Trump během Netanjahuovy návštěvy šokoval prohlášením, že USA „převezmou“ pásmo Gazy

5. 2. 2025

Trumpův plán, který podle kritiků představuje „etnickou čistku pod jiným názvem“, by zahrnoval trvalé přesídlení Palestinců z Gazy do sousedních zemí



Donald Trump ve svém prohlášení, které je i na poměry jeho prezidentství útočícího na všechny normy šokující, vyhrožuje, že Spojené státy „převezmou“ válkou zpustošené pásmo Gazy a „budou ho vlastnit“, čímž fakticky podpořil etnické čistky Palestinců.



Trump, který již dříve pohrozil Grónsku a Panamě a navrhl, aby se Kanada stala 51. státem, přidal ke svému expanzionistickému programu i Gazu, když prohlásil, že by se mohla stát „riviérou Blízkého východu“, a odmítl vyloučit, že by k tomu vyslal americké vojáky.



„Jediný důvod, proč se Palestinci chtějí vrátit do Gazy, je ten, že nemají jinou možnost,“ řekl prezident v úterý večer na společné tiskové konferenci s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem v Bílém domě. „Právě teď je to místo demolice. Je to prostě místo demolice. Prakticky všechny budovy jsou zbořené.“





Hamás odsoudil Trumpovy výzvy k odchodu Palestinců z Gazy jako „vyhnání z jejich země“.







S argumentem, že Palestinci mohou žít svůj život v „míru a harmonii“ jinde, Trump pokračoval: „USA převezmou pásmo Gazy a my s ním také uděláme pořádek. Bude nám patřit a budeme zodpovědní za demontáž všech nebezpečných nevybuchlých bomb a dalších zbraní na tomto místě.„Pokud to bude nutné, uděláme to, převezmeme tento kus, budeme ho rozvíjet, vytvoříme tisíce a tisíce pracovních míst a bude to něco, na co může být celý Blízký východ velmi hrdý.“Později ministr zahraničí Marco Rubio v příspěvku na Twitteru napsal: „Spojené státy jsou připraveny vést a udělat Gazu opět krásnou. Naší snahou je trvalý mír v regionu pro všechny lidi.“Toto prohlášení následovalo po překvapivém návrhu Trumpa, developera, který dříve v úterý navrhl trvalé přesídlení dvou milionů Palestinců žijících v Gaze do sousedních zemí.Vyzval Jordánsko, Egypt a další arabské státy, aby přijaly Palestince z Gazy, a uvedl, že nemají jinou možnost než opustit pobřežní pásmo, které musí být obnoveno po téměř 16 měsících ničivé války mezi Izraelem a ozbrojenci Hamásu.Trump uvedl, že by podpořil přesídlení Palestinců „natrvalo“, čímž překročil své předchozí návrhy, které arabští představitelé již vytrvale odmítali.Nenabídl však žádné konkrétní informace o tom, jak by mohl být proces přesídlení realizován. Jeho návrh odráží přání izraelské krajní pravice a je v rozporu se závazkem bývalého prezidenta Joea Bidena proti masovému vysídlování Palestinců.Na tiskové konferenci, na níž se ve východním sále tísnily stovky novinářů, byl prezident dotázán, zda by plán mohl zahrnovat americkou vojenskou sílu. „Pokud jde o Gazu, uděláme, co bude nutné,“ řekl. „Pokud to bude nutné, uděláme to.“Na otázku, jakým způsobem a na základě jakých pravomocí mohou USA převzít území Gazy a dlouhodobě ho okupovat, přímo neodpověděl.„Vidím dlouhodobou vlastnickou pozici a vidím, že to přinese velkou stabilitu této části Blízkého východu a možná i celému Blízkému východu,“ pokračoval a tvrdil, že hovořil s regionálními lídry a ti tuto myšlenku podpořili. „Všem, se kterými jsem mluvil, se myšlenka, že Spojené státy vlastní tento kus země, líbí,“ řekl.„Studoval jsem to velmi pečlivě po mnoho měsíců,“ dodal Trump a Gazu označil za ‚pekelnou díru‘ a ‚symbol smrti a ničení‘. Uvedl, že tamní Palestinci by měli být ubytováni v „různých doménách“ v jiných zemích, a vyjádřil naději, že představitelé Egypta a Jordánska této myšlence časem „otevřou svá srdce“.Na otázku, kdo by mohl žít v nově vybudované Gaze, Trump odpověděl, že by se mohla stát domovem pro „lidi z celého světa“, a dodal: To by mohlo být něco tak cenného, mohlo by to být tak velkolepé.“ “Nechci být líbivý, nechci být chytrý - ale Riviéra Blízkého východu ... To by mohlo být něco tak cenného, to by mohlo být tak velkolepé.“Netanjahu, který Trumpa pochválil jako „největšího přítele, jakého kdy Izrael v Bílém domě měl“, řekl, že „stojí za to věnovat této“ myšlence pozornost, a dodal, že je to „něco, co by mohlo změnit dějiny“.Netanjahu poznamenal, že Trump „přemýšlí neotřele a má neotřelé nápady“ a „projevuje ochotu prorazit konvenční myšlení“.Nucené vysídlení obyvatel Gazy by pravděpodobně bylo porušením mezinárodního práva a ostře by se proti němu postavili nejen v regionu, ale i američtí západní spojenci. Někteří obhájci lidských práv přirovnávají tuto myšlenku k etnickým čistkám.V USA se ozval sbor kritiků. Rashida Tlaibová, palestinsko-americká členka Kongresu, prohlásila: „Palestinci nikam neodcházejí. Tento prezident může vypouštět tyto fanatické kecy jen díky dvoustranné podpoře Kongresu pro financování genocidy a etnických čistek. Je načase, aby se moji kolegové, kteří mají na starosti řešení dvou států, ozvali.“Chris Van Hollen, demokratický senátor za stát Maryland, se vyjádřil: „Trumpův návrh vytlačit 2 miliony Palestinců z Gazy a převzít 'vlastnictví' silou, pokud to bude nutné, je prostě etnická čistka pod jiným názvem.Toto prohlášení poskytne munici Íránu a dalším protivníkům a zároveň podkope naše arabské partnery v regionu. Je v rozporu s desetiletími dvoustranné americké podpory dvoustátního řešení... Kongres se musí tomuto nebezpečnému a bezohlednému plánu postavit.“Rada pro americké islámské vztahy, skupina na podporu muslimů, uvedla ve svém prohlášení: „Gaza patří palestinskému lidu, nikoli Spojeným státům, a výzva prezidenta Trumpa k vyhnání Palestinců z jejich země je naprosto nesmyslná.„Pokud by byl palestinský lid někdy nějakým způsobem násilně vyhnán z Gazy, tento zločin proti lidskosti by vyvolal rozsáhlý konflikt, zatloukl by poslední hřebík do rakve mezinárodního práva a zničil by zbytky mezinárodní image a postavení našeho národa.“Paul O'Brien, výkonný ředitel Amnesty International USA, dodal: „Odsun všech Palestinců z Gazy se rovná jejich zničení jako národa. Gaza je jejich domovem. Smrt a zkáza v Gaze je důsledkem toho, že izraelská vláda zabíjí civilisty po tisících, často americkými bombami.“Saúdská vláda zdůraznila, že odmítá jakýkoli pokus o vysídlení Palestinců z jejich země, a prohlásila, že nenaváže vztahy s Izraelem bez vytvoření palestinského státu. Palestinský vyslanec při OSN prohlásil, že světoví představitelé a lidé by měli respektovat přání Palestinců zůstat v Gaze.