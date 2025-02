Svět odsoudil Trumpův pokus ukrást Gazu. ČT to podporuje. Kde je odsouzení od Lipavského a Fialy?

5. 2. 2025

čas čtení 17 minut

Chce Česká republika potvrdit své mezinárodní postaveni darebáckého státu, v důsledku své podpory kriminality Izraele?



Trumpovo prohlášení, že USA „převezmou“ pásmo Gazy, vyvolalo celosvětové odsouzení



Velká Británie, Německo, Čína, Írán, Turecko a Saúdská Arábie se vyslovily proti oznámení amerického prezidenta. Podle skupin na ochranu lidských práv je plán etnickou čistkou.



Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk ve středu po návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Spojené státy převzaly Gazu a přesídlily její obyvatele, zdůraznil, že deportace lidí z okupovaného území je přísně zakázána.

Právo na sebeurčení je základním principem mezinárodního práva a musí být chráněno všemi státy, jak nedávno nově zdůraznil Mezinárodní soudní dvůr. Jakýkoli násilný přesun na okupované území nebo deportace lidí z něj jsou přísně zakázány,“ uvedl Türk v prohlášení.



Trumpův plán pro Gazu je „nepřijatelný“, říká turecký ministr zahraničí



Turecký nejvyšší diplomat ve středu kritizoval návrh Donalda Trumpa, aby Spojené státy převzaly pásmo Gazy a přesídlily Palestince do jiných zemí.



„Je to nepřijatelná záležitost,“ uvedl turecký ministr zahraničí Hakan Fidan ve vysílání oficiální tiskové agentury Anadolu. Dodal, že přesídlení Palestinců z Gazy je něco, co „nemůžeme přijmout ani my, ani region“.



„Je špatné o tom vůbec začínat diskutovat,“ dodal, informuje agentura AFP (Agence France-Presse).



Úřad OSN pro lidská práva zdůrazňuje, že Trumpův plán pro Gazu by porušil mezinárodní humanitární právo



Jakýkoli násilný přesun na okupované území nebo deportace lidí z něj porušuje mezinárodní právo, uvedl ve středu Úřad OSN pro lidská práva (UNHR) v narážce na tvrzení Donalda Trumpa, že USA převezmou pásmo Gazy a násilně přesídlí palestinské obyvatelstvo jinam.



„Je zásadní, abychom se posunuli k další fázi příměří, propustili všechna rukojmí a svévolně zadržované vězně, ukončili válku a obnovili Gazu při plném respektování mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva v oblasti lidských práv,“ uvedl UNHR v prohlášení pro agenturu Reuters.



„Jakýkoli násilný přesun na okupované území nebo deportace lidí z něj jsou přísně zakázány,“ pokračovalo.





Britský premiér: „Na cestě k dvoustátnímu řešení musí být Palestincům „umožněno vrátit se domů a obnovit se“.



Britský premiér Keir Starmer ve svém projevu v londýnském parlamentu prohlásil, že Palestincům „musí být umožněno vrátit se domů“.



Starmer odpovídal na otázku liberálního demokrata Eda Daveyho, předsedy třetí největší strany v Dolní sněmovně, a řekl zákonodárcům:



V souvislosti s příměřím je samozřejmě nejdůležitější, aby bylo trvalé a aby bylo vidět, jak probíhají jeho fáze. A to znamená, že zbývající rukojmí budou propuštěni a pomoc, která je zoufale potřebná, se do Gazy dostane v rychlosti a v objemu, který je potřeba.



Z posledních několika týdnů mám v paměti zafixovány dva obrazy. Prvním je obrázek Emily Damariové, která se znovu setkala se svou matkou, což mě nesmírně dojalo.



Druhým byl obraz tisíců Palestinců, kteří jdou, doslova procházejí sutinami, aby se pokusili najít své domovy a své komunity v Gaze.



Musí jim být umožněno vrátit se domů. Musí jim být umožněno obnovit se a my bychom měli být při této obnově s nimi, na cestě k řešení v podobě dvou států.



Starmer nezmínil amerického prezidenta Donalda Trumpa jménem, ani nereagoval na Daveyho návrh, aby ujistil zákonodárce, že „naše obavy ohledně těchto nebezpečných prohlášení prezidenta budou sděleny Bílému domu přímo a důrazně“.





Izraelské hnutí Nachala ve svém prohlášení reagovalo na výroky Donalda Trumpa slovy, že „si musíme pospíšit“ s osídlením Gazy.



Podle agentury Reuters krajně pravicové uskupení na sociálních sítích napsalo: „Musíme si pospíšit a založit osady v celém pásmu Gazy. Žádná část izraelské země by neměla zůstat bez židovského osídlení. Zůstane-li některá oblast opuštěná, mohou se jí zmocnit nepřátelé.“



Vůdce izraelských osadníků Daniella Weiss již dříve prohlásil, že tisíce židovských osadníků jsou připraveny přestěhovat se do Gazy.



Donald Trump vyzval k uzavření „ověřené mírové dohody“ s Íránem, která by této zemi umožnila „mírový růst a prosperitu“.



„Chci, aby Írán byl velkou a úspěšnou zemí, která však nesmí mít jadernou zbraň,“ uvedl na své platformě Truth Social.



„Zprávy o tom, že se Spojené státy ve spolupráci s Izraelem chystají vyhodit Írán do povětří, JSOU VELMI PŘEHNANÉ.“



Trump pokračoval: „Mnohem raději bych dal přednost ověřené mírové dohodě o jaderných zbraních, která Íránu umožní pokojný růst a prosperitu.



„Měli bychom na ní začít okamžitě pracovat a po jejím podpisu a dokončení uspořádat velkou blízkovýchodní oslavu. Bůh žehnej Blízkému východu!“



Během svého prvního funkčního období Trump odstoupil jménem USA od íránské jaderné dohody, na které se s Íránem dohodly USA, Spojené království, Francie, Čína, Rusko a EU.



Dohoda omezila íránský jaderný program výměnou za zrušení sankcí, ale čelila rozsáhlému odporu americké pravice.



Vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi řekl agentuře AFP, že výroky Donalda Trumpa, který navrhl, aby USA „převzaly“ Gazu, jsou „překvapivé“.



„Je to něco velmi překvapivého, ale musíme se podívat, co to konkrétně znamená,“ řekl Grandi v Bruselu a dodal, že je obtížné komentovat tak ‚citlivou otázku‘.



Trump prohlásil, že USA „převezmou“ Gazu a „budou ji vlastnit“, čímž fakticky veřejně podpořil etnickou čistku Palestinců poté, co Izrael strávil měsíce bombardováním tohoto hustě obydleného území v rámci vojenské kampaně, která zabila desítky tisíc lidí a donutila statisíce lidí opustit své domovy.



John Swinney, skotský premiér, odsoudil plány prezidenta Trumpa v Gaze jako „nepřijatelné a nebezpečné“ a prohlásil, že „nesmí dojít k etnickým čistkám“.



V příspěvku na serveru Bluesky uvedl:



Po měsících kolektivního trestu a smrti více než 40 000 lidí v Gaze je jakýkoli návrh, že by Palestinci měli být odstraněni ze svého domova, nepřijatelný a nebezpečný.



Nesmí dojít k etnickým čistkám.



Trvalý mír přinese pouze řádné řešení v podobě dvou států.“



A Humza Yousaf, bývalý skotský premiér, jehož tchán a tchyně byli v roce 2023 po masakru 7. října, který vyvolal Hamas, několik týdnů uvězněni v Gaze, rovněž označil plán prezidenta Trumpa za „etnické čistky“.





V příspěvku na sociálních sítích komentoval Trumpova slova, která pronesl na tiskové konferenci v Bílém domě, Yousaf uvedl: ,,Proč je to peklo? Kdo ji bombardoval, zabil desítky tisíc lidí včetně dětí a proměnil Gazu v trosky? Také to, co Trump nazývá „trvalým přesídlením“, by zbytek světa měl nazývat etnickou čistkou. Gaza patří obyvatelům Gazy. Tečka.“

Ve svém příspěvku na Twitteru Davey napsal: „Když zoufale potřebujeme, aby křehké příměří vydrželo, hrozí, že Trumpovy bláboly o Gaze budou mít efekt býka v obchodě s porcelánem. Spojené království musí dát jasně najevo, že tyto návrhy musí být odmítnuty a že podporujeme mezinárodní právo a řešení v podobě dvou států na základě hranic z roku 1967.“

Ismail Baghaei, mluvčí íránského ministerstva zahraničí, uvedl: „Tvrzení, že se Írán snaží vyrobit jaderné zbraně, je velká lež, která byla mnohokrát prokázána jako mylná, a pokud někdo hledá jistotu v této věci, je snadno získatelná.“





„Americký rasistický postoj se shoduje s postojem izraelské krajní pravice, která chce vysídlit náš lid a eliminovat naši věc,“ uvedl podle agentury AFP mluvčí Hamásu Abdel Latif al-Qanou v prohlášení.







Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková ve středu prohlásila, že pásmo Gazy patří Palestincům a jejich vyhnání by bylo nepřijatelné a v rozporu s mezinárodním právem, informuje agentura Reuters.„Civilní obyvatelstvo Gazy nesmí být vyhnáno a Gaza nesmí být trvale okupována nebo znovu osídlena,“ uvedla Baerbocková v prohlášení. „Je jasné, že Gaza - stejně jako Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém - patří Palestincům. Tvoří základ budoucího palestinského státu.“„Vedlo by to také k novému utrpení a nové nenávisti,“ uvedl Baerbock v prohlášení a dodal: „Nesmí existovat žádné řešení přes hlavy Palestinců.“Hamas ve středu odsoudil návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa „převzít“ a „vlastnit“ Gazu a prohlásil, že to rozdmýchá plameny blízkovýchodního násilí.Hamás ve svém prohlášení uvedl, že návrh „směřující k tomu, aby Spojené státy obsadily pásmo Gazy“, je „agresivní vůči našemu lidu a naší věci, neposlouží stabilitě v regionu a pouze přilije olej do ohně“.Britský ministr zahraničí David Lammy ve středu prohlásil, že je třeba zajistit Palestincům budoucnost v jejich vlasti, a to den poté, co americký prezident Donald Trump navrhl přesídlení Palestinců a zabrání Gazy za účelem jejího rozvoje.„Vždy jsme byli jasně přesvědčeni, že musíme vidět dva státy. Musíme vidět Palestince žít a prosperovat ve své vlasti v Gaze a na Západním břehu Jordánu,“ řekl na tiskové konferenci během cesty do Kyjeva.Prezident Trump se svými provokativními komentáři o vysídlení Gazy možná snaží dosáhnout několika cílů. Zaprvé se možná snaží narušit konvenční myšlení o dlouhodobém konfliktu, který dosud nebyl vyřešen ani nepřinesl životaschopná řešení.Stejně tak chce ukázat pokračující závazek vůči Izraeli, aby si udobřil příznivce a vysoce postavené dárce ve Spojených státech a podpořil křehkou politickou rovnováhu Netanjahuovy moci a pomohl premiérovi zapojit se do druhé fáze jednání o příměří.V širším měřítku je to také součást jeho extrémní strategie uzavírání dohod, která připraví půdu pro širší izraelsko-saúdské normalizační rozhovory. Mohl by tím připravit půdu pro prosazení saúdské normalizace výměnou za to, že nedojde k anexi.Je zřejmé, že mnoho Palestinců a arabských států je tímto návrhem, který je v rozporu s mezinárodním právem, zděšeno. To pravděpodobně povede k větší mnohostranné jednotě mezi nimi, o čemž svědčí jejich společné víkendové prohlášení.Bezprostřednějším důsledkem reakce by mohlo být, že Hamás odloží nebo zpomalí propouštění dalších rukojmích.“Dodal však, že:Pokud Trumpovi jde hlavně o to, aby Írán neusiloval o jaderné zbraně, je to dosažitelné a není to žádný problém.“Araqchi řekl: „V současné době je v Evropě velmi mnoho zemí, které se zabývají jaderným programem:„Írán má jasné postoje, je členem Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a existuje také fatva od vedení, která nám tento úkol objasnila.“Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dlouhodobě argumentuje s americkými prezidenty, že Írán usiluje o tajné sestrojení jaderné zbraně. Írán nezastírá, že si vytvořil zásoby vysoce obohaceného uranu daleko nad rámec toho, co povolovala jaderná dohoda z roku 2015, a trochu tvrdí, že tak učinil v reakci na Trumpovo odstoupení od této dohody v roce 2018.Někteří Íránci se také chopili Trumpova prohlášení, že je ochoten jednat s íránskými představiteli o jejich jaderném programu, a jeho přiznání: „Na nejvyšších místech Íránu je mnoho lidí, kteří nechtějí mít jadernou zbraň“. Trump dodal, že je mu jedno, zda Íráncům zavolá on, aby s nimi dojednal rozhovory, nebo zda Íránci zavolají jemu.Jeho náznak, že Írán nemá monolitní politiku, ponechává prostor pro jednání o nové jaderné dohodě, která by nahradila tu, jež byla podepsána v roce 2015 a od níž Trump v roce 2018 odstoupil. Trump se vykreslil jako člověk, který prezidentské memorandum proti Íránu podepsal neochotně, a dodal, že doufá, že tato opatření nebude třeba nikdy použít. Při slavnostním podpisu prohlásil:Řekl: „Takže tohle je věc, která mě rozděluje. Podepisuji to, ale jsem z toho nešťastný.“Íránští představitelé tvrdili, že snaha USA oslabit íránskou ekonomiku, která je již tak silně sankcionována, bude těžko dosažitelná, protože většina íránských příjmů pochází z vývozu ropy do Číny, často přes prostředníky. Uvalení dodatečných sankcí bylo považováno za vyjednávací nástroj před jednáním o jaderné dohodě podobný uvalení cel na jiné země.Trump rovněž uvedl, že zanechal posmrtné instrukce, že Írán má být zcela vyhlazen, pokud zavraždí amerického prezidenta nebo někoho z jeho blízkých. Ve svém vystoupení v Oválné pracovně, které bylo zastíněno jeho plánem na anexi Gazy, také uvedl, že k útoku Hamásu na Izrael ze 7. října by nedošlo, kdyby předchozí administrativa pokračovala v uplatňování ekonomického tlaku na Írán, čímž naznačil, že Írán byl schopen shromáždit peníze, které poslal Hamásu k provedení útoku na Izrael.Otázka, jak bude Írán přistupovat k případným jednáním s USA o jaderném programu, na němž trvá, je v Íránu politicky výbušná, přičemž ministerstvo zahraničních věcí teprve tento týden popřelo zprávy, že by jako zástupce Íránu na případných jednáních vedl jednání šéf komise pro národní bezpečnost Alí Šamkáni.Íránské ministerstvo zahraničí dosud vedlo dvě kola rozhovorů v Ženevě se třemi evropskými signatáři jaderné dohody z roku 2015: Francií, Německem a Spojeným královstvím. Evropa varovala, že v září přikročí k opětovnému uplatnění sankcí OSN, pokud do té doby nebude dohodnuta nová dohoda, která by nahradila dohodu z roku 2015, jejíž platnost vyprší letos.Nic z toho, co Trump řekl, nenaznačovalo, jaký druh ujištění budou USA potřebovat, aby mohly sankce zrušit a aby byly ujištěny, že Írán nemá v úmyslu vyrobit jadernou bombu. Nenaznačil, že by USA usilovaly o širší dohodu s Íránem, která by se snažila omezit jeho podporu zástupných sil v regionuÍrán omezil přístup zbrojních inspektorů OSN do íránských jaderných zařízení. Inspekce OSN, Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) i evropské země uvedly, že je možné, že Írán získal nezvratné znalosti o tom, jak vyrobit jaderné zbraně.Dodal, že na rozdíl od Izraele, „který není členem žádné mezinárodní smlouvy o zákazu zbraní hromadného ničení a výslovně vyhrožoval použitím jaderných zbraní ve válce proti obyvatelům Gazy, je Íránská islámská republika členem smlouvy o nešíření jaderných zbraní a íránský jaderný program je pod plným dohledem Mezinárodní agentury pro atomovou energii v souladu s dohodami o zárukách“.Íránská islámská republika v zásadě považuje zbraně hromadného ničení za haram z pevných islámských a humanitárních důvodů.Hamas ve středu odmítl plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na „převzetí kontroly“ nad pásmem Gazy a označil jej za „rasistický“, jehož cílem je likvidace palestinské věci.