Trump se znovu obořil na Zelenského, Witkoff signalizuje širší Putinovy bezpečnostní požadavky

15. 4. 2025

čas čtení 4 minuty



Americký prezident zpochybňuje kompetentnost svého ukrajinského prezidenta, jeho vyslanec Witkoff nastínil „detaily spojené“ s případnou mírovou dohodou



Na pondělním tiskovém brífinku Donald Trump zmínil to, co označil za „drsné setkání“, když se v únoru setkal s Volodymyrem Zelenským v Bílém domě

V pondělí několik evropských lídrů kritizovalo Vladimira Putina za pokračující útoky Ruska na Ukrajinu a sabotování mírového úsilí Trumpovy administrativy v USA.



Pohled Bílého domu však zůstává výrazně odlišný.



V projevu po boku salvadorského prezidenta Naiba Bukeleho Trump znovu zaútočil na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a řekl:



„Chybou bylo, že jsme nechali dojít k válce. Kdyby byl Biden kompetentní. A kdyby byl Zelenskyj kompetentní - a já nevím, jestli je, měli jsme tady s tím chlapem drsné setkání.“



„Nezačnete válku proti někomu, kdo je dvacetkrát větší než vy, a pak doufáte, že vám lidé dají nějaké rakety.“



Na adresu Putina zněl jeho tón výrazně jinak, když argumentoval:



„A když se podíváte na Putina - neříkám, že je někdo anděl, ale řeknu vám, že jsem tam byl čtyři roky, a to ani nebyla otázka. On by nikdy - a já jsem mu říkal, ať to nedělá. Neuděláte to.“ A taky to neudělal.



Nakonec dospěl k závěru, že vinu na válce nesou Biden, Zelenskyj a Putin: V pondělí několik evropských lídrů kritizovalo Vladimira Putina za pokračující útoky Ruska na Ukrajinu a sabotování mírového úsilí Trumpovy administrativy v USA.Pohled Bílého domu však zůstává výrazně odlišný.V projevu po boku salvadorského prezidenta Naiba Bukeleho Trump znovu zaútočil na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a řekl:„Chybou bylo, že jsme nechali dojít k válce. Kdyby byl Biden kompetentní. A kdyby byl Zelenskyj kompetentní - a já nevím, jestli je, měli jsme tady s tím chlapem drsné setkání.“„Nezačnete válku proti někomu, kdo je dvacetkrát větší než vy, a pak doufáte, že vám lidé dají nějaké rakety.“Na adresu Putina zněl jeho tón výrazně jinak, když argumentoval:„A když se podíváte na Putina - neříkám, že je někdo anděl, ale řeknu vám, že jsem tam byl čtyři roky, a to ani nebyla otázka. On by nikdy - a já jsem mu říkal, ať to nedělá. Neuděláte to.“ A taky to neudělal.Nakonec dospěl k závěru, že vinu na válce nesou Biden, Zelenskyj a Putin:



„A Biden ji mohl zastavit, Zelenskyj ji mohl zastavit a Putin ji nikdy neměl začít. Všichni nesou vinu.“



Ale možná ještě více odhalující byly komentáře Trumpova vyslance Steva Witkoffa, který byl minulý týden v Moskvě.



V rozhovoru pro Fox News Witkoff uvedl, že po posledním pětihodinovém „přesvědčivém“ setkání s Rusy je si jist, že se „rýsuje dohoda s Putinem“.



„Ke konci jsme skutečně dospěli k - řeknu konečně, ale nemyslím to tak, že jsme čekali; myslím to tak, že nám chvíli trvalo, než jsme se dostali na toto místo - k čemu se má Putinův požadavek dostat, mít trvalý mír,“ řekl.



V komentářích, které pravděpodobně vyděsí evropské partnery tím, že signalizují Putinovy širší bezpečnostní požadavky, uvedl, že mírová dohoda se týká „takzvaných pěti území, ale je tam toho mnohem víc: jsou tam bezpečnostní protokoly, není tam žádné NATO, článek pět NATO, chci říct, je tam prostě spousta detailů, které jsou k tomu připojeny.“



„Je to složitá situace ... zakořeněná v ... některých skutečně problematických věcech, které se dějí mezi oběma zeměmi, a myslím, že bychom mohli být na pokraji něčeho, co by bylo velmi, velmi důležité pro celý svět,“ dodal.



Witkoff rovněž dodal, že podle jeho názoru „existuje možnost přetvořit vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy prostřednictvím některých velmi přesvědčivých obchodních příležitostí, které podle mého názoru poskytnou skutečnou stabilitu i tomuto regionu“.



Takže co, návrat k běžnému byznysu? To je jistě to, co Putin chce.



Celé to stále více vypadá že „pravda je taková, že Amerika buď chce, aby Rusko vyhrálo, nebo jí je jedno, jestli Ukrajina prohraje“.





„Pro Evropu není dobré být bezpečnostním vazalem USA,“ říká JD Vance



Samostatně poskytl americký viceprezident JD Vance rozsáhlý rozhovor o svém přístupu k evropské politice, v němž pro UnHerd uvedl, že „pro Evropu není dobré být trvalým bezpečnostním vazalem Spojených států“.



Největší pozornost vzbudil komentář, v němž opět kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za „absurdní“ komentáře, že Trumpova administrativa je „nějakým způsobem na straně Rusů“, což podle něj „rozhodně není produktivní“.



Zopakoval také některé své výtky na adresu evropských lídrů v oblasti migrace a integrace: „Evropské obyvatelstvo stále volá po rozumnější hospodářské a migrační politice a evropští lídři stále procházejí těmito volbami a stále nabízejí evropským národům opak toho, pro co zřejmě hlasovali.“



Varoval také, že Evropa by měla zintenzivnit a zapracovat na své obraně, protože „většina evropských národů nemá armádu, která by byla schopna zajistit jejich rozumnou obranu“, přičemž zmínil výjimky ve Velké Británii, Francii a Polsku.





Vyzval také k posílení Evropy a řekl: „Nechci, aby Evropané dělali jen to, co jim řeknou Američané. Nemyslím si, že je to v jejich zájmu, a myslím si, že to není ani v našem zájmu.“





Zdroj v angličtině ZDE

0