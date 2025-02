Cenzura na X: Je jedno, co sdílíte, nesmíte kritizovat Muska

6. 2. 2025

čas čtení < 1 minuta

Český vědec Zdeněk Hel si "dovolil" sdílet na síti X, vlastněné techno-oligarchou Elonem Musíme, kritický příspěvek od renomovaného historika Timothy Snydera. Jeho profil na síti X byl velmi rychle zablokován, jak píše v příspěvku na Facebooku. A co řekl Snyder? Že jde o převrat, což dokazuje chování skupiny Muskových pomocníků, kteří bez jakéhokoliv oprávnění vtrhli na vládní úřad USA a ukradli data. Stejně to dokládá snaha likvidovat postupně jakékoliv aktivity vlády USA, které nekorespondují s radikálně pravicovým "MAGA" viděním světa (účast ve WHO, OECD, likvidace USAID, ohrožování partnerů). Snyder samozřejmě velmi dobře ví, co říká a stejně tak Musk dobře ví, proč uživatele vlastní sítě cenzuruje.

