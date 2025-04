Americká rozvědka: Čína posílá důstojníky na Ukrajinu, aby monitorovali ruskou válečnou taktiku

14. 4. 2025

čas čtení 2 minuty

Čínské úřady vyslaly příslušníky důstojnického sboru své Lidové osvobozenecké armády, aby studovali ruské metody vedení války proti Ukrajině. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na bývalého západního zpravodajského důstojníka. Čínské úřady vyslaly příslušníky důstojnického sboru své Lidové osvobozenecké armády, aby studovali ruské metody vedení války proti Ukrajině. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na bývalého západního zpravodajského důstojníka.

Podle partnera vojenští důstojníci LOA, kteří jsou v týlu na území Ruské federace, "cestují" poblíž linie rusko-ukrajinské kontaktní linie. Takové cesty se uskutečňují "výhradně na základě dohody" Moskvy a Pekingu, tvrdí zdroj. Čínská armáda se tak z války takticky učí.

Další dva bývalí američtí představitelé obeznámení se zpravodajskými službami uvedli, že asi dvě stě Číňanů účastnících se války na straně Ruské federace jsou žoldáci. Zjevně nemají "přímé spojení s čínskou vládou", říkají účastníci. Američtí představitelé, kteří hovořili pod podmínkou anonymity, také uvedli, že čínští vojáci měli minimální výcvik a neměli žádný znatelný vliv na válečné úsilí.

Prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek uvedl, že do ruské armády již bylo naverbováno nejméně 155 čínských občanů. Podle něj byli identifikováni podle údajů z pasu. 8. dubna vešlo ve známost zajetí dvou Číňanů bojovníky ozbrojených sil Ukrajiny během bojů v Doněcké oblasti. Jsou to Wang Kuang-ťün, narozený v roce 1991, a Čang Ren-po, narozený v roce 1998. První řekl ukrajinské armádě, že zaplatil 300 tisíc rublů prostředníkovi, aby se dostal do ruské armády. Podle jeho slov chtěl získat ruské občanství. Vojáci prošli vojenským výcvikem na okupovaném území Luhanské oblasti jako součást skupiny tvořené čínskými občany, z nichž mnozí měli ve své vlasti problémy se zákonem.

Ruské ministerstvo zahraničí odmítlo uznat fakta o účasti čínských občanů ve válce uvedená Kyjevem. Podle zástupce vedoucího oddělení Andreje Ruděnka jsou informace o tom "zcela nepravdivé". Čína zaujímá ověřený a vyvážený postoj k ukrajinskému urovnání, řekl. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin Ťien řekl, že Peking nevyslal svou armádu k účasti na bojích na Ukrajině.

Zdroj v angličtině: ZDE

0