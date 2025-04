Česká televize kráčí s úsměvem vstříc vlastnímu zrušení

. Je to vlastně směrodatný, závazný a vymahatelný návod k obsluze veřejnoprávního média. V něm se mimo jiné praví, že „aktuálněpublicistické pořady České televize nabízejí především kritickou reflexi reality, musí jít do hloubky věcí, zjišťovat pravé příčiny jevů a popsat rozsah následků. (…) Při sledování vývoje demokratické společnosti je nezbytné uvádět investigativní publicistické pořady věnující se závažnému porušování zákona, korupci a ochraně práv a zájmů občanů. (…) Zařazení a pořadí informací ve zpravodajské agendě se řídí vahou předpokládaných dopadů na život obyvatel České republiky. Při editoriálním rozhodování však nelze opomíjet mezinárodní vlivy a vztahy, které působí napříč státy, kontinenty či kulturami.“ (článek 5, odstavce 5.3 a 5.4).

Od té doby uplynula nějaká doba a tedy je možné soudit nikoliv slova, ale činy. A musím říct, že jsem z hlediska vývoje v ČT znepokojen do té míry, že jako dlouhodobý podporovatel veřejnoprávní televize a občasný spolupodílník jejího zpravodajství, publicistiky a dokumentární tvorby ztrácím důvěru v to, že tato instituce může ve stávající podobě naplnit elementární podstatu své existence.

