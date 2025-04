Zemřel papež František

Kardinálové z celého světa míří do Říma na konkláve, začíná období intenzivního smutku

Palestinský kazatel Munther Isaac:

Palestinian, and Palestinian Christians in particular, have lost a dear friend today. Pope Francis was beloved in Palestine. He conveyed true compassion to Palestinians, most notably to those in Gaza during this genocide. His pastoral heart was evident in his insistence on…



Palestinci, a zejména palestinští křesťané, dnes ztratili drahého přítele. Papež František byl v Palestině milován. Palestincům, především těm v Gaze, zprostředkovával během této genocidy opravdový soucit. Jeho pastorační srdce bylo patrné z toho, že trval na tom, aby neustále volal obléhané křesťanské komunitě v Gaze, a to i z nemocnice. Před několika lety navštívil papež František Betlém. Všichni si pamatujeme ikonický snímek, na němž se modlí u Zdi. Toto jsem o této události napsal ve své knize „Druhá strana zdi“:

Když se papež František zastavil, dotkl se zdi a pomodlil se, byl to skutečně monumentální okamžik, který se dostal do světových zpráv. Papež František si nemohl nevšimnout ošklivosti této betonové stavby v srdci Betléma. Tato zeď by nás všechny měla přivést do rozpaků. Na toto nepohodlí papež nemohl nereagovat a natáhnout ruku. Tímto způsobem reakce se papež dotkl více než jen zdi. Dotkl se ošklivosti okupace a války. Dotkl se hloubky našeho utrpení. S pokorou a slabostí pohlédl nespravedlnosti do očí a zpochybnil ji. Co řekl ve své modlitbě? Pravdou je, že to nechci vědět. Některá slova je lepší nechat nevyslovená. Obraz, jak stojí u zdi a modlí se, se nám navždy vryje do paměti. Pro mě se tento obraz dostal všude. Na zdi v mé kanceláři, na Facebooku, na tapetě na ploše. Nám, palestinským křesťanům, se tento obraz uložil hluboko do paměti. A až tato zeď jednoho dne padne (ne jestli, ale kdy), možná se k tomuto okamžiku a k této modlitbě vrátíme jako k jednomu z klíčových momentů, které vedly k jejímu pádu. Nakonec papež odešel a okupace a zeď zůstaly. My jsme však zůstali s novým pocitem naděje - s vědomím, že nejsme zapomenuti. Zůstali jsme s mandátem pokračovat v naříkání nad současnou situací, bojovat proti nespravedlnosti... a modlit se. (Druhá strana zdi, str. 182-183)



Papež opustil náš dnešní svět a okupace a zeď zůstaly. A co hůř, opustil náš svět, zatímco genocida pokračuje. Ještě v listopadu napsal: „Myslím především na ty, kteří opouštějí Gazu uprostřed hladomoru, který zasáhl jejich palestinské bratry a sestry, vzhledem k obtížím dostat na jejich území potraviny a pomoc... Podle některých odborníků má to, co se děje v Gaze, rysy genocidy. Mělo by být pečlivě prozkoumáno, zda odpovídá technické definici formulované právníky a mezinárodními orgány.“ Dnes si kladu otázku: Budou toto jeho přání respektovat miliony lidí, kteří budou v příštích dnech truchlit nad jeho smrtí? Bude jim na obyvatelích Gazy a Palestincích záležet stejně jako jemu? Kéž jeho duše odpočívá ve slávě u svého Spasitele. Lidstvo dnes ztratilo výjimečnou duši.

Papež František byl vůbec prvním jezuitským papežem a hlasitým zastáncem chudých, vyděděných a znevýhodněných lidí ve světě.



Vatikán potvrdil, že papež František zemřel ve věku 88 let.



Papež František zemřel v pondělí ráno, oznámil vatikánský camerlengo kardinál Kevin Ferrell.



„Dnes ráno v 7:35 se římský biskup František vrátil do svého domova. Celý svůj život zasvětil službě Pánu a své církvi,″ uvedl Farrell v oznámení. „Učil nás žít hodnoty evangelia s věrností, odvahou a univerzální láskou, zejména k těm nejchudším a nejodstrčenějším.