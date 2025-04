Čína zvýšila cla na americké zboží na 125 % a Si vyzval EU, aby se aktivně postavila proti Trumpově šikaně

11. 4. 2025

Čínský vůdce se obrací na Španělsko a další obchodní partnery s dotazem, jak řešit ekonomické dopady v době pokračujících otřesů na trhu





Čína zvýšila cla na americké výrobky na 125 % v nejnovější salvě obchodního sporu s Washingtonem, jen několik hodin poté, co Si Ťin-pching prohlásil, že v celní válce „není vítězů“.



Si se vyjádřil během setkání se španělským premiérem, na kterém vyzval EU, aby spolupracovala s Čínou a bránila se „šikaně“, což je součástí zjevné kampaně na podporu ostatních obchodních partnerů.



Čínské ministerstvo obchodu v pátek oznámilo, že zvyšuje 84% cla na veškerý dovoz z USA na 125 %, a opět uvedlo, že Čína je připravena „bojovat až do konce“. Prohlášení rovněž naznačilo, že se může jednat o poslední krok Pekingu v rámci zvyšování cel oplátkou, neboť „při současné výši cel není zboží z USA vyvážené do Číny na trhu akceptovatelné“.

„Pokud budou USA pokračovat v uvalování cel na čínské zboží vyvážené do USA, Čína to bude ignorovat,“ uvedlo a upozornilo, že se chystají další protiopatření.



Některé trhy v pátek pokračovaly v poklesu, protože francouzský prezident Emmanuel Macron označil 90denní celní pauzu prezidenta USA, která do července stanovuje většinu cel na 10 %, za „křehkou“.



Asijské indexy v pátek následovaly Wall Street v poklesu, přičemž japonský Nikkei klesl o téměř 5 % a hongkongské akcie směřovaly k největšímu týdennímu poklesu od roku 2008. Očekával se také pokles cen ropy, a to již druhý týden po sobě.



Čínští představitelé se dotazují dalších obchodních partnerů, jak se vypořádat s americkými cly poté, co byla země vyřazena z Trumpova 90denního pozastavení nejpřísnějších globálních cel. Místo toho americký prezident provedl postupné zvyšování cel na čínský dovoz, která nyní činí 145 %.



V pátek Si přijal španělského prezidenta Pedra Sáncheze poté, co jednal také s protějšky v Saúdské Arábii a Jihoafrické republice. Podle oficiálního čínského shrnutí rozhovorů Si řekl, že „v celní válce nebude vítězů a tím, že půjdeme proti světu, se izolujeme“, čímž zjevně narážel na USA.



„Čína a EU by měly plnit své mezinárodní povinnosti, společně udržovat trend ekonomické globalizace a mezinárodní obchodní prostředí a společně se bránit jednostrannému šikanování, a to nejen v zájmu ochrany vlastních legitimních práv a zájmů, ale také v zájmu ochrany mezinárodní spravedlnosti a férovosti a ochrany mezinárodních pravidel a řádu,“ řekl podle oficiálního komuniké SI Sánchezovi.



Španělsko uvedlo, že Sánchez Siovi sdělil, že jeho země upřednostňuje vyváženější vztahy mezi EU a Čínou založené na jednáních o řešení rozdílů a spolupráci v oblastech společného zájmu.



Příští týden plánuje Si cestu do jihovýchodní Asie, včetně Vietnamu a Kambodže.



Macron v pátek brzy ráno na Twitteru napsal, že Trumpovo částečné pozastavení cel, které pozastavilo nové sazby pro různé země, jež by se zvýšily až o 50 %, „vysílá signál a nechává otevřené dveře pro jednání. Tato pauza je však křehká“.



Dodal: „Tato 90denní pauza znamená 90 dní nejistoty pro všechny naše podniky na obou stranách Atlantiku i mimo něj.“



Otřesené finanční trhy dostaly ve středu krátkou úlevu, když se Trump rozhodl pozastavit cla vůči desítkám zemí. Jeho eskalující obchodní spor s Čínou, druhou největší ekonomikou světa, však nadále podněcuje obavy z recese a dalších odvetných opatření.



Americký ministr financí Scott Bessent se snažil uklidnit obavy skeptiků tím, že na čtvrtečním zasedání vlády řekl, že více než 75 zemí chce zahájit obchodní jednání a Trump vyjádřil naději na dohodu s Čínou.



Americký index S&P 500 ve čtvrtek skončil o 3,5 % níže a od svého historického maxima z února se nyní propadl o zhruba 15 %. Někteří analytici se domnívají, že akcie mají dále klesat kvůli nejistotě spojené s celní politikou USA.



Bessent ve čtvrtek pokrčil rameny nad obnoveným výprodejem na trhu a předpověděl, že uzavření dohod s dalšími zeměmi přinese větší jistotu.



USA a Vietnam se dohodly na zahájení formálních obchodních rozhovorů poté, co Bessent hovořil s vietnamským vicepremiérem Ho Duc Phocem, uvedl Bílý dům.



Výrobní centrum v jihovýchodní Asii je připraveno omezit čínské zboží dodávané do USA přes jeho území v naději, že se tak vyhne clům, uvedla v pátek agentura Reuters.



Tchajwanský prezident uvedl, že jeho vláda bude také mezi první skupinou obchodních partnerů, kteří zahájí jednání. Tchaj-wan, který je na seznamu zemí s 32% clem, nabídl jako základ pro jednání nulová cla.



Japonský premiér Šigeru Išiba mezitím podle místních médií vytvořil pracovní skupinu vedenou svým blízkým poradcem, která doufá, že příští týden navštíví Washington.



Zatímco Trump náhle pozastavil svá „reciproční“ cla na další země několik hodin poté, co tento týden vstoupila v platnost, Čínu mezi ně nezahrnul a místo toho zvýšil cla na čínský dovoz jako trest za původní odvetný krok Pekingu.



Trump od svého nástupu do funkce zavedl cla na čínské zboží ve výši 145 %, uvedl představitel Bílého domu.



Mezitím Trump novinářům v Bílém domě řekl, že si myslí, že by se USA mohly s Čínou dohodnout, ale zopakoval svůj argument, že Peking „skutečně dlouhodobě využíval“ USA.



„Jsem si jistý, že spolu budeme moci velmi dobře vycházet,“ řekl americký prezident s odkazem na Siho. „V pravém slova smyslu je mým přítelem již dlouhou dobu a myslím, že nakonec vyřešíme něco, co bude velmi dobré pro obě země.“



Není známo, že by spolu Si a Trump hovořili od doby před Trumpovou inaugurací. Peking uvedl, že nehodlá ustoupit tomu, co označuje za Trumpovo „šikanování“ pomocí cel.



„Nikdy nebudeme nečinně přihlížet porušování legitimních práv a zájmů čínského lidu, ani nebudeme nečinně přihlížet podkopávání mezinárodních hospodářských a obchodních pravidel a mnohostranného obchodního systému,“ uvedl ve čtvrtek mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin Ťien.



Kromě odvetných cel Peking také omezil dovoz hollywoodských filmů a zařadil 18 amerických společností na seznamy obchodních omezení.



Ministerstvo obchodu uvedlo, že Čína má otevřené dveře k dialogu, který však musí být založen na vzájemném respektu.



Americká celní pauza se rovněž nevztahuje na cla placená Kanadou a Mexikem, jejichž zboží stále podléhá 25% clu souvisejícímu s fentanylem, pokud nesplňuje pravidla původu podle obchodní dohody mezi USA, Mexikem a Kanadou.



Vzhledem k přetrvávajícímu obchodnímu nepřátelství mezi třemi hlavními obchodními partnery USA odhaduje banka Goldman Sachs pravděpodobnost recese na 45 %.



Podle výzkumníků z Yaleovy univerzity je i po zrušení cel celková průměrná sazba dovozního cla uvaleného Spojenými státy nejvyšší za více než sto let.



Ani to příliš neuklidnilo obavy podnikatelů z dopadů Trumpova obchodního sporu a jeho chaotického provádění: prudkého růstu nákladů, poklesu objednávek a rozkolísaných dodavatelských řetězců.





Jedna úleva však přišla, když EU oznámila, že pozastaví svá první proticelní opatření.





