označil plavidlo za „mobilní základnu, která může samostatně operovat ve všech světových vodách“, informuje agentura AFP.Írán v neděli během slavnostního ceremoniálu, kterého se zúčastnil íránský prezident Masúd Pezeškán, představil novou balistickou raketu, která je podle něj schopna zasáhnout cíle vzdálené až 1 700 kilometrů.Španělský ministr zahraničí José Manuel Albares ve čtvrtek odmítl návrh izraelského ministra obrany Israela Katze, že by Španělsko mělo přijmout vysídlené Palestince z Gazy.„Země Gazanů je Gaza a Gaza musí být součástí budoucího palestinského státu,“ řekl Albares v rozhovoru pro španělskou rozhlasovou stanici RNE, informuje agentura Reuters.Katz ve čtvrtek nařídil armádě, aby připravila plán umožňující „dobrovolný odchod“ obyvatel z pásma Gazy, informovala izraelská média. Pokyn následoval po šokujícím oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené státy plánují převzít Gazu, přesídlit tam žijící Palestince a přeměnit území na „Riviéru Blízkého východu“.Katz dodal, že Španělsko, Irsko a Norsko, které loni uznaly palestinský stát, jsou „právně povinny umožnit vstup na svá území všem obyvatelům Gazy“.Írán kategoricky odmítá návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa na přesídlení Palestinců z Gazy, uvedl ve čtvrtek mluvčí ministerstva zahraničí Esmail Baghaei.„Plán na vyklizení Gazy a přesídlení Palestinců do sousedních zemí považujeme za pokračování plánu sionistického režimu (Izraele) na úplné vyhlazení palestinského lidu,“ napsal Baghaei na Twitteru.„Tuto myšlenku kategoricky odmítáme a odsuzujeme kvůli jejímu jasnému rozporu se zavedenými zásadami a pravidly mezinárodního práva a lidských práv,“ uvedl Baghaei ve svém prohlášení.Baghaei vyzval Radu bezpečnosti OSN a Organizaci islámské spolupráce, aby zaujaly jasné stanovisko, v němž Trumpovo prohlášení výslovně odmítnou.Ve středu vysoký íránský představitel agentuře Reuters řekl, že Teherán nesouhlasí s jakýmkoli vysídlováním Palestinců v Gaze, ale považuje tuto otázku za oddělenou záležitost od případných íránsko-amerických rozhovorů, jejichž cílem je zrušení sankcí výměnou za omezení íránského jaderného programu.Byl to plán, který americký prezident jen tak mimochodem oznámil a který okamžitě odsoudil celý svět. Zejména myšlenka, že by Palestinci z Gazy měli být přesídleni do sousedních arabských zemí, se zdá být formou etnické čistky.Tento nejnovějšíí Trumpův krok byl oznámen v týdnu, který rozrušil spojence i protivníky USA. Trumpova administrativa pohrozila obchodními válkami s největšími obchodními partnery USA. Zároveň prezident fakticky zlikvidoval USAid, největší humanitární organizaci na světě.Je to nová éra chaosu, na kterou jsou vlády po celém světě zřejmě jen stěží připraveny.„Dramatická eskalace násilí, poznamenaná dlouhodobými izraelskými vojenskými vpády a přísnějšími omezeními pohybu ... vážně ztížila přístup k základním službám, zejména ke zdravotní péči, což zhoršilo již tak zoufalé životní podmínky mnoha Palestinců,“ uvedla zpráva, informuje agentura France-Presse (AFP).Násilí v regionu prudce vzrostlo po bezprecedentním útoku Hamásu na Izrael v říjnu 2023, který vyvolal masivní odvetu Izraele, jež srovnala se zemí velkou část Gazy.„Od 7. října 2023 došlo na Západním břehu Jordánu k dramatické eskalaci násilí, která se vyznačuje dlouhodobými izraelskými vojenskými vpády a přísnějšími omezeními pohybu,“ uvedla agentura.Zpráva zkoumala „útoky a překážky ve zdravotní péči v kontextu toho, co MTS (Mezinárodní trestní soud) označil za segregaci a apartheid“, a odhalila „vzorec systematického zasahování izraelských sil a osadníků do poskytování akutní zdravotní péče“.Malajsie ve čtvrtek uvedla, že se „důrazně staví proti“ jakémukoli plánu na násilné přesídlení Palestinců z Gazy, informuje agentura Reuters.Většinově muslimská Malajsie nemá s Izraelem žádné diplomatické vztahy a mnoho obyvatel této jihovýchodní asijské země Palestince podporuje.„Malajsie se důrazně staví proti jakémukoli návrhu, který by mohl vést k nucenému vysídlení nebo přesunu Palestinců z jejich vlasti,“ uvedlo ministerstvo zahraničí v prohlášení. Dodalo, že: „Malajsie se domnívá, že je třeba, aby se v budoucnu v rámci své politiky zaměřila na řešení problémů, které se vyskytnou v zahraničí:Takové nelidské akce představují etnické čistky a jsou jasným porušením mezinárodního práva a četných rezolucí OSN.“Malajsijský premiér Anwar Ibrahim se hlasitě vyslovil proti izraelské válce proti Hamásu. Anwar uvedl, že Malajsie udržuje dobré vztahy s politickým křídlem Hamásu, ale nemá žádné vazby na jeho vojenské křídlo.Jeho vláda od vypuknutí války poskytla Palestincům v Gaze dary a humanitární pomoc ve výši 10,19 milionu dolarů.Íránské ministerstvo zahraničí ve čtvrtek odmítlo to, co označilo za „šokující“ plán stanovený americkým prezidentem Donaldem Trumpem na převzetí Gazy a „násilné vysídlení“ Palestinců z pobřežního území, informuje agentura AFP.„Plán na vyklizení Gazy a násilné vysídlení palestinského lidu do sousedních zemí je považován za pokračování cíleného plánu sionistického režimu (Izraele) na úplné vyhlazení palestinského národa a je kategoricky odmítán a odsuzován,“ uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Esmaeil Baqaei.Trump v úterý prohlásil: „USA převezmou pásmo Gazy a my s ním také uděláme kus práce. Bude nám patřit“.V projevu po boku izraelského premiéra Benjamina Netanjahua Trump hovořil o „trvalém“ přesunu Palestinců z Gazy.Tento plán vyvolal rozruch u arabských vlád a světových lídrů, přičemž OSN varovala před „etnickými čistkami“ na palestinském území.Baqaei označil Trumpův plán za „bezprecedentní útok na základní principy a základy mezinárodního práva a Chartu OSN“.Lépe než kdokoli jiný znají strašlivý dopad patnácti měsíců izraelských útoků, které proměnily velkou část Gazy v trosky.Dvaapadesátiletý Abu Firas žije ve stanu na pobřeží, které Trump podle svých slov přebuduje na „Riviéru Blízkého východu“. Jeho dům ve východní části Chán Júnisu byl zničen a přišel o 80 příbuzných.Chce pomoc při obnově, ne jízdenku z místa, které miluje. „Raději tady zemřeme, než abychom opustili tuto zemi,“ řekl. „Žádné peníze na světě vám nenahradí vaši vlast.“Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve středu prohlásil, že na nápadu Donalda Trumpa vysídlit Palestince z Gazy není nic špatného poté, co návrh amerického prezidenta vyvolal mezinárodní kritiku.Skupiny na ochranu práv odsoudily jako etnickou čistku Trumpův návrh z předchozího dne, že by Palestinci na tomto území měli být trvale vysídleni, a zároveň navrhl převzetí Gazy Spojenými státy.V rozhovoru pro Fox News Netanjahu výslovně nehovořil o Trumpově nápadu, aby USA převzaly pásmo Gazy, ale podpořil myšlenku umožnit lidem odejít, pokud budou chtít.„Vždyť co je na tom špatného?“ řekl. „Mohou odejít, mohou se pak vrátit, mohou se přemístit a vrátit. Ale musíte Gazu znovu vybudovat.“Netanjahu řekl, že nevěří, že Trump navrhl vyslání amerických vojáků do Gazy, aby bojovali proti Hamásu, nebo že by Washington financoval úsilí o obnovu.„To je první dobrý nápad, který jsem slyšel,“ dodal. „Je to pozoruhodná myšlenka a myslím, že by se měla skutečně prosazovat, zkoumat, prosazovat a uskutečnit, protože si myslím, že to vytvoří jinou budoucnost pro všechny.“Netanjahu rovněž zopakoval svůj názor, že Trump je „největší přítel, jakého kdy Izrael v Bílém domě měl“.Generální tajemník António Guterres na středečním zasedání OSN řekl, že „je nezbytné vyhnout se jakékoli formě etnických čistek“ poté, co americký prezident prohlásil, že chce Gazu „vlastnit“ a její palestinské obyvatele přesídlit jinam.Kritici i příznivci regionu upozornili, že Trumpova vize „Riviéry pro Blízký východ“ by vložila USA přímo do centra jednoho z nejbouřlivějších a nejdelších konfliktů na světě.Trumpovi představitelé mezitím zřejmě hodlali svůj postoj odvolat. Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová ve středu na adresu prezidentových komentářů uvedla, že to „neznamená boty na zemi v Gaze“ poté, co Trump v úterý ponechal otázku americké vojenské přítomnosti otevřenou. Ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že Trumpův plán není míněn jako „nepřátelský krok“, ale spíše jako velkorysé gesto zaměřené na obnovu.Saúdská Arábie byla jednou z prvních zemí, která odmítla Trumpův projekt na přetvoření Gazy v realitní perspektivu, a možná tou nejvýznamnější. Rijád rychle oznámil své „jednoznačné odmítnutí“ jakéhokoli pokusu o vysídlení Palestinců z jejich země.Ministr obrany Pete Hegseth prohlásil, že Pentagon je připraven zvážit „všechny možnosti“, pokud jde o Gazu. Hegseth se tak vyjádřil ve středu před setkáním s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem.Blízkovýchodní vyslanec Donalda Trumpa Steve Witkoff údajně uvedl, že americký prezident nechce do Gazy vyslat žádné americké vojáky. „Witkoff řekl, že prezident nechce do Gazy umístit žádné vojáky a že nechce na Gazu vydávat žádné americké peníze,“ uvedl podle listu Washington Post republikánský senátor za stát Missouri Josh Hawley.řekl Netanjahu. „Jediný způsob, jak dosáhnout míru, a to trvalého míru, je být velmi, velmi silný,“ řekl podle záznamu ze schůzky. „A díky našemu spojenectví a vaší podpoře, včetně rozhodnutí ... dodávat Izraeli tolik potřebné nástroje pro naši obranu, jsme mnohem silnější, než jsme kdy byli.“Amnesty International odsoudila komentáře Donalda Trumpa jako „podněcující, pobuřující a hanebné“. Podle odborníků na mezinárodní právo by se mohlo jednat o válečný zločin nebo zločin proti lidskosti.