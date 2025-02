Co nevysílá Česká televize: Násilné vysídlení lidí je porušením mezinárodního práva, válečný zločin

5. 2. 2025

čas čtení 5 minut



Moderátorka, BBC Radio 4, pořad Today, středa 5. února, 8.45 ráno: Prezident Trump oznámil, že Spojené státy mají v úmyslu zmocnit se Gazy a přeměnit ji na to, co nazval Riviérou Blízkého východu. Novinářům řekl, že Palestinci budou natrvalo přesídleni jinam. Tyto myšlenky odsoudily Saúdská Arábie, Egypt a Jordánsko. Britský ministr životního prostředí Steve Reed řekl, že Palestincům musí být umožněn návrat do jejich domovů, kde by vedle svobodného a nezávislého palestinského státu žil bezpečný Izrael.



Pojďme si říct něco víc o té mimořádné tiskové konferenci, která se odehrála v noci ve Washingtonu, kde prezident Trump mluvil o novém a poměrně radikálním postoji USA ke Gaze, mluvil o tom, že Amerika převezme pásmo Gazy. Mluvil o tom, že Amerika bude vlastnit pásmo Gazy a obnoví ho. O tom, co to bude znamenat pro Palestince nyní i v budoucnu, se příliš podrobně nemluvilo. A samozřejmě, když se podíváte na historii, na pozadí tohoto konfliktu, jazyk, slova, záměry jsou tak důležité, že? Pojďme to tedy prozkoumat trochu podrobněji. Je tu s námi naše hlavní mezinárodní zpravodajka Lyse Doucet. Lyse, dobré ráno. v této fázi je mnohem více otázek než odpovědí, že? Prezident Trump oznámil, že Spojené státy mají v úmyslu zmocnit se Gazy a přeměnit ji na to, co nazval Riviérou Blízkého východu. Novinářům řekl, že Palestinci budou natrvalo přesídleni jinam. Tyto myšlenky odsoudily Saúdská Arábie, Egypt a Jordánsko. Britský ministr životního prostředí Steve Reed řekl, že Palestincům musí být umožněn návrat do jejich domovů, kde by vedle svobodného a nezávislého palestinského státu žil bezpečný Izrael.Pojďme si říct něco víc o té mimořádné tiskové konferenci, která se odehrála v noci ve Washingtonu, kde prezident Trump mluvil o novém a poměrně radikálním postoji USA ke Gaze, mluvil o tom, že Amerika převezme pásmo Gazy. Mluvil o tom, že Amerika bude vlastnit pásmo Gazy a obnoví ho. O tom, co to bude znamenat pro Palestince nyní i v budoucnu, se příliš podrobně nemluvilo. A samozřejmě, když se podíváte na historii, na pozadí tohoto konfliktu, jazyk, slova, záměry jsou tak důležité, že? Pojďme to tedy prozkoumat trochu podrobněji. Je tu s námi naše hlavní mezinárodní zpravodajka Lyse Doucet. Lyse, dobré ráno. v této fázi je mnohem více otázek než odpovědí, že?





Lyse Doucet: Daleko, daleko, daleko více otázek a otazníků. Upřímně řečeno, mnoho lidí na celém světě, včetně Spojených států, včetně Palestinců a Arabů si nikdy nemyslelo, že budou muset reagovat na tuto bombu, jíž prezident Trump na závěr svého setkání s premiérem Netanjahuem šokoval a ohromil. Jsou samozřejmě i tací, kteří jsou nadšeni. Reakce nyní přicházejí z Izraele. Dokonce i opoziční představitelé v Izraeli označují jeho plán na ovládnutí Gazy za „kreativní“, „originální“. Jeden z ultraortodoxních náboženských vůdců označil prezidenta Trumpa za posla od Boha.





Ale samozřejmě, jak jste naznačila v úvodu, jde o to, že Trump dramaticky převrátil dlouhá desetiletí americké politiky. je to rozbití mezinárodního práva, násilné vysídlení lidí je porušením mezinárodního práva, přední demokrat, který hrál klíčovou roli v této věci a v administrativě prezidenta Bidena, hovořil o možném válečném zločinu. Ale pojďme k tomu, na co jste se zaměřila v úvodu, Anno, k výrazům, které zaznívají od prezidenta Trumpa na začátku jeho druhého funkčního období. Ale stejně tomu bylo i v jeho prvním funkčním období. Mluví o tom jako obchodníks majetkem. Mluví o Gaze v realitních termínech. O nemovitostech na pláži. Krásné místo. Podle jeho slov Riviéra Blízkého východu. Jeho vyslanec na Blízkém východě, který je také realitním magnátem, a já jsem byla nedávno v Saúdské Arábii a mluvila jsem tam s realitními magnáty. A ti říkali, že Steve Witkoff je skvělý člověk pro tuto práci. A co říkal? Řekl, cituji, že pro Palestince lepší život není nutně vázán na fyzický prostor, ale pro Palestince jde o jejich práva na území, to je zakotveno v postupných rezolucích OSN a v mezinárodním právu.





Moderátorka: Myslíte si tedy, Lyse, a já si uvědomuji, že tyto věci je nesmírně obtížné předvídat, že toto bude ačátek, geneze nové politiky USA vůči Gaze? Nebo si myslíte, že je to něco, co se možná bude ohýbat a měnit a nakonec se od tohoto postoje ustoupí?









0

348

Všichni o prezidentu Trumpovi vždy používají slovo nepředvídatelný. On sám by to slovo použil, protože ho vnímá jako součást své moci jako tvůrce dohod. Všichni se jen snaží strávit tu ohromnost. Dalším vůdcem z Blízkého východu, se kterým se Trump setká, je jordánský král Abdulláh, který musí být touto možností zděšen. Prezidentu Trumpovi dal ve svém prvním funkčním období jasně najevo, že zatlačení Palestinců do Jordánska prostě nebude fungovat, že by to bylo pro Jordánsko hluboce destabilizující. Bylo by to hluboce destabilizující pro Egypt a pro všechny ostatní. Vrací se k té otázce práv Palestinců a k tomu, co vidí jako jediné řešení, což je řešení dvou států. Trump je velmi transakční. Co mu tito lídři mohou nabídnout? No, velmi dobře si vzpomínám na první funkční období prezidenta Trumpa, kdy Spojené arabské emiráty souhlasily s tím, že se připojí k takzvaným Abrahamovým dohodám, což byl proces normalizace mezi Izraelem a arabskými státy, který chce prezident Trump nyní rozšířit. Emiráty, jeden vysoký emirátský představitel nám řekl, že důvodem, proč se připojily k Abrahamovým dohodám, je to, že prezident Trump tehdy slíbil, že zajistí, aby Izrael neanektoval okupovaný Západní břeh Jordánu. Takže ony, Emiráty, využívají své páky. Vraťme se k tomu, kde se dnes nacházíme ve vaší otázce, jaké mají arabské státy páky? Co mohou nabídnout prezidentu Trumpovi, aby řekl, že nejenže váš nápad nebude fungovat, ale že my máme lepší nápad a bude to pro vás lepší.