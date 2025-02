BBC: Svět šokován Trumpovými výroky o Gaze

5. 2. 2025

čas čtení 11 minut

"Trump svými kroky riskuje, že se zvýší územní ambice Ruska na Ukrajině a jinde ve východní Evropě a Číny na Tchaj-wanu. Je pro ně snazší tvrdit, že co je dobré pro Ameriku, je dobré i pro ně. Od druhé světové války existují pravidla a normy, které alespoň po určitou dobu upravovaly způsob, jakým spolu velké mocnosti soupeří v míru i ve válce. Pokud bude Donald Trump i nadále napínat americké svaly a porušovat pravidla, když se rozhodne, že je to nutné, rozpadnou se zbytky světového řádu po roce 1945 a Čína, světová mocnost na vzestupu, by mohla pak říci budoucím spojencům, že na rozdíl od Trumpovy Ameriky ona je stabilní, stálá a spolehlivá."





BBC Radio 4, středa 5. února 2025, zpravodajství v 18 hodin:

Trump: „USA převezmou pásmo Gazy a my s ním také uděláme kus práce. Bude nám patřit a budeme zodpovědní za demontáž všech nebezpečí, nevybuchlých bomb a dalších zbraní.“

Moderátorka: Výroky prezidenta Trumpa o Gaze a odsunu jejího obyvatelstva vyvolaly odsouzení ze strany spojenců. V Izraeli a Washingtonu však za jeho odvážné myšlení o Gaze sklízí pochvalu. Někteří ze statisíců lidí, kteří se vracejí do domovů zničených izraelskou armádou, se brání:



„Toto je naše vlast a naše identita. Nikdo nás odtud nemůže vyhnat."

Podíváme se na otázky, které prezidentovo překvapivé oznámení vyvolalo, protože se zdá, že mění desetiletí trvající diplomatickou politiku.



Prezident Trump trvá na tom, že se jeho plán pro Gazu všem líbí, a to navzdory rozsáhlému odsouzení ze strany Palestinců, amerických spojenců v Evropě i lídrů na Blízkém východě. Ve včerejším projevu v Bílém domě Trump navrhl, že by Spojené státy mohly území převzít a Palestince přesídlit jinam. Představoval si, že z Gazy udělá Riviéru Blízkého východu, Hamás tyto návrhy označil za směšné a absurdní. V Izraeli někteří ministři vyzvali, aby byl plán přijat jako oficiální vládní politika. Naše první zpráva dnes večer přichází z Jeruzaléma od naší blízkovýchodní zpravodajky Lucy Williamsonové:





Reportérka: Zdá se, že to, co bylo minulý týden odmítnuto jako Trumpovy výroky mimo mísu, se vyvinulo v konkrétní cíle nuceného vysídlení. A nové americké přítomnosti v regionu. Panuje skepse ohledně toho, zda Trump hodlá plně realizovat plán, který vytyčil. Palestinský zástupce při OSN Rijád Mansúr však měl jasno:





„Palestinský lid nakonec učiní rozhodnutí, své rozhodnutí, kdo odstraní zkázu v Gaze. Chce Gazu znovu vybudovat. Tam patří a ti lidi tam rádi žijí a myslím, že vůdci a lidé by měli respektovat přání palestinského lidu.“





Jakákoli otázka týkající se přítomnosti Palestinců v Gaze se dotýká citlivého nervu. Mnoho Palestinců se již dnes identifikuje jako uprchlíci z měst a vesnic, které se nyní nacházejí v Izraeli, ale sliby o budoucím palestinském státu se zadrhly.





Britský premiér Keir Starmer prohlásil, že obnova Gazy je krokem k této budoucnosti:





Starmer: „Musí jim být umožněno vrátit se domů. Musí jim být umožněno obnovit se a my bychom měli být s nimi při této obnově na cestě k řešení v podobě dvou států."





Výroky Donalda Trumpa však potěšily izraelskou vládu a krajně pravicové nacionalisty, o které se opírá a z nichž někteří chtějí, aby v Gaze byly po válce znovu vybudovány izraelské osady. Izraelský ministr zahraničí:





„Myslím, že dnes je zásadní zvážit a prozkoumat myšlenky, které jsou mimo rámec. Koneckonců Gaza je neúspěšný experiment. Každý, kdo má otevřené oči, chápe, že Gaza v současném stavu nemá žádnou budoucnost.“





Do severních oblastí zničených válkou se dosud vrátilo více než půl milionu obyvatel Gazy, kteří v sutinách hledají své minulé životy a vyhlížejí budoucnost, v níž se vize amerického prezidenta setkávají s realitou Blízkého východu.





O plánu pro Gazu bude dále jednat izraelský premiér Benjamin Netanjahu během rozhovorů s vysoce postavenými republikány ve Washingtonu. Zpravodaj Tom Bateman přináší nejnovější informace z Bílého domu.





Reportér: V Kongresu někteří zákonodárci Republikánské strany rychle vyjádřili podporu Trumpovu plánu pro Gazu. Předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson, který je prezidentovi krajně loajální, zopakoval Netanjahuovy výroky, že jde o nekonvenční myšlení, které by mohlo uspět.





„Podnikl odvážný rozhodný krok, aby se pokusil zajistit mír v tomto regionu. Je to odvážný krok, rozhodně mnohem odvážnější než to, co bylo učiněno předtím, ale. Myslím, že musíme stát jednoznačně a neochvějně na straně Izraele.“





Pro Trumpa je však mnohem znepokojivější, že někteří členové jeho strany již tento plán zpochybnili, neboť myšlenku, že USA v případě potřeby převezmou kontrolu nad Gazou za použití vojáků, považují za opuštění Trumpova slibu Američanům, že ukončí tzv. věčné války a nové zahraniční angažmá. Senátor Rand Paul uvedl, že o mír by měli usilovat Izraelci a Palestinci a že hlasoval pro America First. Lindsey Graham, Trumpův věrný přívrženec, který rovněž tvrdě podporoval izraelské vedení, řekl, že se obává o životy amerických vojáků, pokud by byli nasazeni uprostřed zuřící války. Mnozí demokraté mezitím reagovali na Trumpův plán s hrůzou a tvrdili, že porušuje mezinárodní právo a narušuje desítky let zavedenou zahraniční politiku USA. Demokratický senátor Chris Murphy to zhodnotil takto. Řekl, že se Trump úplně zbláznil, a označil návrhy za špatný vtip.





Uvnitř Gazy Palestinci reagují na prohlášení prezidenta Trumpa, zatímco obnovují své domovy a životy. Izrael neumožňuje mezinárodním novinářům nezávislý přístup na území Gazy, ale rozhlasová služba BBC Gaza Lifeline Radio odvysílala rozhovory s řadou lidí. Jediný z pocitů byl zdrcující:





"Je to naše právo, naše vlast a naše identita. Nikdo nás z ní nemůže vyhnat. Co se týče Trumpových komentářů, palestinský lid je hluboce zakořeněn ve své zemi a jeho výroky zcela odmítáme."





"Máme za sebou rok a půl války, smrti a ničení. Po tom všem, čím jsme si prošli, padlo mnoho mučedníků a naše domovy byly zničeny. Jak bychom mohli souhlasit s takovým rozhodnutím? Budeme žít a zemřeme v Gaze."

"Je to náš domov a země našich předků. Arabské země musí toto nezákonné rozhodnutí také odmítnout. Žádný národ na světě by neměl být vyhnán ze své vlasti. Plně odmítám Trumpova prohlášení, která vyzývají k vysídlení obyvatel Gazy, a to i do jiné arabské země."





"Na Trumpovi ani na nikom jiném mi nezáleží poté, co přiměl Izrael zničit naše domy v Gaze. Teď poukazuje na to, že Gaza je zničená a my musíme odejít. Budeme odklízet trosky, sedět na nich a žít. Ať se jim to líbí, nebo ne."





Trumpův plán vyvolává několik otázek týkajících se mezinárodního práva a správného dalšího postupu pro území, které jeho analýzou zůstalo v troskách. Zde je náš diplomatický zpravodaj Paul Adams.





Reportér: Donald Trump má v několika věcech pravdu. Za prvé, že desetiletí diplomacie vedené Spojenými státy nedokázala vyřešit jádro arabsko-izraelského konfliktu. Prezidenti přicházeli a odcházeli, ale problém hnisal, což vedlo k ohavnému násilí 7. října 2023. Zadruhé, kam by měly téměř 2 000 000 Palestinců odejít, zatímco svět kolem nich je znovu budován, zčásti od nuly? Nedává smysl, aby se statisíce zoufalých civilistů ukrývaly v sutinách. Řešení těchto dvou otázek, které Trump nabízí, spočívá nejprve ve vyvrácení konvenční diplomatické moudrosti a poté zcela jednoduše v tom, že Palestincům řekne, aby Gazu pokud možno nadobro opustili, ale právě v tom prezidentova logika chybuje. Mezinárodní právo říká, že okupační mocnost nemůže přemístit nebo deportovat civilisty pod svou kontrolou. Gaza je stále považována za okupovanou Izraelem, i když Izraelci to zpochybňují a tvrdí, že jejich okupace skončila v roce 2005. Palestinci také považují Gazu za svrchované území, což je status, který jim nelze bez jejich souhlasu odebrat. Šahabír Al Zaheim je ministrem spravedlnosti Palestinské samosprávy. Pochází z Gazy:





„Nechápe povahu lidí v Palestině. Jsme zde již tisíce let. A hodláme zůstat ve své zemi. Nemyslím si, že tato země je na prodej nebo že by on tu měl dělat investiční projekt. Takže při vší úctě, my neodejdeme. A on nemá vůbec žádné právo za nás rozhodovat.“





Drastický Trumpův návrh vyvolává u obyvatel Gazy traumatické vzpomínky na události z roku 1948, kdy statisíce Palestinců uprchly nebo byly vyhnány ze svých domovů během boje Izraele za nezávislost. Přibližně dvě třetiny obyvatel Gazy jsou potomky těchto uprchlíků. Pokud dostanou šanci a záruky práva na návrat, někteří odejdou, asi 150 000 jich již odešlo, ale ostatní jsou zarytě odhodláni nenechat se znovu vykořenit Izraelem nebo Donaldem Trumpem.





S hodnocením tohoto oznámení a jeho širšího globálního významu přichází náš mezinárodní redaktor Jeremy Bowen:





